Breșă gravă pe platforma lansată de Guvern: CNP-uri, serii de buletin și adrese de domiciliu, lăsate la liber pe internet
Postat la: 25.09.2026 |
Noua platformă prin care Guvernul și-a propus să aducă „transparență" în companiile de stat a debutat cu o problemă de o gravitate cu totul diferită, după ce date personale dintre cele mai sensibile ale unor persoane aflate în conducerea întreprinderilor publice au fost puse la dispoziția oricărui utilizator de internet.
CNP-uri valide, serii și numere ale cărților de identitate, adrese de domiciliu și, într-un caz, inclusiv număr de telefon, adresă de e-mail și data nașterii apar în documente încărcate pe guvernanta.gov.ro, platformă lansată oficial joi, 24 septembrie, de Guvernul României, la inițiativa vicepremierului Oana Gheorghiu.
Cel puțin zece documente în care apar asemenea informații au fost identificate. Toate cele zece fișiere erau încă accesibile public vineri, 25 septembrie 2026, la ora 11:14. În patru dintre ele, datele sunt vizibile direct pe pagină. În alte șase, informațiile au fost acoperite cu o bandă neagră numai din punct de vedere vizual, textul real rămânând însă în interiorul PDF-ului și putând fi recuperat.
Situația deschide o serie de probleme juridice serioase, de la legalitatea publicării CNP-urilor și respectarea principiului minimizării datelor, până la securitatea prelucrării, publicarea unor date privind afilierea politică și obligațiile care apar în cazul unei breșe de securitate.
- La Radioactiv Mineral Măgurele SA, contractul de mandat al directorului general conține CNP-ul, seria și numărul cărții de identitate și domiciliul, toate vizibile direct în document.
- La Uzina Mecanică București SA, filială ROMARM, un act adițional conține aceleași categorii de informații referitoare la președinta Consiliului de Administrație, care reprezintă societatea în document.
- La Active Conexe SA, un model de contract de mandat al directorului general păstrează CNP-ul, seria și numărul actului de identitate și domiciliul reprezentantului societății, deși numele acestuia nu mai apare. La OPCOM, un alt model contractual păstrează CNP-ul și domiciliul.
- La Oil Terminal, Fabrica de Arme Cugir și Carpatica Feroviar România, datele par la prima vedere anonimizate, pentru că sunt acoperite cu dreptunghiuri negre. În realitate, potrivit analizei documentelor, informația a rămas în fișier.
În cazul Fabricii de Arme Cugir, un contract atribuit președintei CA conține, sub mascarea vizuală, nu doar CNP, seria și numărul CI și domiciliul, ci și telefonul, e-mailul și data nașterii. La Carpatica Feroviar sunt identificate două contracte de mandat care păstrează CNP-uri și adrese de domiciliu.
Cu alte cuvinte, nu este vorba numai despre documente publicate accidental fără anonimizare, ci și despre documente asupra cărora s-a încercat aparent anonimizarea, fără eliminarea efectivă a informației din fișier.
Platforma invocă drept temei juridic art. 51 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Chiar pagina principală precizează că datele sunt publicate în baza acestei dispoziții.
Articolul 51 impune într-adevăr un grad ridicat de transparență, astfel că întreprinderile publice trebuie să publice, între altele, componența consiliilor, CV-urile, durata mandatelor, afilierea politică a membrilor CA, CS și directoratului, remunerațiile, anumite declarații și contractele de mandat.
Textul legal nu spune însă nicăieri că trebuie făcute publice CNP-ul, seria și numărul actului de identitate ori adresa exactă de domiciliu.
Obligația de a face public un contract nu elimină obligația autorității de a proteja informațiile personale din acel contract care nu sunt necesare scopului transparenței.
Legea nr. 190/2018 tratează expres CNP-ul, seria și numărul actului de identitate drept „numere de identificare națională". Art. 4 prevede că prelucrarea unui asemenea număr, inclusiv dezvăluirea documentelor care îl conțin, trebuie să se încadreze într-unul dintre temeiurile legale prevăzute de art. 6 alin. (1) GDPR.
În paralel, art. 5 GDPR impune principiul „reducerii la minimum a datelor", informațiile făcute publice trebuie să fie adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar pentru scopul urmărit.
Este dificil de identificat ce nevoie de transparență privind administrarea unei companii de stat ar putea necesita ca publicul să cunoască CNP-ul unui director, seria cărții sale de identitate ori adresa exactă la care locuiește.
