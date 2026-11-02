Donald Trump ar putea lansa un atac nuclear asupra Iranului în doar câteva zile: Avertismentul lansat de un fost aliat al președintelui
Postat la: 02.11.2026 |
Un fost aliat al lui Trump susține că președintele SUA, Donald Trump, ar putea decide lansarea unui atac nuclear peste câteva zile. Este vorba despre jurnalistul Tucker Carlson care afirmă că Trump ar putea fi la doar câteva zile distanță de un atac nuclear asupra Iranului.
Tucker Carlson susține că, sub presiunea premierului israelian Benjamin Netanyahu, Donald Trump ar putea decide, până pe 7 noiembrie, lansarea unui atac nuclear asupra „Muntelui Pickaxe" din Iran, potrivit Clash Report. Totuși, în luna octombrie, Trump a exclus utilizarea armelor nucleare. Autoritățile din SUA și Israel nu au comentat analiza lui Carlson.
Mesajul publicat în primele ore ale zilei de 2 noiembrie a depășit 16 milioane de vizualizări în doar câteva ore. Carlson nu a citat niciun document, bazându-se pe mărturia unui „observator informat". Identitatea sursei nu a fost dezvăluită.
Muntele Pickaxe un obiectiv fortificat situat în centrul Iranului. Carlson a scris că armamentul convențional din arsenalul SUA nu poate penetra stratul gros de rocă sub care se află un complex de tuneluri. Obiectivul este situat la aproximativ doi kilometri sud de uzina de îmbogățire a uraniului de la Natanz.
Carlson i-a nominalizat pe secretarul Apărării, Pete Hegseth, și pe comandantul CENTCOM, Brad Cooper, ca fiind susținători ai reluării operațiunilor militare de amploare asupra Iranului. De asemenea, jurnalistul a afirmat că secretarul de Stat, Marco Rubio, și directorul CIA, John Ratcliffe, urmează linia impusă de Netanyahu. În schimb, vicepreședintele SUA, JD Vance, și consilierul Steve Witkoff, militează pentru încheierea unui acord cu Iranul, a mai scris Carlson.
Analistul a precizat că efectele unei explozii pe muntele Pickaxe ar contamina Golful Persic și ar otrăvi sursele de apă pentru 100 de milioane de oameni.
Tucker Carlson este un comentator politic conservator, jurnalist și prezentator de televiziunea americană, considerat una dintre cele mai influente și controversate voci ale dreptei populiste din SUA. A fost un aliat puternic al lui Donald Trump, dar relația lor a cunoscut și momente de ruptură.
Carlson s-a implicat în mai multe proiecte jurnalistice independente și a reușit, printre altele, să-i ia un interviu lui Vladimir Putin în 2024, la Moscova. Jurnalistul a criticat frecvent sprijinul SUA pentru Ucraina și a fost acuzat în mod repetat de promovarea unor teorii ale conspirației.
Integral textul tradus al lui Tucker Carlson:
Administrația Trump ar putea lansa, în câteva zile, un atac nuclear asupra Iranului, sub presiunea premierului israelian Benjamin Netanyahu.
Sub presiunea premierului israelian Benjamin Netanyahu, administrația Trump s-ar putea afla la doar câteva zile distanță de lansarea unui atac nuclear asupra Iranului.
Ținta ar fi muntele Pickax, situat în centrul Iranului, unde serviciile de informații israeliene susțin că guvernul iranian și-ar fi reluat programul de îmbogățire a uraniului.
Nicio armă convențională din arsenalul american nu ar putea penetra cei aproximativ 90 de metri de granit compact pentru a distruge tunelurile în care s-ar desfășura, presupus, activitățile de îmbogățire a uraniului. Singura opțiune militară ar fi un atac nuclear.
Netanyahu insistă puternic pentru o asemenea acțiune. „Bibi îl sună pe Trump în fiecare zi în legătură cu acest lucru”, afirmă o sursă familiarizată cu situația.
Netanyahu este încolțit și disperat.
După rezultatele alegerilor de săptămâna trecută, acesta nu poate forma un guvern fără intervenția directă a lui Trump în politica israeliană și fără ca președintele american să negocieze un acord cu celelalte partide, care să-i asigure lui Netanyahu 61 de mandate în Knesset.
În caz contrar, își va pierde funcția de prim-ministru și va ajunge în dizgrație, confruntându-se cu anchete și, posibil, cu închisoarea.
Netanyahu trebuie să rămână în grațiile lui Trump. Are nevoie de acest război.
În acest scop, a exercitat presiuni maxime asupra celor mai apropiați aliați ai săi din administrația americană, inclusiv asupra secretarului Apărării, Pete Hegseth, și a comandantului CENTCOM, Brad Cooper.
