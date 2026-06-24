Peter Thiel este foarte interesat de sângele tinerilor. Investitorul nonconformist consideră că transfuziile ar putea fi cheia visului său de a trăi veșnic! VIDEO

Autor: JEFF BERCOVICI, SAN FRANCISCO BUREAU CHIEF, INC.

Mai mult decât orice, Peter Thiel, investitorul miliardar din domeniul tehnologiei și susținătorul lui Donald Trump, vrea să găsească o cale de a scăpa de moarte. A investit milioane de dolari în startup-uri care lucrează la medicamente anti-îmbătrânire, cheltuiește mult timp și bani cercetând terapii pentru uz personal și crede că societatea ar trebui să-și deschidă mintea către metode de prelungire a vieții care par ciudate sau dezgustătoare.

Apropo de ciudat și neplăcut, dacă există un lucru care îl entuziasmează cu adevărat pe Thiel, acesta este perspectiva de a primi transfuzii de sânge de la persoane mai tinere în propriile sale vene.

Această practică este cunoscută sub numele de parabioză și, potrivit lui Thiel, reprezintă o potențială Fântână a Tinereții biologică - cel mai apropiat lucru de un panaceu anti-îmbătrânire pe care știința l-a descoperit până acum. Cercetările privind parabioza au început în anii 1950 cu experimente rudimentare care implicau disecarea șobolanilor și conectarea sistemelor lor circulatorii. După decenii petrecute la marginea comunității științifice, această metodă a început recent să atragă atenția cercetătorilor din mainstream, existând în prezent multiple studii clinice în curs de desfășurare pe oameni în SUA și studii chiar mai avansate în China și Coreea.

Având în vedere promisiunea de science-fiction a parabiozei, studiile au beneficiat de o atenție surprinzător de redusă. Dar Thiel a urmărit îndeaproape evoluția acestora.

Thiel și Ambrosia

În Monterey, California, la aproximativ 120 de mile de San Francisco, o companie numită Ambrosia a demarat recent unul dintre aceste studii. Intitulat „Transfuzia de plasmă de la donatori tineri și biomarkeri legați de vârstă", studiul are un protocol simplu: participanții sănătoși cu vârsta de 35 de ani și peste primesc o transfuzie de plasmă sanguină de la donatori sub 25 de ani, iar cercetătorii le monitorizează sângele pe parcursul următorilor doi ani pentru a identifica indicatori moleculari ai sănătății și îmbătrânirii. Studiul este finanțat de pacienți; participanții, cu vârste cuprinse între sfârșitul anilor 30 și 80, trebuie să plătească 8.000 de dolari pentru a participa și să locuiască în Monterey sau să se deplaseze acolo pentru tratamente și evaluări de urmărire.

Fondatorul Ambrosia, medicul Jesse Karmazin, absolvent al Universității Stanford, studiază îmbătrânirea de mai bine de un deceniu. El a devenit interesat de lansarea unei companii axate pe parabioză după ce a văzut date impresionante obținute pe animale și din studii efectuate în străinătate pe oameni: într-un studiu după altul, subiecții au prezentat o inversare a simptomelor îmbătrânirii la nivelul tuturor sistemelor de organe majore. Deși mecanismele implicate nu sunt pe deplin înțelese, a spus el, sângele organismelor tinere nu numai că conține tot felul de proteine care îmbunătățesc funcția celulară, ci, într-un fel, determină și organismul recipientului să-și crească producția de astfel de proteine.

„Efectele par să fie aproape permanente", spune el. „Este aproape ca și cum ar avea loc o resetare a expresiei genice."

Deși Ambrosia a promovat studiul pentru a atrage participanți, nu a căutat o mediatizare mai largă. Așadar, Karmazin a fost oarecum surprins să primească un mesaj de la Jason Camm, director medical la Thiel Capital, care și-a exprimat interesul față de activitatea companiei. (Karmazin a spus că nu a contactat niciun investitor: „Aș vrea cu adevărat să discut despre cum ar arăta modelul de afaceri.")

Deși profilul său de pe LinkedIn îl identifică drept investitor-înger, aceasta nu este ocupația principală a lui Camm. Osteopat cu experiență în tratarea sportivilor de elită, Camm este „directorul personal de sănătate al lui Peter Thiel ... și al unui număr de alți lideri de afaceri și investitori proeminenți din Silicon Valley", conform profilului său profesional. „El le permite clienților săi să realizeze progrese radicale în ceea ce privește sănătatea lor zilnică, funcționarea cognitivă și performanța fizică - toate acestea sporindu-le șansele de a atinge o sănătate optimă și o prelungire semnificativă a duratei de viață."