Pentru o parte dintre documente, situația este cu atât mai serioasă cu cât cineva a încercat să ascundă informația, dar a făcut-o doar grafic.
Dacă textul rămâne incorporat în PDF și poate fi selectat, copiat, extras sau citit programatic, informația nu este anonimizată.
Art. 32 GDPR obligă operatorul să instituie măsuri tehnice și organizatorice adecvate riscului pentru asigurarea securității datelor.
Faptul că o instituție publică documente în care datele sunt doar acoperite vizual, fără a fi efectiv eliminate din fișier, poate indica tocmai insuficiența acestor măsuri tehnice.
Situația poate intra, de asemenea, în noțiunea GDPR de „încălcare a securității datelor cu caracter personal". Dacă operatorul constată existența unei astfel de încălcări, art. 33 GDPR prevede notificarea autorității de supraveghere fără întârzieri nejustificate și, dacă este posibil, în cel mult 72 de ore de la momentul în care operatorul a luat cunoștință de breșă, exceptând situațiile în care este improbabil să existe un risc pentru drepturile și libertățile persoanelor.
Dacă riscul este ridicat, art. 34 introduce și obligația informării persoanelor afectate, fără întârzieri nejustificate.
Publicarea simultană a CNP-ului, datelor actului de identitate și domiciliului este tocmai genul de combinație care poate amplifica riscurile pentru persoana vizată.
Anexa analizată identifică 16 directori executivi pentru care platforma indică o afiliere politică, deși aceștia nu apar, potrivit bazei de date a platformei, ca membri ai consiliilor de administrație, consiliilor de supraveghere sau directoratelor. Printre cazuri apar directorul general al Oil Terminal, directorul general adjunct al CONPET, directorul general al Poștei Române și directori din alte întreprinderi publice.
Or, art. 51 alin. (1) lit. d) din OUG 109/2011 formulează expres obligația publicării afilierii politice în privința „fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului".
Directori executivi care nu fac parte din aceste organisme nu sunt incluși în enumerarea respectivă.
Situația trebuie analizată și prin prisma art. 9 GDPR. Regulamentul acordă protecție specială datelor care dezvăluie opiniile politice și interzice, ca regulă, prelucrarea acestora, în afara excepțiilor prevăzute expres de regulament.
Prin urmare, pentru directorii care nu intră în categoria persoanelor pentru care OUG 109 impune publicarea afilierii, Guvernul trebuie să poată indica un temei juridic distinct pentru o asemenea prelucrare, mai mult decât simpla trimitere generală la art. 51.
Potrivit datelor analizate, la Hidroelectrica, șase dintre cei șapte membri ai Consiliului de Supraveghere sunt prezentați cu o indemnizație de 11.642 lei, etichetată drept sumă „BRUT".
Raportul de remunerare al societății indică însă o indemnizație brută de 19.902 lei lunar. Suma de 11.642 de lei corespunde aproximativ valorii nete rezultate după taxare. Cu alte cuvinte, platforma ar fi prezentat o valoare netă drept venit brut.
Și la Nuclearelectrica sunt semnalate neconcordanțe: directorul general și directorul financiar apar cu câte 53.788 lei, în timp ce raportul companiei indică pentru fiecare o remunerație de 49.755 lei începând cu 17 decembrie 2025.
Problema are și ea dimensiune juridică, având în vedere că art. 5 alin. (1) lit. d) GDPR prevede că datele cu caracter personal trebuie să fie „exacte" și, atunci când este necesar, actualizate, iar informațiile inexacte trebuie rectificate sau șterse fără întârziere.
În Decizia nr. 415/2010, Curtea Constituțională a analizat publicarea online a declarațiilor de avere și interese și a pornit tocmai de la art. 26 alin. (1) din Constituție, potrivit căruia autoritățile publice „respectă și ocrotesc viața intimă, familială și privată".
CCR a constatat atunci că publicarea pe internet a datelor privind averea și interesele poate reprezenta o atingere a vieții private printr-o expunere nejustificată obiectiv și rațional și a declarat neconstituționale dispozițiile analizate în acea cauză în măsura indicată în decizie.
Decizia din 2010 nu înseamnă că orice informație despre un demnitar sau administrator public este astăzi interzisă la publicare, dar principiul constituțional spune că existența unui interes public nu transformă automat orice informație privată într-o informație destinată publicității. Cu atât mai puțin CNP-ul și domiciliul.
