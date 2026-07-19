Dosarele Epstein: Oamenii încă se mănâncă între ei. De ce și "cei puternici" au o înclinație spre canibalism
Postat la: 19.07.2026 |
Autor: Dr. Heather Lynn
Pe 9 februarie 2021, în Chickasha, Oklahoma, Lawrence Paul Anderson a pătruns în casa unei vecine, a ucis-o și i-a scos inima. A dus-o peste stradă, la casa mătușii și a unchiului său, a gătit-o cu cartofi și a încercat să o servească familiei sale. Le-a spus anchetatorilor că voia ca ei să o mănânce pentru a elibera demonii. Apoi l-a ucis pe unchiul său, a ucis-o pe nepoata de patru ani a unchiului și i-a scos ochiul mătușii sale. S-a declarat vinovat și va muri în închisoare.
Opt luni mai târziu, într-o cameră de motel de lângă Fort Worth, Jason Thornburg a ucis trei persoane în decurs de șapte zile, pe rând, și le-a dezmembrat în cadă. El a spus că fiecare dintre ele trebuia sacrificată. A mâncat o parte din inima unui bărbat pe nume David Lueras. Apoi a ars cadavrele într-un container de gunoi. În decembrie 2024, un juriu din Texas l-a condamnat la moarte, iar membrii acestuia au izbucnit în lacrimi în timp ce citeau sentința.
Niciunul dintre cei doi bărbați nu murea de foame, așa că victimele nu au fost consumate ca hrană. Aceste crime au fost reale, documentate și recente, însă nu au devenit o obsesie națională. O altă teorie despre cine mănâncă oameni a devenit, însă, o obsesie.
De mai multe ori în e-mailurile lui Epstein, există un număr ciudat de referiri la „carne uscată". Mulți au speculat acum că acea carne uscată ar fi putut fi de origine umană. Alții susțin că nu există suficiente dovezi pentru a susține aceste afirmații. Cu toate acestea, faptul că atât de mulți oameni încep să conștientizeze că apetitul din bucătăria aceea din Oklahoma nu este o aberație modernă. Este cel mai vechi apetit care există și are o infrastructură veche de cinci mii de ani.
Oamenii care au construit acea infrastructură nu se considerau însă monștri. Se considerau preoți, medici și chiar regi. Așa stau lucrurile și astăzi, oricât am vrea să credem că astfel de fapte atroce sunt comise doar ocazional și de doar o mână de oameni nebuni.
Dar de ce tocmai inima? De ce ucigașii, preoții, războinicii, cei îndoliați și chirurgii continuă să se îndrepte spre același organ de-a lungul a mii de ani? Și, poate cel mai important, cine decide care consum al unui corp uman este o crimă, care este un remediu, care este un sacrament și care este o afacere? Să începem cu cuvântul de pe sicriu.
În limba greacă, un sicriu de piatră se numește sarcofag. Înseamnă „mâncător de carne". Sarx, carne. Phagein, a mânca. Anticii au dat acest nume sicriului deoarece credeau că un anumit tip de calcar extras din cariera de la Assos consuma trupul așezat în interiorul său, reducându-l la nimic altceva decât dinții în decurs de patruzeci de zile. Cel mai respectabil obiect dintr-o înmormântare, lucrul în care încă ne coborâm morții, își trage numele din credința că mormântul însuși este flămând.
O avertizare înainte de a continua. Ceea ce urmează include detalii clinice despre două crime canibale recente, un sistem mortuar în care morții erau tăiați în funcție de sex și organe, boala care le-a devorat creierul celor care și-au mâncat morții, un caz federal în care capete umane erau vândute pe bază de notă de livrare și piața modernă care transformă trupul vecinului tău într-un produs cu factură. Informațiile sunt explicite și provin din reviste științifice evaluate de colegi și din dosarele instanțelor federale. Se recomandă prudență cititorilor.
În primul rând, înainte de antropologie, credința, deoarece credința este motorul care determină comportamentul. În toate culturile, oamenii păreau să ajungă la aceeași convingere: că un corp deține o putere care poate fi preluată de un alt corp prin consumarea acestuia. Aztecii localizau teyolia, nucleul animator al persoanei, în inimă, și scoteau inimile în vârful piramidei pentru a înapoia acea forță vitală zeilor care mențineau lumea în viață. Războinicii, de la Amazon până la Pacific, mâncau inima sau ficatul unui brav
(va urma)
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Filosoful din cadrul departamentului de IA al Google DeepMind: "Există acest mister profund legat de întrebarea: ce este, de fapt, chestia asta?"
În 2017, un filosof politic in varsta de 33 de ani, pe nume Iason Gabriel, a fost sfatuit de un prieten sa-și depu ...
-
Ancheta în cazul morții Mădălinei Manole ar putea să fie redeschisă. Un profiler FBI anunță după 16 ani: Noi dovezi solide
Madalina Manole a murit pe 14 iulie 2010, in ziua in care implinea varsta de 43 de ani. Cantareața a fost gasita fara su ...
