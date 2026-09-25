Tucker Carlson, fost susținător al lui Trump, spune că administrația ar trebui să îl înlăture în baza Amendamentului 25: "Un om care amenință să elimine omenirea"

Tucker Carlson, fost prezentator al Fox News și unul dintre susținătorii cunoscuți ai lui Donald Trump, a declarat că președintele american ar trebui înlăturat din funcție de propria administrație în baza Amendamentului 25 al Constituției SUA.

Declarația a fost făcută într-un interviu acordat NPR lui Steve Inskeep, în contextul războiului dintre Statele Unite și Iran și al declarațiilor recente ale lui Trump privind posibilitatea distrugerii regimului de la Teheran.

Carlson și-a intensificat în ultima perioadă criticile la adresa președintelui, deși anterior l-a susținut public.

Întrebat dacă Trump ar trebui pus sub acuzare pentru războiul cu Iranul, Carlson a spus că președintele „nu va fi pedepsit pentru asta" și că autoritățile ar putea invoca alte acuzații, precum corupția.

El a susținut însă că Trump „ar fi trebuit să fie înlăturat imediat din funcție" în momentul în care a amenințat cu folosirea armelor nucleare.

„Amenințarea cu folosirea ofensivă a armelor nucleare? Cu alte cuvinte, amenințarea cu distrugerea omenirii?", a spus Carlson.

Critici după declarațiile lui Trump despre Iran

Comentariile lui Carlson vin după discursul susținut de Trump la Adunarea Generală a ONU, unde președintele american a avertizat că ar putea „anihila" Republica Islamică Iran dacă nu se ajunge la un acord de pace.

Trump a întrebat dacă Iranului ar trebui să i se permită să se reconstruiască și să devină „o țară mult mai puternică" sau dacă Statele Unite ar trebui să „anihileze" regimul iranian.

Președintele american a afirmat, de asemenea, că un acord cu Iranul ar putea fi încheiat după alegerile intermediare din SUA din noiembrie.

Carlson a spus că asemenea declarații ar fi trebuit să determine cabinetul prezidențial să acționeze.

„Este suficient pentru mine să spun că ar trebui înlăturat din funcție. Ar fi trebuit să fie înlăturat de secretarii din propriul său cabinet în momentul în care a amenințat cu un atac nuclear", a declarat el.

Întrebat de Steve Inskeep dacă se referă la Amendamentul 25, Carlson a răspuns afirmativ.

„Corect. Ar fi trebuit să fie luat și îndepărtat. Este o crimă. Nu există o crimă mai mare decât aceasta", a spus Carlson.

Ce prevede Amendamentul 25

Amendamentul 25 al Constituției Statelor Unite stabilește procedura prin care vicepreședintele și majoritatea membrilor cabinetului pot declara că președintele nu își mai poate exercita atribuțiile.

În acest caz, vicepreședintele poate prelua temporar atribuțiile prezidențiale. Procedura poate fi contestată de președinte, iar în anumite condiții Congresul poate decide asupra situației.

Carlson a susținut că amenințările privind folosirea armelor nucleare ar reprezenta un motiv pentru aplicarea acestei proceduri.

„Aveți un om care amenință să elimine omenirea și asta nu este considerată o crimă?!", a spus Carlson despre Trump. El a adăugat că, în opinia sa, președintele ar trebui înlăturat din funcție pentru amenințarea cu folosirea în premieră a armelor nucleare.

Declarațiile lui Carlson reprezintă poziția sa exprimată în cadrul interviului și nu indică faptul că administrația Trump sau membrii cabinetului au inițiat o procedură în baza Amendamentului 25.