Guvernul este calificat expres drept „autoritate/organism public" de Legea nr. 190/2018. În cazul în care Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal constată încălcări ale GDPR de către o autoritate publică, regimul românesc prevede, într-o primă etapă, avertisment și un plan de remediere. Autoritatea stabilește măsurile ce trebuie luate și un termen de remediere, care poate ajunge până la 90 de zile.
Dacă măsurile nu sunt îndeplinite, ANSPDCP poate reveni în control și poate aplica amenzi.
Pentru încălcările privind obligațiile operatorului (categorie în care intră și dispozițiile privind securitatea de la art. 32-34 GDPR), Legea nr. 190/2018 prevede amenzi între 10.000 și 100.000 de lei după parcurgerea mecanismului legal de remediere. Pentru încălcarea principiilor de bază prevăzute de art. 5-7 GDPR ori a regimului special al art. 9, amenda poate ajunge la 200.000 de lei.
Pe lângă sancțiunea contravențională, Autoritatea poate dispune măsuri corective: eliminarea datelor, restricționarea prelucrării sau aducerea operațiunilor de prelucrare în conformitate cu GDPR.
Există și o răspundere distinctă față de persoanele ale căror date au fost publicate. Art. 82 GDPR permite oricărei persoane care a suferit un prejudiciu material sau moral ca urmare a încălcării regulamentului să solicite despăgubiri.
Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că această despăgubire are funcție compensatorie și trebuie să permită repararea integrală a prejudiciului concret suferit.
Prin urmare, administratorii sau directorii ale căror CNP-uri, domicilii și date de identitate au fost expuse ar putea, dacă demonstrează condițiile răspunderii și un prejudiciu, să se adreseze instanței.
Comunicatul oficial al Guvernului spune explicit că guvernanta.gov.ro a fost creată „la inițiativa viceprim-ministrului Oana Gheorghiu". Platforma conține informații despre 121 de companii și peste 1.350 de documente, dintre care peste 600 de contracte de mandat.
Oana Gheorghiu declara la lansare că transparentizarea este necesară pentru a vedea „oamenii care iau deciziile-cheie" în companiile statului.
Dacă proiectul a fost implementat instituțional de Guvern sau de o structură din subordinea sa, răspunderea GDPR revine, în primul rând, operatorului instituțional.
Situația s-ar schimba însă în privința răspunderii personale dacă s-ar dovedi că un anumit demnitar sau funcționar a dat instrucțiuni concrete privind publicarea, a aprobat documentele în forma respectivă, a fost avertizat asupra riscurilor și nu a intervenit ori a încălcat o obligație legală individuală care îi revenea.
În acest caz ar putea fi analizate, după împrejurări, răspunderea administrativă, disciplinară, patrimonială sau, în condiții mult mai stricte, chiar penală.
Codul penal conține o infracțiune care poate deveni relevantă în anumite situații de divulgare: art. 304 privind divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice.
Textul sancționează divulgarea fără drept a unor informații „care nu sunt destinate publicității", de către cel care le cunoaște datorită atribuțiilor de serviciu, dacă prin aceasta sunt afectate interesele sau activitatea unei persoane. Pedeapsa prevăzută pentru ipoteza principală este închisoarea de la 3 luni la 3 ani sau amenda.
Mai mult, art. 305 alin. (2) extinde răspunderea și asupra unor asemenea fapte săvârșite din culpă.
Asta nu înseamnă că simpla apariție a unui CNP pe site-ul Guvernului constituie automat infracțiune și cu atât mai puțin că Oana Gheorghiu ar fi comis o infracțiune.
Pentru aplicarea textului penal trebuie stabilite concret autorul actului de divulgare, atribuțiile sale, caracterul nepublic al informațiilor, lipsa dreptului de divulgare, forma de vinovăție și afectarea efectivă a intereselor unei persoane.
În funcție de împrejurările stabilite într-o eventuală anchetă, pot deveni relevante și normele privind încălcarea culpabilă a unor îndatoriri de serviciu atunci când este produsă o vătămare a drepturilor unei persoane. Art. 298 Cod penal sancționează neglijența în serviciu atunci când încălcarea din culpă a unei îndatoriri produce o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Stenograme cu planul de asasinare a lui Adrian Kreiner: "Nu că e blindat, e blindat... foarte blindat!"
