"Europa înlocuită": Anchetă sub acoperire care urmărește banii din spatele fluxului de migrație în masă finanțat de contribuabili în UE

O investigație colosală urmărește ruta migranților din Africa de Vest prin Spania și Franța până în Marea Britanie, examinând ceea ce se descrie ca fiind o rețea susținută de programe de ajutor finanțate de contribuabili, ONG-uri și chiar guvernele occidentale. „Replacing Europe," se bazează pe luni de reportaje și filmări sub acoperire pentru a investiga logistica și principalii actori din ONG-urile din spatele migrației în masă care distruge națiunile în Europa, care documentar poate fi urmărit AICI.

„Întreaga migrație este un joc", spune Sheikh M. Kromah, identificat de Muckraker ca un lucrător pentru Organizația Internațională pentru Migrație a ONU. El susține că Spania are un stimulent financiar pentru a menține sosirile, deoarece reducerea acestora ar putea pune în pericol finanțarea din partea UE.

Muckraker susține că instituțiile finanțate din fonduri publice contribuie la menținerea fluxurilor de migrație pe care guvernele europene promit public să le controleze. Interviurile sale ridică întrebări despre supraveghere, stimulentele de cheltuieli și granița dintre asistența umanitară și facilitarea trecerilor ilegale ale străinilor peste granițele Europei. Îngrijorarea mai amplă este dacă migrarea în masă, malaasimilarea și costurile publice în creștere ale statului de bine european, care se ocupă de migranți, ar putea agrava presiunea fiscală și instabilitatea politică.

Iată raportul lui Muckraker:

Un lucrător al ONU în domeniul migrației admite că Spania nu va opri bărcile pentru că banii din UE sunt prea buni. O ONG catolică care aduce 225 de milioane de euro pe an mută sosirile pe continent și le plătește să rămână. Activistii marcheaza un traseu catre granita cu Franta. Și jurnaliștii care au filmat au fost atacați și aproape arestați.

Muckraker, un outlet de investigație, a petrecut două luni urmărind ruta migrației din Africa de Vest de la început până la sfârșit: de la centrul de contrabandă din Nouadhibou, Mauritania, până la Insulele Canare din Spania, traversând Spania continentală și Franța, și în cele din urmă până la Canalul Mânecii și Regatul Unit. Rezultatul este un nou documentar, REPLACING EUROPE.

Descoperirea centrală a filmului este că mișcarea a zeci de mii de imigranți ilegali în Europa nu este haos. Este un sistem gestionat, condus de traficanți, ONG-uri finanțate public, rețele de activiști și guverne, dintre care câteva admit în fața camerelor de filmat că profită de pe urma acestuia.

Printre constatările documentarului:

Un angajat al Organizației Internaționale pentru Migrație a ONU spune că Spania permite intenționat sosirea continuă a bărcilor pentru a continua să primească bani de la UE.

ACCEM, o ONG catolică care a primit aproximativ 225 de milioane de euro în 2024, în mare parte de la statul spaniol, mută sosirile din Insulele Canare pe continent, le cazează în tabere și le plătește o alocație lunară.

Migranții sunt transportați cu avionul cu sutele din Gran Canaria în Madrid.

În orașul de frontieră spaniol Irun, un grup de activiști a pictat o potecă de urme care îi ghidează pe migranți pe lângă poliție și în Franța, unde un adăpost administrat de oraș îi primește pe cei fără acte.

Agenția de migrație a ONU însăși spune că prioritatea ar trebui să fie „facilitarea, nu restricționarea" migrației.

De unde începe: Mauritania

Majoritatea ambarcațiunilor de pe ruta vest-africană pleacă din Senegal, Maroc, Sahara de Vest și mai ales Mauritania. Zeci de mii dintre imigranții ilegali care au ajuns în Insulele Canare au plecat de pe coastele Mauritaniei.

În Nouadhibou, o sursă locală a declarat pentru Muckraker că tinerele migrante sunt violate și ținute „ca sclavi" și că răpitorii sună familiile acestora pentru a cere răscumpărare. Întrebat dacă răspunderea aparține criminalilor sau poliției, el a spus că amândurora: „Poliția face asta... pentru că lucrează cu criminalii care fac trafic de persoane." El a adăugat că traficanții de arme și droguri călătoresc printre migranți pentru a ajunge în Europa.

Muckraker a vizitat de asemenea un centru de ajutor pentru migranți în Nouadhibou, administrat de OAMR (Organizația de Sprijin și Asistență pentru Migranți și Refugiați), care colaborează cu Organizația Internațională pentru Migrație a Națiunilor Unite. O banner pe perete spune „Projet Julia Taft - Phase II": un proiect de dezvoltare a capacității care oferă formare, sensibilizare și asistență refugiaților, solicitanților de azil și migranților din Nouadhibou, cu finanțare listată ca „Ambassade des Etats-Unis en Mauritanie" - Ambasada SUA. Întrebați dacă Statele Unite plătesc și pentru brutăria și laboratorul de calculatoare ale centrului, personalul a răspuns afirmativ.

