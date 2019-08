Vesti foarte triste despre Mihai Constantinescu, dupa 3 luni de coma. Artistul se afla in continuare, internat la Spitalul Floreasca, iar coma se prelungeste. Toti apropiatii sai se roaga pentru sanatatea lui, asa cum au facut-o inca din prima zi. Medicii se pastreaza, totusi, rezervati. De-a lungul timpului, au existat si perioade in care Mihai Contantinesu s-a simtit ceva mai bine, insa acestea alterneaza cu perioade foarte dificile.

Din ultimele informatii - sosite prin intermediul unor surse medicale - reiese ca, in ultimele zile, starea lui Mihai Constantinescu s-a agravat. Este supravegheat de personalul medical douazeci si patru de ore din douazeci si patru, medicii facand toate eforturile pentru ca artistul sa isi revina.

Acum cateva zile, Adrian Daminescu a postat un mesaj alarmant pe o retea de socializare, unde i-a indemnat pe prietenii si fanii lui sa se roage pentru sanatatea lui Mihai Constantinescu, care a suferit in aceasta seara un stop cardio-respirator. "Mihai Constantinescu, colegul nostru, trece prin momente dificile. Sa ne rugam si sa fim alaturi de el. Va rog , distribuiti", a scris Adrian Daminescu pe pagina lui oficiala de Facebook. Va reamintim ca in luna martie a acestui an, Mihai Constantinescu a mai ajuns la Spitalul Municipal tot din cauza unor probleme de sanatate. Atunci, el a fost nevoit sa isi anuleze concertele.