Au aparut stenogramele din dosarul asasinarii omului de afaceri Adrian Kreiner. Asasinii lui discutau despre averea omul ...
-
THE DIPLOMATIC AFFAIRS: JP Morgan a refuzat cererea lui Nicușor Dan pentru o linie de finanțare dedicată României!
Trei surse familiarizate cu discuțiile au declarat pentru The Diplomatic Affairs ca președintele Romaniei, Nicușor Dan, ...
-
Unde duce "legitimația diplomatică" a lui Călin Georgescu. Numele care îl leagă pe fostul candidat de afacerea Jimbolia, mafia italiană și corupția din SRI-ul anilor 1990
În urma perchezițiilor la locuința lui Calin Georgescu din Mogoșoaia, anchetatorii au descoperit o legitimație pre ...
-
Hitler și-a ucis nepoata: Un istoric pune la îndoială alibiul liderului nazist privind misterioasa moarte prin împușcare a rudei sale
Timp de aproape un secol, moartea lui Geli Raubal, nepoata lui Adolf Hitler, a fost considerata un caz de sinucidere. Ac ...
-
Amantlâc la nivel politic înalt în Vrancea plus uncuibușor de nebunii de 500.000 de euro
Valentin Resmerița 68 de ani, fost candidat la Primaria Municipiului Focșani și Alexandra Tataru 52 de ani, fosta vicepr ...
-
Cuscrul lui Călin Georgescu încerca să formeze o nouă generație de lideri
Dan Mihai Neagu, fost lider PDL Giurgiu și cuscrul lui Calin Georgescu, ar fi pregatit un proiect prin care iși propunea ...
-
Perchezițiile la Dragoș Ovidiu Argeșanu: Patru arme letale și o arbaletă. Se verifică dacă avea dreptul să facă terapie
Anchetatorii au ridicat telefoane, laptopuri, o arbaleta de vanatoare, patru arme letale, incarcatoare și muniție in urm ...
-
Dezvăluiri CNSAS despre cum ajungeau produsele stricate pe masa românilor în Epoca de Aur, după ce erau refuzate la export
CNSAS readuce in atenție, prin documente de arhiva, efectele politicii economice din ultimii ani ai regimului comunist, ...
-
Stenograme cu "planul italian" din dosarul lui Călin Georgescu: I-ar fi cerut lui Ionel Rusen să găsească o vilă în Toscana, cu anexă pentru servitori
Calin Georgescu ar fi discutat cu omul de afaceri Ionel Rusen despre cumpararea unei vile izolate in Toscana, in valoare ...
-
Rybar, un proiect media pro-Kremlin cu peste 1,5 milioane de urmăritori - Urmele duc către șeful spionajului rus
O rețea pro-Kremlin a trimis echipe in mai multe țari europene pentru a realiza interviuri. Operațiunea era coordonata d ...
-
Afacerea Wealth Bank în care ar fi implicat și Călin Georgescu apare în presa italiană din 2025 - Milioane de euro dispărute în conturi offshore
O rețea transnaționala de „banci pirat" condusa de afaceristul italian Massimiliano Arena a lasat in urma pagube d ...
-
Milionarii despre care nu vorbește nimeni dețin adevărata avere a Americii: Sunt un real fenomen și au împreună de 13 ori averea Forbes 400
Cei mai bogați americani nu conduc neaparat giganți tehnologici și nu apar pe copertele revistelor. Aproximativ trei mil ...
-
Cum „l-a vândut" JD Vance pe Donald Trump dușmanului său de moarte
JD Vance i-ar fi oferit in secret sfaturi lui Hillary Clinton in timpul campaniei prezidențiale din 2016, incercand sa c ...
-
Mihai Daraban care a plătit zborul privat la Mykonos: de la PDSR pe linia Năstase la PNL. Șef la Camera de Comerț a vrut un "registru paralel" al firmelor taxate obligatoriu
Mihai Daraban, șeful Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) de 12 ani, implicat in scandalul zborurilor privat ...
-
Cum Palantir i-a transformat pe ucraineni în cobai și a contribuit la distrugerea Ucrainei
Firma de tehnologie militara AI Palantir s-a integrat profund in sistemele militare și societatea civila ucraineana, tra ...