Fondul Julia Taft pentru Refugiați este un program al Departamentului de Stat, gestionat de Biroul pentru Populație, Refugiați și Migrație. Creat în 2000 și numit după Julia Taft, care a condus acel birou sub președinția lui Clinton, permite ambasadelor SUA să ofere granturi mici direct organizațiilor neguvernamentale locale. Apelul pentru propuneri din 2022 al Ambasadei SUA din Nouakchott a oferit până la 50.000 de dolari per proiect și a inclus migranții printre beneficiarii eligibili alături de refugiați și repatriați.

Sosire: Insulele Canare

În largul insulei El Hierro, Muckraker a filmat o barcă plină cu migranți, aproape toți bărbați de vârstă militară, fiind remorcată de Serviciul Maritim de Salvare al Spaniei. Un bărbat a fost dus pe targă, aparent fără viață. Serviciul Maritim de Salvare al Spaniei remorchează o barcă plină cu migranți în apropierea insulei El Hierro.

Sosirile sunt duse în tabere temporare. Locuitorii au descris zile fără muncă („doar mâncăm și dormim") și bărbați care pleacă să bea și încearcă să se întoarcă cu cuțite. Un migrant din Senegal a descris o practică și mai sumbră în timpul traversării: pasagerii acuzați de vrăjitorie sunt legați și aruncați în mare.

UN Insider: „Migrația este un joc"

Pe Insulele Canare, Muckraker l-a întâlnit pe Sheikh M. Kromah, care lucra atunci pentru Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) a ONU și are mai bine de un deceniu de experiență în industria ajutoarelor pentru migranți. Kromah a fost fotografiat alături de ministrul spaniol al Incluziunii, Securității Sociale și Migrației, Elma Saiz, și oficiali locali din El Hierro.

„Toată lumea vrea să aibă partea ei.", a declarat Kromah pentru Muckraker. El a spus că rețelele de contrabandă colectează între 50.000 și 60.000 de euro pe barcă.

Kromah a mers mai departe, susținând că o parte din bani se schimbă în numerar, transportați în valize în camerele de negociere. El a spus că chiar și poliția specială desfășurată pe insule, plătită de aproximativ trei ori salariul unui ofițer obișnuit, „vrea ca bărcile să vină în fiecare zi".

„Toată lumea vrea doar să facă bani de pe urma tuturor aici", a spus el. „Așa că, dacă te uiți la asta, este un joc."

Zburat pe continent

Apoi vine transferul. La aeroportul Gran Canaria, Muckraker a găsit câteva sute de bărbați africani așteptând să fie transportați cu avionul la Madrid. Acest proces se întâmplă de mai multe ori pe săptămână și este gestionat de ACCEM. Migranții așteaptă la aeroportul Gran Canaria pentru a fi transportați în Spania continentală.

ACCEM: ONG-ul care administrează taberele de migranți din Spania

Una dintre principalele organizații responsabile pentru transportul imigranților ilegali din Insulele Canare către Spania continentală și pentru cazarea acestora în tabere odată ce ajung este ACCEM.

Numele complet al ACCEM este Asociación Comisión Católica Española de Migración, Comisia Catolică Spaniolă pentru Migrație. Conform propriului său raport anual din 2024, așa cum a raportat publicația spaniolă Infovaticana, ACCEM a încasat aproximativ 225 de milioane de euro în 2024, 88% din aceștia provenind de la guvernul central al Spaniei. A angajat 3.839 de persoane și a gestionat 9.812 locuri de primire în acel an.

ACCEM nu își ascunde obiectivele. În 2023, președintele său, Pilar Samanes Ara, a semnat o scrisoare prin care solicita mai multe „rute sigure și legale" pentru migranți în Uniunea Europeană și Spania. Scrisoarea a legat acea cerere direct de Agenda 2030 a ONU, descriind migrația ca fiind „o forță transformatoare pentru creștere și dezvoltare."

În fața unui camp ACCEM, Muckraker a întâlnit un bărbat din Senegal care locuise acolo timp de aproape un an fără un loc de muncă. El a spus că rezidenții primesc aproximativ 75 de euro pe lună de la ACCEM, plus bilete de autobuz sau metrou. Chiar și persoanele care părăsesc tabăra fără documente, a spus el, primesc în continuare banii și un bilet. Știa de un prieten care a plecat în alt oraș spaniol și a continuat să primească bani.

Planul ONU

Ceea ce a descris Kromah este în conformitate cu cadrul pe care însăși ONU l-a publicat. În septembrie 2015, Adunarea Generală a ONU a adoptat Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, construită în jurul a 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă.

Într-un document conex intitulat „Migrarea și Agenda 2030," OIM afirmă că agenda recunoaște migrarea ca „o considerație esențială pentru dezvoltare," pentru prima dată migrarea fiind integrată explicit în agenda globală de dezvoltare. Lucrarea îi numește pe femeile, bărbații și copiii migranți „agenți ai dezvoltării" și afirmă că migrația poate fi legată de fiecare obiectiv din Agenda 2030. Concluzia sa: eforturile nu ar trebui să se concentreze pe oprirea migrației. Facilitarea acesteia, nu restricționarea, este prioritatea.

