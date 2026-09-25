Unde duce "legitimația diplomatică" a lui Călin Georgescu. Numele care îl leagă pe fostul candidat de afacerea Jimbolia, mafia italiană și corupția din SRI-ul anilor 1990

În urma perchezițiilor la locuința lui Călin Georgescu din Mogoșoaia, anchetatorii au descoperit o legitimație prezentată drept document „diplomatic" al Ordinului Cavalerilor de Malta. Reprezentanții oficiali ai organizației au respins ideea că Georgescu este membru și au precizat că documentul găsit în locuința sa este „în întregime falsificat".

Reporterii Info Sud-Est au urmărit datele de identificare de pe „ID-ul diplomatic" găsit de procurorii DIICOT în locuința lui Călin Georgescu către o organizație-clonă a Ordinului de Malta, nerecunoscută oficial.

Aceasta ar revendica însă moștenirea istorică a Cavalerilor Ospitalieri și folosește inclusiv aceeași grafie greșită a termenului „Hospitaller" care apare pe documentul ridicat din casa lui Georgescu.

Legitimația găsită în urma perchezițiilor efectuate la domiciliul fostului candidat la președinție a stârnit o serie de controverse. Documentul îi atribuie lui Georgescu statutul de „Cavaler de Malta", dar și titulatura de „senator", deși nici Ordinul Suveran de Malta, nici Republica Malta nu au un Senat.

În schimb, numele lui Georgescu apare în evidențele unei organizații identificate de Info Sud-Est, pe care reprezentanții ordinului autentic o includ în lista organizațiilor „mimetice", care se folosesc de numele, simbolurile și tradiția Ordinului de Malta pentru a induce publicul în eroare.

ID-ul găsit la Georgescu apare într-o bază de date publică care poartă numele și sigla așa-numitului „Sovereign Order Hospitalliers of Saint John of Jerusalem - O.S.J."

Introducerea în baza de date a seriei înscrise pe documentul lui Georgescu (L120052) oferă accesul la un profil cu numele său, însoțită de fotografia fostului candidat și de date precum cetățenia română, data nașterii, înălțimea, culoarea ochilor și mențiunea că ar face parte din departamentul „Legal advice".

În partea de sus a paginii apare inclusiv un avertisment conspirativ, fără noimă, în limba română: „Încetați atacurile asupra contului. Acțiunile dumneavoastră constituie o încălcare a legii. Toate adresele IP sunt înregistrate!"

Pe profil apare și link-ul către un "legal notice" prin care se susține că persoana identificată se află „sub protecția Ordinului", că documentele emise de acesta ar fi legale și că titularul ar beneficia de drepturi prevăzute de Convenția de la Viena privind relațiile diplomatice. Mai mult, textul cere "tuturor statelor, ministerelor și autorităților" să îi acorde presupusei „persoane diplomatice" asistență în activitățile sale și să nu îi împiedice libera circulație.

Singurul site identificat de Info Sud-Est care mai folosește aceste date este este numit "Knights of Malta" (knightsofmalta-eu.webnode.it) și se prezintă drept site al „Sovereign Order of the Hospitallers of St John of Jerusalem - Knights of Malta - O.S.J.", organizație care revendică o continuitate istorică directă cu vechiul Ordin al Sfântului Ioan - în mod notabil, și acest site folosește ocazional termenul "Hospitalliers", scris cu un "i" în plus, precum cel de pe legitimația lui Georgescu.

Urmele publice ale grupării duc însă înapoi cu cel puțin trei decenii și jumătate și o leagă de personaje care au apărut de-a lungul timpului în afaceri controversate, cazuri de contrabandă și, mai recent, fraude financiare.

Cea mai veche apariție a ordinului într-o sursă independentă descoperită de ISE datează din 1991, când ziarul californian Los Angeles Times îl identifica pe un anume Arnaldo Petrucci drept liderul structurii „Knights of Malta, O.S.J." din New York.

Petrucci apare și el pe site-ul „Knights of Malta" drept al 74-lea „Mare Maestru" al ordinului O.S.J., iar același site îi dedică o pagină separată și lui Luciano Angelo Lonardoni, numele care apare pe unul dintre documentele atribuite O.S.J. găsite la Călin Georgescu, conform informațiilor obținute de G4Media.

Afacerea Jimbolia

Numele Lonardoni nu este nou în presa română. În dosarul cunoscut drept „Afacerea Jimbolia" apare un italian numit Angelo (Luciano) Lonardoni, descris de multiple publicații drept unul dintre „locotenenții" lui Licio Gelli, liderul lojii masonice italiene Propaganda Due.

„Afacerea Jimbolia" este unul dintre cele mai cunoscute cazuri de contrabandă din România postcomunistă, prin care produse petroliere ar fi fost transportate clandestin către fosta Iugoslavie, țară aflată atunci sub embargou ONU.