Ambii se opun unei soluții negociate pentru războiul pe care l-au gestionat atât de dezastruos și susțin reluarea operațiunilor militare de amploare.
Secretarul de Stat Marco Rubio și directorul CIA, John Ratcliffe, urmează, de asemenea, linia lui Netanyahu, la fel ca liderii Partidului Democrat.
Într-o întâlnire recentă pe această temă, fostul președinte Barack Obama s-ar fi declarat împotriva actualului acord de pace cu Iranul, aflat în curs de elaborare la Doha.
Statele arabe din regiune se tem de o nouă escaladare
Restul aliaților tradiționali ai Americii din Orientul Mijlociu sunt îngroziți de perspectiva reluării războiului.
La 27 septembrie, Netanyahu a zburat în secret la Abu Dhabi pentru a determina Emiratele Arabe Unite să i se alăture în eforturile de lobby pentru un atac final asupra Iranului.
Emiratele au refuzat.
După opt luni de conflict, economiile statelor din Golf sunt în pragul colapsului. La fel se întâmplă cu piețele globale de energie și îngrășăminte. Recuperarea lor nu va fi rapidă.
La nivel mondial există aproximativ 850 de superpetroliere utilizate pentru transportul petrolului de la producători către restul lumii. Numai în luna octombrie, 11 dintre acestea au fost grav avariate în Strâmtoarea Hormuz.
În acest ritm, o depresiune economică mondială devine iminentă.
Un atac nuclear ar accelera radical distrugerile. Căderile radioactive rezultate în urma unei explozii la sol asupra muntelui Pickax ar contamina Golful Persic și ar otrăvi sursele de apă potabilă pentru 100 de milioane de oameni.
Consecințele ar depăși cu mult granițele Orientului Mijlociu.
Restul lumii este la fel de expusă pericolului.
Nicio altă țară în afara Statelor Unite nu a folosit vreodată arme nucleare într-un război. Unele state ar putea fi însă tentate să o facă.
Un atac nuclear american asupra Iranului ar crea un precedent fără precedent în istoria modernă.
Rusia ar fi informat deja cel puțin două alte guverne că un atac nuclear american asupra Iranului i-ar oferi libertatea de a utiliza arme nucleare împotriva Ucrainei.
Pakistanul și India ar putea fi tentate să procedeze la fel una împotriva celeilalte, la fel și Coreea de Nord împotriva Seulului.
După primul atac nuclear, Al Treilea Război Mondial ar deveni inevitabil.
Un asemenea război ar fi scurt și definitiv.
Ne îndreptăm spre acest moment aproape fără să ne dăm seama, de luni întregi.
Începând din februarie, administrația americană ar fi modificat discret doctrina nucleară a Statelor Unite, pentru a facilita și, implicit, a face mai probabilă utilizarea pentru prima dată a așa-numitelor „arme nucleare de câmp tactic”.
Nimeni de la Washington, indiferent de partidul politic, nu pare deranjat de această perspectivă.
Acum suntem în pragul unui asemenea scenariu.
Potrivit unor observatori apropiați situației, Trump ar urma să decidă până la sfârșitul săptămânii viitoare dacă va utiliza sau nu arme nucleare. Data indicată este 7 noiembrie, peste șase zile.
Trebuie să i se recunoască totuși un merit: ezită.
În acest moment, Trump îi ascultă pe vicepreședintele său, JD Vance, și pe emisarul și prietenul său, Steve Witkoff. Ambii susțin că se poate ajunge la un acord cu Iranul.
Și au dreptate, deși negocierile nu vor fi simple.
Iranienii sunt cunoscuți pentru dificultatea negocierilor cu ei, indiferent de circumstanțe. În plus, anumite facțiuni ale guvernului iranian au devenit mai radicale după ce ayatollahul Ali Khamenei și familia sa au fost uciși în februarie.
După decenii de izolare, chiar și liderii iranieni relativ moderați par derutați de modul în care sunt luate deciziile în Occident.
De exemplu, la Teheran există convingerea larg răspândită că guvernul Statelor Unite controlează Israelul.
Cu toate acestea, persoanele care au discutat cu factorii de decizie din Iran afirmă că există un consens la Teheran: continuarea războiului este în detrimentul tuturor, iar încheierea unui acord merită încercată.
Există însă un grup care nu a fost consultat până acum: populația întregii lumi.
Sutele de milioane de oameni care ar putea fi uciși, împreună cu propriii copii, dacă Trump va fi împins de Netanyahu să lanseze un atac nuclear săptămâna viitoare.
Acum ar fi momentul ca vocea lor să se facă auzită.
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