CNN face o dezvăluire care va genera iureș: armata americană a validat atacuri în baza unor informaţii depăşite în bombardarea şcolii de la Minab

Armata americană ştia că deţinea informaţii depăşite despre ţintele pe care le ataca, şi anume şcoala de la Minab, în Iran, la 28 februarie, lovită în prima zi a Războiului din Iran de o rachetă, un atac soldat cu 155 de morţi, inclusiv 120 de copii, potrivit Teheranului, dezvăluie CNN.

Dezvăluirile CNN concordă cu cele ale cotidianului The New York Times (NYT), care scria la sfârşitul lui iunie că racheta care a lovit şcoala a fost trasă de către armata americană în urma unei erori de ţintire. Trei surse apropiate dosarului declară CNN că înaltul comandament american a aprobat aceste atacuri în cunoştinţă de cauză. Şcoala de la Minab se află în imediata apropiere a unei baze a Gadienilor Revoluţiei, armata ideologică a regimului iranian, precizează CNN.

Potrivit unei anchete CNN, imagini satelitare din 2013 arătau că şcoala şi baza făceau parte din acelaşi complex. Începând din 2016, imagini satelitatre arătau că şcoala a fost separată de restul bazei printr-un gard. În decembrie 2025, imagini satelitare arătau în mod clar zeci de siluete jucându-se în curtea şcolii. Acest atac a avut loc în prima zi a operaţiunilor americane în Iran, în timp ce oficiali militari şi analişti de informaţii actualizau de zor informaţiile de ţintire a mii de ţinte, declară CNN sursele citate.

Nu toate dosarele pertinente au fost actualizate la timp, iar Statul Major a validat ţintele în mod "oportunist", denunţă la CNN două dintre sursele citate. Această grabă se află în mod direct la originea atacării accidentale a şcolii de la Minab. Oficialii militari americani "au ştiut la câteva zile după (atac) cum a avut loc greşeala", declară CNN una dintre cele trei surse. "Erau în mod clar informaţii vechi", subliniază ea. O anchetă a fost deschisă de către Pentagon, care nu a fost făcută publică încă.

La 25 iunie, preşedintele american Donald Trump sugera că racheta care a lovit şcoala nu era neapărat americană. "Ceea ce s-a întâmplat este oribil, dar zburau rachete în toate direcţiile. Cineva a spus că era racheta noastră. Ei, bine, poate că nu era racheta noastră. Eu n-am văzut nimic care să mă facă să cred că era. Erau multe rachete lansate de alţii", declara el atunci la Casa Albă.