Nicu Covaci a ținut-o departe de ochii lumii pe femeia care i-a fost alături 40 de ani: "Mi-a schimbat viața!"

Solistul trupei Phoenix, Nicu Covaci, a făcut mărturisiri unice despre Iwona, femeia care i-a fost alături 40 de ani și despre care a spus că i-a schimbat definitiv viața. Covaci a spus că iubita lui are origini poloneze și la momentul la care a cunoscut-o era văduvă și avea un copil.

„M-am conformat imediat, ajung la ușă, sun și-mi deschide Iwona, gazda. O mai văzusem înainte, culmea! Într-un restaurant, unde-și făcuse apariția în compania unor bărbați grizonanți, parfumați, afectați așa... Mă dăduse pe spate atunci, la cârciumă, eu, care eram cu blondele... Ea, brunetă, rasată, ce mai, femeia fatală. Se vedea de la o poștă că primise o educație deosebită, pe când eu - un golan! În fine, am acaparat acea seară, muzical vorbind. Sincer, m-aș fi dat și peste cap să-i atrag atenția. N-am vorbit prea multe atunci. Mi-a spus doar că i-a murit bărbatul de curând, că a rămas cu o fetiță mică și că ar avea o vilă în Spania despre care nu știa mai nimic. Doar că nu locuia nimeni în ea... Soțul mergea pe acolo. A rămas să vorbim", povestea Nicu Covaci într-un interviu mai vechi pentru jurnalul.ro.

„S-a încins un chef nemaipomenit, iar pe la 4.30, când toată lumea se distra de mama focului, Iwona vine la mine și-mi spune pe un ton sigur: Plec, iar tu mă vei duce acasă! Eu de colo: Stai un pic, cum să-mi las invitații baltă? În plus, n-am decât motocicleta, afară e ceață, frig, pentru tine n-am cască... Nu mă interesează. Tu mă duci!, mi-a replicat. Mă, și-am dus-o. Să ne fi văzut: ea - elegantă, cu pantofi-cui, haină pretențioasă, eu - un răzvrătit, neras, cu plete... S-a cocoțat pe motor înaintea mea...Când am pornit, m-a strâns de credeam că-mi rupe mijlocul... dar și eu - zburam cu 140 km/h prin oraș. Era târziu, pustiu, umezeală mare. Cum am oprit motocicleta în fața casei ei și m-am dat jos, a început să mă izbească tare cu pumnii și să mă înjure: Ticălosule, ai vrut să mă omori! Am prins-o de mâini, am calmat-o, am urcat la ea și n-am mai plecat nicăieri. De atunci, au trecut 30 de ani și tot împreună... Ivona mi-a schimbat definitiv viața", a mai povestit Nicu Covaci în interviul de acum un deceniu.