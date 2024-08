Viagra pentru femei: o tabletă dizolvabilă promite să ajute la creşterea libidoului

Două noi produse ale unei companii de sănătate, direct la cumpărător, cu sediul în California, vizează disfuncţiile sexuale la femei. În cei peste 25 de ani de la apariţia pe piaţă a micii pastile albastre Viagra şi în cele două decenii de când Cialis este disponibil, disfuncţia erectilă a fost unul dintre cele mai profitabile domenii ale medicinei, spun specialiştii.

De când cele două tratamente au devenit generice în 2016 (Viagra) şi 2018 (Cialis), companiile de sănătate direct la consumator au fost într-o cursă a inovaţiilor în domeniul disfuncţiei erectile, cu noi forme de livrare, cum ar fi brânza şi guma de mestecat, care le fac şi mai uşor de integrat în viaţa de zi cu zi a bărbaţilor.

Deşi disfuncţia sexuală a bărbaţilor este în esenţă rezolvată, pentru femei absenţa libidoului rămâne puţin înţeleasă, subtratată şi rareori menţionată. Cu toate acestea, Clinica Cleveland din Statele Unite estimează că disfuncţiile sexuale afectează 43% dintre femei, comparativ cu 31% dintre bărbaţi.

Startup-ul de sănătate sexuală Hello Cake - care oferă deja tablete dizolvante pentru disfuncţia erectilă - a identificat cererea pentru astfel de produse pentru femei. „Ne-am intervievat clienţii şi şapte din 10 femei au spus că au nevoie de ajutor pentru a-şi creşte libido-ul", spune Mitch Orkis, cofondator şi CMO (chief marketing officer) al companiei americane.

Pentru a răspunde acestei cereri, compania a introdus pe piaţă două noi medicamente eliberate pe bază de reţetă: o tabletă dizolvabilă (Libido Lift Rx) şi crema topică, O-Cream.

Tableta dizolvabilă are trei ingrediente principale: oxitocină, cunoscută şi sub denumirea de hormon al iubirii şi al ataşamentului datorită rolului pe care il are in reglarea proceselor fiziologice de naştere, alăptare şi ingrijire maternă; tadalafil, ingredientul activ din Cialis; şi L-citrulină, un aminoacid care promovează fluxul sanguin.

Crema conţine sildenafil topic, principalul ingredient activ din Viagra, şi este destinat a fi aplicat direct vaginal. Ambele medicamente sunt produse de farmacia Epiq Scripts, care are un palmares în sprijinirea lansării şi extinderii companiilor de telemedicină.

Pacienţii se consultă cu un medic prin intermediul companiei de telemedicină pentru a se asigura că medicamentul este potrivit şi că primesc doza corectă.

Ca şi oxitocina şi tadalafilul, compania spune că pastila poate avea interacţiuni adverse cu anumiţi nitraţi şi medicamente pentru tensiunea arterială, printre altele. Efectele secundare ale produsului includ dureri de cap, roşeaţă, modificări ale vederii, greaţă şi tulburări gastrointestinale.

Specialiştii spun că şi sildenafilul topic poate interacţiona cu medicamentele pentru hipertensiune arterială, boli de inimă şi diabet, precum şi cu nitraţii şi alfa-blocantele.

Compania susţine că pastila pentru libido funcţionează în 30 de minute, durează până la 72 de ore şi poate fi luată zilnic.

Preţul este de 54 de dolari pentru şase pastile. Crema vaginală costă, de asemenea, 54 de dolari pentru şase doze, poate fi utilizată până la două ori pe zi, funcţionează în aproximativ 10 minute şi poate dura aproximativ 20 de minute, potrivit prospectului.

Deşi compania americană nu a efectuat propriile teste pe această combinaţie, iar medicamentele compuse nu sunt reglementate de Administraţia americană pentru Alimente şi Medicamente (FDA), acestea sunt făcute la comandă pe baza unei reţete medicale din ingrediente care au fost testate. Oxitocina a fost autorizată de FDA pentru a trata contracţiile, precum şi sângerarea, în timpul naşterii.

„Lucrăm cu medici şi reţele de farmacii pentru a ne asigura că aceşti compuşi sunt siguri", spune dr. Paige Kuhlmann, care s-a alăturat proiectului în timpul bursei sale în uroginecologie şi chirurgie pelviană reconstructivă la Centrul Medical UT Southwestern din Dallas.

Până în prezent, compania spune că cel puţin 250 de femei au achiziţionat pastilele înainte de lansare. şi nimeni nu a raportat efecte adverse. Nici oxitocina, nici tadalafilul sau sildenafilul nu sunt autorizate pentru a trata disfuncţiile sexuale la femei.

Cu toate acestea, disfuncţiile sexuale ale femeilor au opţiuni atât de limitate încât uneori medicii prescriu tratamente off-label pentru acestea. Există mai multe cauze pentru disfuncţia sexuală la femei - de la modificări fizice datorate menopauzei la traume din trecut sau probleme legate de relaţii. Acestea pot fi tratate cu terapie hormonală, terapie sexuală şi terapie fizică.

Cu toate acestea, o mare parte din femei suferă de un libido scăzut care nu se datorează unor probleme fizice sau psihice şi, deocamdată, există foarte puţine tratamente farmaceutice pentru acestea. „Nu avem opţiuni foarte bune", spune dr. Monica Christmas, specialist în obstetrică şi ginecologie şi director al Centrului de sănătate integrată a femeilor de la facultatea de medicină a universităţii din Chicago.

În prezent, femeile din Statele Unite aflate la premenopauză care suferă de libido scăzut pot alege între două medicamente aprobate de FDA: un tratament cu administrare orală zilnică Addyi (flibanserin) şi Vyleesi (bremelanotidă), un medicament injectabil.

Pastila zilnică are efecte secundare care includ hipertensiune, ameţeli şi greaţă, plus unele restricţii privind consumul de alcool înainte de a o lua la culcare. Injecţia trebuie administrată cu aproximativ 45 de minute înainte de actul sexual şi are efecte secundare similare cu medicamentul oral.

Dr. Christmas a remarcat că, deşi ştie medici care prescriu testosteron, tadalafil şi sildenafil pentru femei off-label, studiile clinice nu au reuşit să arate îmbunătăţiri în ceea ce priveşte disfuncţiile sexuale la femei.

„Este nevoie de mai multe cercetări pentru a demonstra eficacitatea şi siguranţa la femei", a spus dr. Christmas.

Medicii care prescriu aceste medicamente off-label adesea le testează mai întâi în cabinet şi monitorizează tensiunea arterială a pacienţilor timp de o jumătate de oră.