Între 1994 și 1995, prin gara Jimbolia au fost redirijate ilegal peste 1.100 de vagoane-cisternă cu combustibil, cu destinație fictivă în România, dar transportate de fapt spre fosta Iugoslavie, aflată sub embargo ONU.

În operațiune au fost implicați ofițeri SRI (Dumitru Ogășanu, Costi Mataragiu, Vasile Petrea) și un fost ofițer de armată, Ionel Bara, care conducea o „asociație" numită Prioratul Ordinului Cavalerilor de Malta - dizolvată judiciar în 2006, la cererea autorităților vamale, pentru un debit de peste 1,6 miliarde de lei vechi.

Sursele citează explicit că Lonardoni și complicele său Caiumi Serafimo au operat în România „sub acoperirea de Cavaleri de Malta", deși erau, în realitate, foști membri ai lojii Propaganda Due.

O a treia cale de implementare a prioratelor ține de mafia și masoneria italiană, prin controversatul Ionel Bara de la Oradea. În jurul său au roit ofițeri ai serviciilor secrete și mafioți italieni, toți fiind amestecați în vestita Afacere Jimbolia, imensul scandal privind contrabanda cu produse petroliere spre Iugoslavia, când România a fost acuzată de încălcarea embargoului internațional. Sub acoperirea de Cavaleri de Malta, au venit atunci în România Angelo Lonardoni și Caiumi Serafimo, în realitate foști membri ai temutei organizații Propaganda Due (P2), conduse de Licio Gelli. Acesta a avut afaceri importante în România după 1990, de care nu au fost străini nici Virgil Măgureanu, nici Ion Iliescu, scria la acea vreme Monitorul de Neamț.

Pe partea iugoslavă a Afacerii Jimbolia a fost implicat Caiumi Serafimo, care se prezenta drept Cancelar pentru Europa de Est al Ordinului Cavalerilor de Malta, ordin ce avea să se dovedească o „invenție". Cu toate acestea, Ionel Bara (fost ofițer al Armatei Române) nu a ezitat să se prezinte Ambasador al Ordinului Cavalerilor de Malta. Sediul declarat era la Oradea, unde a și înființat - în 1997 - Asociația Prioratul Ordinului de Malta.

Pe documente se trecea ca destinație proximă Gara Jimbolia, unde ar fi trebuit depozitat, dar Jimbolia nu dispune de depozite de carburanți. Noaptea, o locomotivă tracta garniturile la Kikinda, unde erau golite rapid și se întorceau în România, scria Hotnews în 2006.

Italienii negociau cu sârbii la Kikinda, luau banii, se întorceau în România și împărțeau profitul cu ceilalți membri ai rețelei.

Contrabanda a fost operată prin firmele „Tracia" și „Rompetron" ale lui Dan Constantin Grigoriu, Petru Neidoni și Sebastian Telbișz, care au încălcat embargoul impus asupra fostei Iugoslavii de către Națiunile Unite.

În perioada 1994-1995, potrivit evidențelor Căii Ferate, din stația CF Timișoara Sud, nominalizată în documentele de transport ca stație de destinație și de predare a mărfurilor către proprietar, au fost redirecționate către Jimbolia un număr de 1.107 vagoane-cisternă, conținând 7.799 de tone de benzină și 36.064 de tone de motorină.

În filiera de contrabandă au mai fost implicați Mataragiu Costi, șef de zonă SRI Banat, Petrea Vasile, șef serviciu SRI Timiș, și colonelul Dumitru Ogașanu de la SRI Bihor.

Constatând că la comiterea faptelor au participat și ofițeri ai Serviciului Român de Informații (coloneii Mataragiu și Petrea), Secția Anticorupție a Parchetului Curții Supreme de Justiție, care instrumenta dosarul, și-a declinat, la 18 iunie 1998, competența de soluționare a cauzei în favoarea Secției Parchetelor Militare.

Dosarul avea circa 3.000 de pagini. Dosarul a fost îngropat și nimeni nu a dat socoteală pentru această afacere de contrabandă internațională. Banii încasați pe petrolul livrat Iugoslaviei nu s-au regăsit în niciun cont „special" sau la bugetul de stat.

După ce a fost denunțat chiar de Caiumi Serafimo a fi implicat alături de Lonardoni și col. Dumitru Ogășanu (fost șef SRI Bihor) în organizarea transporturilor clandestine de carburanți, Bara a dispărut o vreme de pe firmament.

În martie 2006, Judecătoria Oradea a dispus dizolvarea Asociației Prioratul Ordinului de Malta la solicitarea Direcției Regionale Vamale Oradea care avea de recuperat un debit de fix 1.642.590.000 lei reprezentând... drepturi vamale cuvenite bugetului de stat. Crunt final pentru cineva care afișa netulburat însemne false de Corp Diplomatic.