Stenograme cu planul de asasinare a lui Adrian Kreiner: "Nu că e blindat, e blindat... foarte blindat!"

Au apărut stenogramele din dosarul asasinării omului de afaceri Adrian Kreiner. Asasinii lui discutau despre averea omului de afaceri și îl potretizau ca fiind o țintă sigură, fiindcă era un singuratic.

PERSOANA 1: Îți trimit acum casa lui ăsta, deja o vezi, e ditamai palatul. Plus, îți dau și locația când mă întorc înapoi. E ce trebuie, chiar e ce trebuie.

PERSOANA 1: Are patru fabrici în Sibiu care fac piese pentru Mercedes. Are un teren de șase hectare cu marijuana „legal" și are echipă de curse. Găsești și pe instagramul lui. Deci e nu că e blindat, e blindat ... foarte blindat. L-am avut în Marbella, îl cunosc bine de tot. Și avantajul este că stă cam singurel, el e cam lipsit de prieteni, de vizitatori, dar... copii nu are niciunul. Și o are pe o psihologă care stă cu el... ba când stă, când nu stă. Aia are un Q5, el are un Maserati.

PERSOANA 2: M-am uitat și eu, am văzut. E amplasat perfect! Perfect adică, ai spatele gol acolo, ai mult loc. Adică nu te vezi să ai vreun vecin în stânga, dreapta, că e lungă, e... e ce trebuie! Și ai văzut, ai ascultat alea. Nu mai pierde timpul! Mișcă-te, mișcă, fă mișcare! Vezi, nu băga prea multă lume în horă, frate, bagă doar pe cine știi că e de încredere. E nașpa și pentru tine, știi, că bagi multă lume, se împarte la multe guri și nu e bine. ​Dacă are patru (n.r. camere supraveghere), fii atent, sunt puse una să vadă în spatele alteia. Dacă sunt patru, e pe fiecare colț câte una și vede fiecare în spatele alteia. Nu prea ai cum să ajungi în... în spatele ei fără să fii văzut, aia e treaba.

Cosmin Zuleam, bărbatul condamnat la 30 de ani închisoare în dosarul privind uciderea omului de afaceri sibian Adrian Kreiner, susţine că a primit un „pont", de la un bărbat din Ploieşti, care locuieşte în Sibiu, cu privire la faptul că omul de afaceri ar fi avut în casă o sumă mare, de aproximativ două-trei milioane de euro. Zuleam a spus în faţa judecătorilor numele bărbatului, fiind pentru prima dată când acest nume este invocat în dosarul care s-a judecat pe fond, scrie news.ro.

„Pont" despre milioane de euro din casa lui Adrian Kreiner

Costinel Cosmin Zuleam, bărbatul condamnat la 30 de ani de închisoare, în primă instanţă, pentru că a participat la uciderea omului de afaceri sibian Adrian Kreiner, a fost audiat, miercuri, la Curtea de Apel Alba Iulia, el declarând, în faţa instanţei, că a acţionat „la pont" atunci când a decis să îl jefuiască pe afacerist.

Zuleam a afirmat, în faţa judecătorilor, că patronul unei case de amanet din Sibiu, de origine din Ploieşti, i-ar fi spus că Adrian Kreiner ar ţine în casă aproximativ două-trei milioane de euo şi atunci a decis să acţioneze.

În schimb, la ieşirea din sala de judecată, un alt inculpat din dosar, Laurenţiu Ghiţă, a afirmat că Zuleam minte, el spunând că peste jumătate din declaraţiile date de acesta în faţa instanţei sunt neadevăruri. Mai mult, Zuleam a susţinut că a primit şi o fotografie din casa lui Adrian Kreiner înainte de a intra în locuinţa acestuia.