Este același cadru invocat de președintele ACCEM atunci când a cerut noi rute către Europa. ONU stabilește agenda, ONG-uri precum ACCEM o pun în aplicare, iar contribuabilii europeni o finanțează.

Un traseu pictat către Franța

În Irun, ultimul oraș spaniol înainte de Franța, migranții sosesc zilnic la stația de autobuz. De la stația de autobuz, o potecă de pași pictați duce la Crucea Roșie și apoi la primărie, unde un grup de activiști numit Irungo Harrera Sarea întâlnește zilnic migranți. Membrii grupului de activiști au spus pentru Muckraker că grupul a ajutat aproximativ 40.000 de migranți să traverseze granița spaniolă spre Franța.

Bărbatul care a pictat urmele de pași le-a spus celor de la Muckraker că traseul există pentru ca migranții să poată traversa granița fără a fi prinși de poliție și că plănuiește să mai picteze altele „pentru că se pierd." Activistii au confirmat ca le spun migrantilor ce autobuze sa ia pentru a evita sa fie prinsi. Un panou publicitar de lângă gara trasează întreaga rută.

Poteca duce la Pausa, un adăpost din Bayonne, Franța, care a primit milioane de euro din fonduri publice. Directorul său a declarat pentru Muckraker că centrul este administrat de primăria orașului Bayonne și nu păstrează „fotografii, nu păstrează nume." Migranții stau câteva zile, a spus el, apoi iau autobuzul și „merg în toată Europa", cu sau fără documente.

Atacat în Paris

La intrarea în Turnul Eiffel, Muckraker a găsit piața aglomerată cu vânzători stradali migranți. Când echipa a început filmările, vânzătorii i-au înconjurat. Co-fondatorul Muckraker, Josh Rubin (@joshbrubin), a fost atacat și a rămas cu o hemoragie puternică la cap, pentru că a îndreptat o cameră spre ei.

La câțiva kilometri distanță, Muckraker a vizitat ARDHIS, o ONG care ajută migranții să solicite azil ca refugiați LGBT. Un migrant care cunoaște comunitatea a spus că mulți dintre cei care fac această afirmație nu sunt gay: "Ei spun că doar vor să beneficieze de... ajutoare."

Calais și Canalul Mânecii

Pentru cei care se îndreaptă spre Marea Britanie, ultima oprire în Franța este Calais, unde taberele improvizate servesc drept puncte de plecare pentru traversările Canalului. Un agent de securitate privat local a descris cum migranții fură din magazine și omoară o capră a unui fermier pentru a o mânca. Traficanții de persoane se infiltrează în aceste tabere, care au fost scena unor împușcături mortale în ultimii ani.

Pretinzându-se lucrători umanitari și filmând cu camere ascunse, Muckraker a pătruns într-un tabără amenajată într-un depozit abandonat. Bărbații de acolo au spus că vin din Sudan, Maroc și Egipt. Echipa a numărat aproximativ 100 de corturi adunate sub același acoperiș, o zonă de rugăciune căptușită cu covoare și Corane stivuite, și bărbați mascați care îi supravegheau pe vizitatori. Odată ce camera a fost observată, atmosfera s-a schimbat. „Nu accept să faceți poze aici," a spus un bărbat. O mulțime s-a strâns și a împins echipajul afară.

Bărbații se roagă printre corturile din interiorul taberei.

Rețelele internaționale de trafic de persoane organizează ele însele traversările. Mulți dintre traficanți sunt ei înșiși migranți ilegali, adesea din Irak, Albania și regiunile kurde. În seara dinaintea plecării unei bărci, sute de migranți părăsesc taberele pentru a se întâlni la puncte de întâlnire pre-stabilite de-a lungul coastei. Muckraker a petrecut săptămâni la Calais observând aceste mișcări și adunând informații.

A ajunge la o ambarcațiune a fost partea cea mai dificilă. Un migrant afgan care plănuia să facă traversarea singur le-a spus echipajului că traficanții sunt suspicioși față de oricine vorbește engleză sau franceză, presupunând că sunt spioni sau polițiști, și a avertizat că ar putea fi bătuți, răniți sau chiar uciși. Târziu într-o noapte, el a trimis echipajului locația de unde urma să plece o barcă, urmată de un avertisment să fie atenți pentru că traficanții erau înarmați.

Echipa a condus spre coastă și a așteptat. În întuneric, au observat o barcă mică îndreptându-se spre apele deschise în timp ce grupuri de bărbați pe care îi credeau contrabandiști se deplasau de-a lungul țărmului. Planul bărcii era să se întoarcă și să-și ia pasagerii de pe plajă.

În jurul orei 5 dimineața, peste 50 de persoane au ieșit din dune spre ofițerul din valuri în timp ce o barcă se îmbarca spre Marea Britanie. În Anglia, solicitanții de azil care locuiesc într-un hotel finanțat de guvern au spus pentru Muckraker că locuința și mâncarea sunt gratuite, că primesc aproximativ 300 de lire sterline pe lună și că universitatea este gratuită pentru ei. Unul a spus că locuiește în hotel de trei ani.