-
Curtea de Conturi a descoperit erori uriașe la plata a milioane de pensii și bani dați unor persoane decedate: "Deficiențe cu influențe semnificative și generalizate"
Un raport al Curții de Conturi scoate la iveala probleme majore la Casa Naționala de Pensii Publice (CNPP): suspiciuni p ...
-
Comoara ascunsă a României! Ce se știe despre locul unde se află cele 103 tone de aur ale BNR în valoare de 12,8 miliarde de euro
Romania deține in prezent o rezerva de aur de 103,6 tone, evaluata recent la aproximativ 12,8 miliarde de euro in urma s ...
-
Cum era organizată Securitatea lui Ceaușescu: topul județelor cu cei mai mulți securiști în 1988
Cifrele publicate de CNSAS arata cat de extins era aparatul Securitații in ultimul an al regimului Ceaușescu. În s ...
-
Statul român a cheltuit aiurea peste 1,7 miliarde de lei: Stadioane construite pentru 7 echipe care nu joacă în Liga 1, nu au drept de promovare, licență UEFA sau au dat faliment
Opt stadioane recent construite sau aflate inca in construcție in Romania sunt destinate unor echipe care fie sunt desfi ...
-
Ce știa CIA înainte de 11 septembrie. Bin Laden plănuia atacuri în Marea Britanie. Un raport avertiza că un avion cu explozibil ar putea fi prăbușit peste un oraș din SUA
Liderul organizației Al-Qaeda, Osama bin Laden, planuia un atac terorist asupra Marii Britanii inainte de 11 septembrie. ...
-
Marele risc pentru România, dezvăluit de un general NATO: „Numai naivii își închipuie că Articolul 5 se activează la comandă"
O simulare strategica in SUA arata un scenariu terifiant: Rusia ataca Republica Moldova, o drona lovește un depozit din ...
-
Dezvăluire-bombă a lui Robert Turcescu - decizia trimiterii militarilor români la Comandamentul pentru sprijinirea Ucrainei e luată încă din martie!
Robert Turcescu scrie intr-o postare pe Facebook, ca decizia de a trimite militari romani la Comandamentul Coaliției pen ...
-
Rusia recrutează "spioni români de unică folosință". General: "Sunt oameni vulnerabili, mulți nici nu realizează ce fac"
Moscova intensifica razboiul hibrid in Romania. SRI a dejucat o operațiune de sabotaj, dar nu este unica. Generalul (r) ...
-
ZIUA ÎN CARE SE VA ÎNCHIDE PRĂVĂLIA - AȘA VA ARĂTA COLAPSUL
Citiți mai jos un articol șocant și brutal despre finalul spre care ne indreptam inexorabil, semnat de Milan Adams, pe c ...
-
Dosarul fostului șef Hidroelectrica judecat pentru mită și sejururi de lux în Creta: Ce cere CAB de la DNA. Silviu Răzvan Avram este fiul nașului de cununie al lui Sorin Grindeanu
Instanța Curții de Apel București a solicitat DNA sa precizeze daca "se are in vedere și acordul inculpatului de a parti ...
-
Cât sunt salariile la BNR: Guvernatorul Mugur Isărescu are 88.648 de lei net. Lista lungă de sporuri și beneficii care vin pe lângă venitul standard
Membrii Consiliului de administrație al Bancii Naționale a Romaniei beneficiaza de indemnizații lunare nete cuprinse int ...
-
Motivările CCR care aruncă în aer conducerile TVR și Radio România: Săftoiu și Schwartz își pierd funcțiile
Motivarile celor doua decizii prin care Curtea Constituționala a declarat neconstituționala desemnarea majoritații polit ...
-
Viața imită arta: simboluri cabalistice ale sacrificiului de sânge în asasinarea lui Charlie Kirk
Autor: Dr. Heather Lynn Ne apropiem de implinirea unui an de la asasinarea lui Charlie Kirk. Ceea ce s-a intamplat la Un ...
-
Judecătorul CCR Bogdan Licu a recunoscut că și el a fost la Trupele de Securitate la Revoluție, ca Pahonțu. Obiectivul păzit de el în decembrie 1989 a sfârșit în flăcări
Bogdan Licu, actual judecator al Curții Constituționale a Romaniei, a recunoscut public ca Revoluția din Decembrie 1989 ...
-
Rusia ajută în secret Iranul să dezvolte rachete de croazieră supersonice
Rusia a ajutat in secret Iranul sa dezvolte rachete de croaziera supersonice avansate, intr-unul dintre cele mai semnifi ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu