Dezvăluiri The Wall Street Journal: ChatGPT a oferit instrucțiuni detaliate pentru arme biologice și substanțe toxice. OpenAI nu a alertat autoritățile
Postat la: 27.07.2026 |
Experții în biologie și terorism au analizat platforma ChatGPT și au constatat că unele întrebări sunt extrem de precise. Unele persoane au avut întrebări despre fabricarea de otrăvuri sau arme biologice, dezvăluie The Wall Street Journal.
OpenAI, compania mamă, a interzis aceste conturi de utilizator și altele care întrebau cum se fabrică otrăvuri și arme biologice, dar, potrivit publicației americane, nu a alertat autoritățile.
Întrebări despre agenți patogeni, ricină și arme biologice
SUA nu are legi federale care să oblige companiile de inteligență artificială să restricționeze sau să dezvăluie întrebări despre fabricarea de arme sau formularea de planuri care reprezintă o amenințare la adresa siguranței naționale.
Există însă o creștere a numărului de solicitări din partea utilizatorilor care întreabă modelele de inteligență artificială cum să ucidă în masă - iar chatboții răspund și oferă planuri credibile pentru atacuri cu victime în masă, potrivit angajaților actuali și foștilor angajați ai principalelor laboratoare de inteligență artificială, inclusiv OpenAI.
Toată situația a fost descoperită după o serie de replici tulburătoare de la începutul anului 2026.
Utilizatorii au întrebat ChatGPT cum să aerosolizeze agenți patogeni, practic transformând germenii infecțioși într-o ceață mortală, respirabilă.
Unul dintre ei voia să știe cum să modifice virusul rujeolei pentru a face un focar rezistent la vaccinul împotriva rujeolei. În aceste cazuri, chatbot-ul a oferit instrucțiuni.
Un alt utilizator a vrut să știe cum se prepară ricină, o otravă extrem de toxică, interzisă prin tratatele internaționale. Chatbot-ul a dat instrucțiuni detaliate, iar utilizatorul a spus ceva despre uciderea părinților săi.
Potrivit dezvăluirilor, OpenAI a interzis aceste conturi, dar nu a alertat autoritățile.
Temeri privind utilizarea inteligenței artificiale în scopuri periculoase
Competențele avansate ale inteligenței artificiale - în special în ceea ce privește elaborarea de planuri biologice și cibernetice - îi alarmează pe directorii executivi ai companiilor de inteligență artificială și pe cei de la Casa Albă.
Laboratoarele de inteligență artificială de top din lume se luptă cu modalitățile de prevenire sau atenuare a daunelor provocate de utilizatori răuvoitori.
Utilizatorii care doresc instrucțiuni pentru fabricarea armelor biologice au adresat, de asemenea, întrebări companiei Claude de la Anthropic, companiei Gemini de la Google și companiei Grok de la Elon Musk, recent absorbită de SpaceX. Nu a fost clar dacă solicitările au făcut parte din eforturi reale de a fabrica armele sau din exerciții de testare a capacităților aplicațiilor, potrivit unor persoane familiarizate cu schimburile de mesaje.
Companiile colaborează cu autoritățile, dar nu există obligații legale de raportare
Oficiali de rang înalt ai Casei Albe și ai Departamentului Apărării au discutat despre amenințarea ca inteligența artificială să devină un ghid practic pentru armele biologice încă din era Biden, potrivit unor oficiali ai administrației Trump.
Departamentul Comerțului a restricționat recent utilizarea în străinătate a două modele Anthropic, determinând compania să blocheze tot accesul la acestea.
OpenAI, Anthropic și alte companii de inteligență artificială spun că lucrează îndeaproape cu administrația pentru lansarea modelelor și au interzis utilizatori sau au restricționat conturi care prezentau activități suspecte.
Totuși, nicio regulă federală - nici prin ordin executiv, nici prin acțiune a Congresului - nu impune companiilor de inteligență artificială să raporteze utilizatorii care solicită modelelor sfaturi despre cum să rănească sau să ucidă.
Chatboții au stârnit deja îngrijorări și în ceea ce privește ajutorul acordat utilizatorilor care plănuiesc atacuri cu arme de foc.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Omul care a petrecut 20 de ani studiind un război cu Iranul tocmai a lansat un avertisment îngrozitor pentru întreaga Omenire
Autor: Jack Hopkins Robert Pape considera ca America a intrat intr-o capcana a escaladarii - și ca urmatoarea mișcare ar ...
-
Anchetă la Muntele Athos: Românii sunt principalii clienți ai unei rețele subterane care speculează locurile sfinte pe bani grei
O investigație publicata de platforma Voicenews din Grecia dezvaluie modul in care misticismul și pelerinajul tradiționa ...
-
Raport DNSC după "spargerea" Cadastrului: unul dintre cele mai grave atacuri din Europa
Directoratul Național de Securitate Cibernetica (DNSC) a prezentat azi un raport intermediar privind incidentul de secur ...
-
Dosarele Epstein: Oamenii încă se mănâncă între ei. De ce și "cei puternici" au o înclinație spre canibalism
Autor: Dr. Heather Lynn Pe 9 februarie 2021, in Chickasha, Oklahoma, Lawrence Paul Anderson a patruns in casa unei vecin ...
-
Filosoful din cadrul departamentului de IA al Google DeepMind: "Există acest mister profund legat de întrebarea: ce este, de fapt, chestia asta?"
În 2017, un filosof politic in varsta de 33 de ani, pe nume Iason Gabriel, a fost sfatuit de un prieten sa-și depu ...
-
Ancheta în cazul morții Mădălinei Manole ar putea să fie redeschisă. Un profiler FBI anunță după 16 ani: Noi dovezi solide
Madalina Manole a murit pe 14 iulie 2010, in ziua in care implinea varsta de 43 de ani. Cantareața a fost gasita fara su ...
-
Doar șpaga SAFE contează: Rheinmetall nu s-a prezentat la licitaţia de vânzare a şantierului naval Mangalia deşi primeşte bani pentru modernizarea sa
Pachetul de 920 de milioane de euro, finantat prin SAFE, destinat cumpararii a patru nave de patrulare, a fost justifica ...
-
Anchetă senzațională despre "Coloana a cincea a lui Getica": Un grup armat ilegal din România, plătit de Ucraina, întocmește "liste negre ale morții" în care înscriu suveraniști
Autor: Stephane Luconsursa: francezul.substack.com Romania și-a anulat alegerile prezidențiale in decembrie 2024, i ...
-
Ce probleme au apărut în proiectul de miliarde de dolari al ginerelui lui Donald Trump. Reuters: Suspiciuni privind terenurile cumpărate pentru stațiunea de lux
Un om de afaceri din Miami, cautat in Albania pentru presupusa spalare de bani proveniti din traficul de droguri, este s ...
-
USR, învinsă în „Războiul sării". Se reiau presiunile pentru preluarea ilegală a conducerii SALROM
Acuzațiile aduse de miniștrii USR ai Economiei nu s-au putut dovedi, chiar daca a existat un raport al Corpului de Contr ...
-
CNN face o dezvăluire care va genera iureș: armata americană a validat atacuri în baza unor informaţii depăşite în bombardarea şcolii de la Minab
Armata americana stia ca detinea informatii depasite despre tintele pe care le ataca, si anume scoala de la Minab, in Ir ...
-
Decizia Pfizer de a pune sechestru pe conturile Romatsa ar fi fost luată după ce România ar fi încălcat confidențialitatea negocierilor
Poziția de forța a Pfizer, care in timpul negocierilor cu Romania pentru stingerea unei datorii de 600 de milioane de eu ...
-
Cum a fost ales "poporul ales": Autorul teoriei extratereștilor antici Anunnaki a controlat și legalitatea apariției și recunoașterii statului Israel de către americani (Documente)
Zecharia Sitchin, omul care a transformat zeii antici sumerieni - Anunnaki de pe planeta Nibiru - in mineri de aur și st ...
-
Cum vor să scoată banii cash "de la saltea" ca sa introducă "euro digital" programabil. Parlamentarii de la Bruxelles și-au dat acordul pentru "noul euro"
Dupa ce au incercat prin tot felul de "manevre financiare" prin care sa scoata banii cash de la populațiile tarilor euro ...
-
„Flota fantomă" a Rusiei a fost folosită pentru a lansa drone în Europa și pentru testarea apărării aeriene a NATO
Rusia ar fi folosit nave din așa-numita flota din umbra pentru a lansa drone deasupra Europei, intr-o campanie care a pe ...
