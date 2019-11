Taylor Swift l-a întrecut pe Michael Jackson la numărul de premii ale industriei muzicale americane

Cântăreaţa Taylor Swift, a primit distincţia Artistul deceniului (The Artist of the Decade) şi a încheiat seara cu cinci tofee câştigate, ajungând la un număr total de 28 de premii AMA. Astfel, ea l-a întrecut pe Michael Jackson , care era recordmenul premiilor până acum, cu 24 de trofee adunate în toată cariera.

Evenimentul de duminică a avut loc la Microsoft Theater din Los Angeles şi toţi ochii au fost aţintiţi asupra lui Swift, cântăreaţa anunţând că s-ar putea să nu aibă cum să cânte vechile ei piese de succes în urma neînţelegerilor cu producătorii Scott Borchetta şi Scooter Braun.

Swift a interpretat "Love Story", "Shake It Off", "Blank Space" şi alte piese dar nu a comentat în niciun fel controversele legate de producători.

Alături de ea, trupa BTS (turneul anului, artistul social, duo sau grup pop/rock) şi Khalid (album Soul/R&B, piesă Soul/R&B şi artist Pop/Rock) au plecat cu câte trei trofee fiecare.

Din cele şase nominalizări în acest ani Billie Eilish a câştigat două trofee (pentru artist rock alternativ şi artistul nou al anului), în timp ce Ariana Grande, cu acelaşi număr de nominalizări a trebuit să plece cu mâna goală.

Câte două trofee au câştigat Carrie Underwood şi Dan + Shay.

Chiar şi artistul cu cele mai multe nominalizări, Post Malone, cu şapte categorii la care se aştepta să câştige a trebit să se mulţumească în final cu un singur premiu, pentru Album hip-hop, "Hollywood's Bleeding". Premiul pentru coloană sonoră a fost acordat peliculei "Bohemian Rhapsody", cu muzica trupei Queen.

Printre premianţi s-au mai numărat Cardi B (distincţia pentru artist rap/hip-hop), Beyoncé (premiul pentru artistă Soul/R&B) dar şi Shawn Mendes & Camila Cabello cu "Señorita" (pentru colaborarea anului).

The AMA nominations are based on interactions on Billboard.com, streaming, album and digital song sales, radio airplay, social activity and touring. Winners are voted on entirely by fans.