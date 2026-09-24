Hitler și-a ucis nepoata: Un istoric pune la îndoială alibiul liderului nazist privind misterioasa moarte prin împușcare a rudei sale

Timp de aproape un secol, moartea lui Geli Raubal, nepoata lui Adolf Hitler, a fost considerată un caz de sinucidere. Acum, noi documente prezentate de istoricul german Harald Sandner redeschid întrebările privind circumstanțele morții tinerei, găsite împușcate în apartamentul lui Hitler din München în 1931. Raubal avea 23 de ani.

Până în prezent, unul dintre principalele argumente în favoarea nevinovăției lui Hitler a fost faptul că acesta se afla la Nürnberg în momentul în care, potrivit versiunii oficiale, trupul nepoatei sale a fost descoperit.

Sandner susține însă că a găsit documente care arată că trupul lui Raubal ar fi fost descoperit cu aproximativ 24 de ore mai devreme decât se credea până acum. Dacă această interpretare este corectă, ea ar pune sub semnul întrebării alibiul lui Hitler, scrie The Telegraph

Potrivit relatării oficiale, Georg Winter, valetul personal al lui Hitler, a găsit trupul lui Geli Raubal pe podeaua camerei sale, într-o încăpere încuiată din apartamentul lui Hitler, la 19 septembrie 1931.

În după-amiaza zilei precedente, Hitler plecase din München și se deplasase la Nürnberg, unde a rămas peste noapte.

Poliția nu a efectuat o autopsie și a stabilit că Raubal s-a sinucis.

Sandner afirmă însă că a descoperit un certificat de deces care indică o oră diferită pentru găsirea trupului.

„Din moment ce trupul se afla deja în mod incontestabil în apartament la acel moment, ora reală a morții trebuie să fi fost mult mai devreme - fie în primele ore ale zilei de 18 septembrie, fie chiar în noaptea precedentă", a declarat istoricul pentru The Telegraph.

În opinia sa, data și ora înscrise pe certificatul de deces contrazic versiunea oficială susținută timp de decenii de autoritățile bavareze și de Partidul Nazist.

Sandner susține, de asemenea, că poliția din München ar fi putut colabora cu partidul pentru a-l proteja pe Hitler. El intenționează să publice în noiembrie o analiză a cazului, despre care spune că va prezenta un proces de eliminare a ipotezelor și îl va identifica pe Hitler drept principal suspect.

Relația dintre Hitler și Geli Raubal, fiica surorii sale vitrege Angela, a făcut obiectul unor speculații intense.

Unii dintre contemporanii lui Hitler au afirmat că acesta ar fi avut un comportament abuziv față de tânără sau chiar că între cei doi ar fi existat o relație de natură sexuală. Aceste afirmații nu au fost însă stabilite drept fapte.

După ce Raubal s-a mutat la München, în 1927, Hitler ar fi exercitat un control strict asupra vieții sale.

Potrivit relatărilor din epocă, cei doi s-au certat puternic cu puțin timp înainte de moartea ei, după ce Hitler ar fi refuzat să-i permită să se mute la Viena.

La câteva zile după moartea lui Raubal, un ziar de stânga din München relata că Hitler avusese o ceartă aprinsă cu nepoata sa. Publicația susținea, de asemenea, că pe trupul tinerei fuseseră observate răni și că oficiali naziști organizaseră întâlniri pentru a decide cum urma să fie prezentat cazul publicului.

Heike Görtemaker, una dintre istoricii cunoscuți pentru cercetările sale despre Hitler și autoarea mai multor cărți despre liderul nazist, inclusiv o biografie a Evei Braun, spune că noile informații nu sunt suficiente pentru a schimba concluzia istorică.

„Din ceea ce am văzut până acum, nu sunt convinsă", a declarat ea pentru The Telegraph.

Görtemaker consideră că diferența dintre documentele poliției și certificatul de deces ar putea fi explicată printr-o simplă eroare de transcriere.

Potrivit documentelor poliției, Ernst Reichert, proprietarul apartamentului, a sunat la poliție la ora 10:15, pe 19 septembrie. Istorica observă că ora trecută pe certificatul de deces coincide cu momentul în care trupul a fost găsit.

Ea afirmă, de asemenea, că momentul morții indicat pentru după-amiaza zilei de 18 septembrie, după plecarea lui Hitler la Nürnberg, ar fi fost susținut de declarațiile a opt martori.

În opinia sa, este puțin probabil ca toți aceștia să fi participat la o conspirație pentru a-l proteja pe Hitler.

Nici ipoteza unei conspirații a poliției nu o convinge pe Görtemaker.

„Hitler nu avea încă puterea. Șeful poliției era un adversar al său și ar fi profitat de ocazie pentru a-l elimina", a spus ea.

Indiferent de circumstanțele exacte ale morții lui Geli Raubal, aceasta a continuat să ocupe un loc important în biografia lui Hitler.

Potrivit unor relatări, liderul nazist ar fi spus că Raubal a fost singura femeie pe care a iubit-o vreodată.

Scrisori ale unor persoane apropiate lui Hitler indică, de asemenea, că Eva Braun, viitoarea sa soție, considera că trăia în umbra lui Raubal.

Hitler a murit 14 ani după nepoata sa, în buncărul din Berlin, în urma unei răni prin împușcare.

Noile afirmații ale lui Harald Sandner urmează să fie prezentate mai pe larg în cartea pe care istoricul spune că o va publica în noiembrie. Până atunci, interpretarea documentelor rămâne contestată de alți cercetători ai perioadei naziste.