-
Cea mai mare catastrofă medicală pe care nimeni nu vrea să o numească: Ce arată de fapt datele despre injecțiile Pfizer COVID
Dr Geanina Hagima ne-a prezentat materialul din aceasta postare Substack, sub sematura: Tess Lawrie, MBBCh, PhD pe ...
-
Mircea Govor acuză o rețea de acte, autorizații și lucrări contraversate la Cămărzana: „Aici legea a fost înlocuită de bunul plac!" - Moșia lui Cozma
Liderul PSD Satu Mare susține ca deputatul PNL Adrian Cozma și primarul Florin Dumitru Ionici ar fi pus la punct un meca ...
-
Ecopolitica: Premierul de pe culoarul Krichbaum: Mureșan, Fritz și rețeaua care livrează României salvatori „pro-europeni"
PNL, USR și UDMR il imping pe Siegfried Mureșan spre Palatul Victoria. Dar propunerea nu este doar despre un europarlame ...
-
Cele mai ciudate lucruri pe care o scurgere de informații le-a dezvăluit despre clubul secret al lui Peter Thiel. Societatea Dialog își evaluează participanții pe criterii oculte
Ce s-ar intampla daca aproximativ 200 de membri ai elitei globale s-ar aduna in fiecare an pentru o retragere secreta? ...
-
Dosarul "Ciucu": Ce relevă interceptările dintre Denise Rifai și Odeta Nestor despre iordanienii îndemnați să-i finanțeze campania electorală a actualului primar al Capitalei
Procurorii anticorupție o urmareau deja pe șefa Oficiului pentru Jocuri de Noroc, intr-un dosar diferit, dar au surprins ...
-
Peter Thiel este foarte interesat de sângele tinerilor. Investitorul nonconformist consideră că transfuziile ar putea fi cheia visului său de a trăi veșnic! VIDEO
Autor: JEFF BERCOVICI, SAN FRANCISCO BUREAU CHIEF, INC. Mai mult decat orice, Peter Thiel, investitorul miliardar d ...
-
Omul lui Florian Coldea pe filiera Nicușor Dan este nominalizat ca ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului pe lista guvernului Veștea
Aurelian Marian Bargau este nominalizat ca ministrul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului și Turismului pe lista ...
-
A cazut cea mai tare teorie a conspirației: Virusul creat ca arma bilogică inclusiv in laboratoarele din Ucraina
Fosta coordonatoare a serviciilor secrete din SUA a desecretizat probe potrivit carora America are 120 de laboratoare bi ...
-
Adrian Veștea a vândut cu 600.000 de euro un teren unei firme, căreia i-a acordat ulterior, ca primar, certificat de construcție pentru un hotel
În perioada in care era primarul orașului Rașnov, Adrian Veștea a vandut cu 600.000 de euro un teren unei firme, i ...
-
Document CNSAS exploziv: Ceaușescu "mort și îngropat" în Scânteia Tineretului - intervenție de urgență a Securității în toiul nopții
Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) a publicat, miercuri, documentul care arata ca, in ian ...
-
Moartea lui Mihai Eminescu: Crimă sau neglijență medicală? Un martor a povestit totul, dar nimeni nu-l crede
Se implinesc azi, 15 iunie 2026, 137 de ani de la trecerea Dincolo a lui Mihai Eminescu și nici acum nu este pe deplin l ...
-
Operațiunea SAPE și manevrele de culise la Ministerul Energiei: Controlul politic asupra unei companii strategice din energie și ce miza fuziunii cu Electrocentrale Grup
În culisele Ministerului Energiei se desfașoara, in aceste saptamani, una dintre cele mai sensibile și controversa ...
-
Ritualuri secrete: Tehnologia antică a transferului demonic. Sunt liderii mondiali posedați?
Vaticanul tocmai a declarat o stare de urgența globala. Tucker Carlson l-a numit pe președinte „Anticristul". O is ...
-
La centrala de la Cernavodă oare s-au gândit olimpicii și generalii sau trebuie să le explice cineva?!
Avem doua incidente deja, unul la Galați, celalalt la Constanța, la o distanța de doar cateva zile intre ele. În t ...
-
Cazul Digi-SAFE devine tot mai bizar: SRI își nuanțează poziția, dar totul s-a derulat sub umbrela Cancelariei lui Bolojan
Serviciul Roman de Informații (SRI) a revenit, vineri, cu noi precizari despre contractul de 196 milioane euro atribuit ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu