Ce au mâncat Trump și Xi Jinping la cina de stat de la Casa Albă. Meniu cu influențe chineze și miere recoltată la Casa Albă

Președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping au participat joi seară, 24 septembrie, la o cină de stat organizată la Casa Albă, în onoarea președintelui chinez și a soției sale, Peng Liyuan. Meniul a combinat ingrediente americane cu elemente inspirate din bucătăria chineză, de la biban de mare în crustă de susan și baby bok choy până la un desert preparat cu miere recoltată la Casa Albă, notează Mediafax.

Cina s-a desfășurat în East Room, în condițiile în care noua sală de bal a Casei Albe este încă în construcție. Meniul oficial, prezentat de biroul Primei Doamne, a fost conceput în jurul ingredientelor americane, cu influențe chineze discrete.

Vin spumant american, în amintirea „Toast to Peace"

Seara a început cu Schramsberg „Blanc de Noir", vin spumant american ales ca referință la momentul din 1972 în care președintele american Richard Nixon și premierul chinez Zhou Enlai au ciocnit un pahar în timpul vizitei lui Nixon la Beijing.

Potrivit Casei Albe, același vin spumant este în continuare servit la evenimente prezidențiale americane.

Primul fel a fost o supă-cremă de dovleac galben, denumită în meniul oficial „Yellow Squash Velouté". Aceasta a fost servită cu un preparat din ciuperci sălbatice sotate, pancetta crocantă și ulei de ceapă verde.

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Biban de mare în crustă de susan și baby bok choy

Pentru felul principal, invitații au primit biban de mare în crustă de susan, alături de baby bok choy înăbușit, vinete coapte și un sos verde de ierburi, „sauce verte".

Sosul și legumele au fost folosite pentru a completa peștele cu arome proaspete, în timp ce semințele de susan au format crusta crocantă. Bok choy, legumă întâlnită frecvent în gastronomia chineză, a fost unul dintre elementele care au introdus explicit o notă asiatică în preparat.

Desert cu miere recoltată la Casa Albă

Desertul a inclus cremă fină de vanilie, confit de vișine și cremă de nucă, cunoscută în meniul oficial drept „walnut frangipane".

Preparatul a fost însoțit de înghețată realizată cu miere recoltată la Casa Albă. Desertul a fost conceput sub forma unui fruct și a combinat vanilia, vișinele și nucile cu mierea produsă în stupii de pe proprietatea prezidențială.

Decor predominant roșu și muzică militară

Decorul cinei a folosit predominant roșul, culoare pe care Casa Albă a asociat-o cu tradiția culturală chineză. Mesele au fost acoperite cu fețe de masă roșii și decorate cu dalii și ranunculus.

La masă a fost folosit serviciul de stat Reagan, alături de piese din colecția de argintărie aurită a Casei Albe.

Programul artistic l-a avut în prim-plan pe tenorul Christopher Macchio. Au participat, de asemenea, formații militare americane, printre care „The President's Own" United States Marine Band, United States Marine Drum and Bugle Corps, United States Army Chorus și United States Army Strings.

La cină au participat oficiali americani, membri ai delegațiilor celor două țări și oameni de afaceri. Printre invitații din sectorul tehnologic s-au numărat Jensen Huang, directorul Nvidia, Lisa Su, directoarea AMD, Elon Musk, Tim Cook, Sam Altman, Mark Zuckerberg și Sundar Pichai.

Cina de stat a avut loc în cadrul vizitei lui Xi Jinping la Washington, după întâlnirea sa cu Donald Trump. Pe agenda vizitei s-au aflat relațiile comerciale dintre SUA și China, tehnologia, inteligența artificială și alte teme economice.