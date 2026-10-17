Cine face miliarde din bani publici. Salariu de 70.000 de lei pe lună la o companie de stat. Topul giganților din energie

Top trei companii de stat din România sunt din domeniul energiei. Hidroelectrica ocupă primul loc în clasamentul companiilor de stat după cifra de afaceri, cu aproape 9,76 miliarde de lei, urmată de Romgaz, cu 7,58 miliarde de lei, și Nuclearelectrica, cu 5,63 miliarde de lei. Datele analizate de Ziare.com pe portalul guvernamental de guvernanță corporativă arată că primele trei companii au afaceri de miliarde de lei, iar membrii conducerilor sunt remunerați cu zeci de mii de lei lunar.

Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica" SA conduce clasamentul, cu o cifră de afaceri de 9,758 miliarde de lei și un rezultat net de 3,337 miliarde de lei. Capitalurile proprii ale companiei au ajuns la aproximativ 22,065 miliarde de lei.

Potrivit fișei publicate pe portalul guvernamental, președintele Directoratului, Iulius Dan Plaveti, are un venit net lunar de 38.462 de lei. Aceeași remunerație este afișată pentru ceilalți trei membri ai Directoratului: Bogdan Nicolae Badea, Ianăș Rădoi și Radu Ioan Constantin.

Romgaz, pe locul al doilea, cu afaceri de 7,58 miliarde de lei. Conducerea are venituri brute de 71.370 de lei lunar

Romgaz ocupă poziția a doua, cu o cifră de afaceri de 7,579 miliarde de lei și un rezultat net de 3,138 miliarde de lei. Capitalurile proprii ale companiei se ridică la 16,486 miliarde de lei.

Directorul general Răzvan Popescu, directorul general adjunct Aristotel Marius Jude și directorul economic Gabriela Trânbițaș figurează fiecare cu un venit brut lunar de 71.370 de lei, potrivit datelor publicate în registrul de guvernanță corporativă.

Nuclearelectrica încheie top trei, cu o cifră de afaceri de 5,63 miliarde de lei

Nuclearelectrica se află pe locul al treilea, cu o cifră de afaceri de 5,633 miliarde de lei și un rezultat net de 2,398 miliarde de lei. Capitalurile proprii ale companiei sunt de aproximativ 15,994 miliarde de lei.

Directorul general Cosmin Ghiță și directorul financiar Daniel Adam au fiecare venituri brute lunare de 53.788 de lei. Pentru președintele Consiliului de Administrație, Laurențiu Nicolae Cazan, și ceilalți membri ai consiliului sunt afișate venituri brute lunare de 17.926 de lei.

Hidroelectrica - veniturile nete lunare ale conducerii

Cifra de afaceri: 9,8 mldiarde lei

Autoritate tutelară: Ministerul Energiei

• Iulius Dan Plaveti Președinte Directorat 38.462 lei

• Bogdan Nicolae Badea Membru Directorat 38.462 lei

• Ianăș Rădoi Membru Directorat 38.462 lei

• Radu Ioan Constantin Membru Directorat 38.462 lei

• Silviu Răzvan Avram Președinte al Consiliului de Supraveghere 11.642 lei

• Ana Barbara Bobîrcă Membru al Consiliului de Supraveghere 13.350 lei

• Carmen Radu Membru al Consiliului de Supraveghere 11.642 lei

• Cătălin Vlăduț Popescu Membru al Consiliului de Supraveghere 11.642 lei

• Emil Merdan Membru al Consiliului de Supraveghere 11.642 lei

• George Marius Toniuc Membru al Consiliului de Supraveghere 11.642 lei

• Ion Ariton Membru al Consiliului de Supraveghere 11.642 lei

2. Romgaz

Cifră de afaceri: 7.579.634.046 lei

Autoritate tutelară: Ministerul Energiei

• Director general: Răzvan Popescu - 71.370 lei brut

• Director economic: Gabriela Trânbițaș - 71.370 lei brut

• Director general adjunct: Aristotel Marius Jude - 71.370 lei brut

• Membru în Consiliul de Administrație: Aristotel Marius Jude - 0 lei brut

• Membru în Consiliul de Administrație: Andrei Gabriel Benghea Mălăieș - 27.378 lei brut

3. Nuclearelectrica

Cifră de afaceri: 5.633.744.486 lei

Autoritate tutelară: Ministerul Energiei

• Director general: Cosmin Ghiță - 53.788 lei brut

• Director financiar: Daniel Adam - 53.788 lei brut

• Președintele Consiliului de Administrație: Laurențiu Nicolae Cazan - 17.926 lei brut

• Membru în Consiliul de Administrație: Dumitru Chirl eșan - 17.926 lei brut

• Membru în Consiliul de Administrație: Gheorghe Ioniță - 17.926 lei brut

• Membru în Consiliul de Administrație: Vasilica Grăjdan - 17.926 lei brut

• Membru în Consiliul de Administrație: Nina Popa - 17.926 lei brut