Printre atribuțiile sale la Thiel Capital se numără următoarea: „Comunică cu o serie dintre cei mai buni medici, profesioniști din domeniul sănătății și cercetători din lume, din SUA, Europa și Orientul Mijlociu, pe tema prelungirii vieții, a optimizării markerilor sangvini și a tehnicilor inovatoare de îmbunătățire a sănătății."

„Suntem puțin prea părtinitori."

Când l-am intervievat pe Thiel acum un an despre investițiile sale în biotehnologie și medicina de prelungire a vieții, l-am întrebat ce intervenții medicale le considera suficient de convingătoare pentru a le integra în propria sa viață.

„Sunt o mulțime de lucruri pe care m-am gândit să le încerc. Încă nu am început chiar, chiar, chiar", mi-a spus el, adăugând că „îi este întotdeauna foarte incomod să dea sfaturi generale despre aceste lucruri."

„Bănuiesc că suntem puțin prea părtinitori împotriva tuturor acestor lucruri în societate", mi-a spus el.

După ce a discutat pe scurt avantajele și dezavantajele restricției calorice, ale hormonului de creștere uman și ale medicamentului pentru diabet metformină, Thiel a spus următoarele:

Nu sunt încă convins că am găsit un singur panaceu care să funcționeze. Este posibil să existe anumite aspecte izolate care ar putea funcționa. Mă documentez despre parabioză, ceea ce mi se pare cu adevărat interesant. Este vorba despre experimentul în care s-a injectat sânge tânăr în șoareci mai în vârstă și s-a constatat că a avut un efect de întinerire masiv.

Și deci asta e... este unul dintre acele... din nou, este unul dintre lucrurile acelea foarte ciudate în care oamenii au realizat aceste studii în anii 1950, iar apoi totul a fost abandonat complet. Cred că există multe astfel de lucruri care au rămas, în mod ciudat, insuficient explorate.

Am continuat să-l întreb dacă se referea la parabioză ca fiind „cu adevărat interesantă" ca oportunitate de afaceri sau ca tratament pentru sănătatea personală.

El a precizat clar că se referea la cea din urmă. „În acest caz, întrebarea este mai degrabă: credem că știința funcționează? În unele dintre aceste cazuri, nu este clar dacă există într-adevăr o companie de succes care să poată fi înființată în jurul acestui concept. Poate că pur și simplu nu este neapărat brevetabil. Parabioza nu ar necesita - nu este nevoie de aprobarea FDA, deoarece este vorba doar de transfuzii de sânge."

În Silicon Valley, unde știința prelungirii vieții este o obsesie populară, circulă zvonuri pe scară largă conform cărora diverse persoane înstărite din lumea tehnologiei au început deja să practice parabioza, cheltuind zeci de mii de dolari pentru proceduri și sânge de la persoane tinere și repetând acest proces de mai multe ori pe an. În interviul nostru din aprilie 2015, Thiel părea să spună clar că parabioza era ceva ce „încă nu începuse deloc, deloc, deloc". Un purtător de cuvânt al Thiel Capital a declarat că nimic nu s-a schimbat de atunci.

Sângele utilizat în afara indicațiilor aprobate și FDA.

Oricine ar dori să practice parabioza în mod privat s-ar confrunta rapid cu problema de a obține cantități suficiente de sânge de la tineri. Dar sângele uman nu este disponibil pentru cumpărare de către oricine.

O purtătoare de cuvânt a Administrației pentru Alimente și Medicamente (FDA) afirmă că agenția „reglementează colectarea și producția de sânge și componente sanguine pentru a contribui la protejarea sănătății donatorului de sânge și pentru a asigura siguranța, puritatea și eficacitatea produsului sanguin". Deși nu este aprobat în mod specific pentru tratamente anti-îmbătrânire, la fel ca alte medicamente, acesta poate fi prescris pentru așa-numitele utilizări în afara indicațiilor aprobate, atâta timp cât nu sunt implicate reclame sau afirmații privind eficacitatea.

Studiile clinice precum cele ale companiei Ambrosia pot obține sânge de la băncile de sânge destul de ușor în acest scop, dar Ambrosia este o companie cu scop lucrativ. Pentru a începe să vândă transfuzii ca serviciu pentru pacienți-clienți precum Thiel, ar trebui, probabil, să găsească o sursă alternativă față de băncile de sânge non-profit.

Karmazin recunoaște potențiala problemă legată de aprovizionare, dar subliniază că plasma este relativ abundentă și are o durată de valabilitate de doi ani. El speculează că o creștere a interesului public pentru parabioză ar putea inspira mai multe donări de sânge din partea tinerilor donatori, al căror sânge tinde să ofere beneficii mai mari atunci când este administrat în transfuzii terapeutice mai convenționale.

Pentru Thiel, ziua în care tehnologii precum parabioza nu vor fi doar dovedite clinic, ci și acceptate social, nu poate veni suficient de repede. La urma urmei, el nu mai este tânăr.