-
Doar șpaga SAFE contează: Rheinmetall nu s-a prezentat la licitaţia de vânzare a şantierului naval Mangalia deşi primeşte bani pentru modernizarea sa
Pachetul de 920 de milioane de euro, finantat prin SAFE, destinat cumpararii a patru nave de patrulare, a fost justifica ...
-
Anchetă senzațională despre "Coloana a cincea a lui Getica": Un grup armat ilegal din România, plătit de Ucraina, întocmește "liste negre ale morții" în care înscriu suveraniști
Autor: Stephane Luconsursa: francezul.substack.com Romania și-a anulat alegerile prezidențiale in decembrie 2024, i ...
-
Ce probleme au apărut în proiectul de miliarde de dolari al ginerelui lui Donald Trump. Reuters: Suspiciuni privind terenurile cumpărate pentru stațiunea de lux
Un om de afaceri din Miami, cautat in Albania pentru presupusa spalare de bani proveniti din traficul de droguri, este s ...
-
USR, învinsă în „Războiul sării". Se reiau presiunile pentru preluarea ilegală a conducerii SALROM
Acuzațiile aduse de miniștrii USR ai Economiei nu s-au putut dovedi, chiar daca a existat un raport al Corpului de Contr ...
-
CNN face o dezvăluire care va genera iureș: armata americană a validat atacuri în baza unor informaţii depăşite în bombardarea şcolii de la Minab
Armata americana stia ca detinea informatii depasite despre tintele pe care le ataca, si anume scoala de la Minab, in Ir ...
-
Decizia Pfizer de a pune sechestru pe conturile Romatsa ar fi fost luată după ce România ar fi încălcat confidențialitatea negocierilor
Poziția de forța a Pfizer, care in timpul negocierilor cu Romania pentru stingerea unei datorii de 600 de milioane de eu ...
-
Cum a fost ales "poporul ales": Autorul teoriei extratereștilor antici Anunnaki a controlat și legalitatea apariției și recunoașterii statului Israel de către americani (Documente)
Zecharia Sitchin, omul care a transformat zeii antici sumerieni - Anunnaki de pe planeta Nibiru - in mineri de aur și st ...
-
Cum vor să scoată banii cash "de la saltea" ca sa introducă "euro digital" programabil. Parlamentarii de la Bruxelles și-au dat acordul pentru "noul euro"
Dupa ce au incercat prin tot felul de "manevre financiare" prin care sa scoata banii cash de la populațiile tarilor euro ...
-
„Flota fantomă" a Rusiei a fost folosită pentru a lansa drone în Europa și pentru testarea apărării aeriene a NATO
Rusia ar fi folosit nave din așa-numita flota din umbra pentru a lansa drone deasupra Europei, intr-o campanie care a pe ...
-
Cea mai mare catastrofă medicală pe care nimeni nu vrea să o numească: Ce arată de fapt datele despre injecțiile Pfizer COVID
Dr Geanina Hagima ne-a prezentat materialul din aceasta postare Substack, sub sematura: Tess Lawrie, MBBCh, PhD pe ...
-
Mircea Govor acuză o rețea de acte, autorizații și lucrări contraversate la Cămărzana: „Aici legea a fost înlocuită de bunul plac!" - Moșia lui Cozma
Liderul PSD Satu Mare susține ca deputatul PNL Adrian Cozma și primarul Florin Dumitru Ionici ar fi pus la punct un meca ...
-
Ecopolitica: Premierul de pe culoarul Krichbaum: Mureșan, Fritz și rețeaua care livrează României salvatori „pro-europeni"
PNL, USR și UDMR il imping pe Siegfried Mureșan spre Palatul Victoria. Dar propunerea nu este doar despre un europarlame ...
-
Cele mai ciudate lucruri pe care o scurgere de informații le-a dezvăluit despre clubul secret al lui Peter Thiel. Societatea Dialog își evaluează participanții pe criterii oculte
Ce s-ar intampla daca aproximativ 200 de membri ai elitei globale s-ar aduna in fiecare an pentru o retragere secreta? ...
-
Dosarul "Ciucu": Ce relevă interceptările dintre Denise Rifai și Odeta Nestor despre iordanienii îndemnați să-i finanțeze campania electorală a actualului primar al Capitalei
Procurorii anticorupție o urmareau deja pe șefa Oficiului pentru Jocuri de Noroc, intr-un dosar diferit, dar au surprins ...
-
Peter Thiel este foarte interesat de sângele tinerilor. Investitorul nonconformist consideră că transfuziile ar putea fi cheia visului său de a trăi veșnic! VIDEO
Autor: JEFF BERCOVICI, SAN FRANCISCO BUREAU CHIEF, INC. Mai mult decat orice, Peter Thiel, investitorul miliardar d ...
-
Omul lui Florian Coldea pe filiera Nicușor Dan este nominalizat ca ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului pe lista guvernului Veștea
Aurelian Marian Bargau este nominalizat ca ministrul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului și Turismului pe lista ...
-
A cazut cea mai tare teorie a conspirației: Virusul creat ca arma bilogică inclusiv in laboratoarele din Ucraina
Fosta coordonatoare a serviciilor secrete din SUA a desecretizat probe potrivit carora America are 120 de laboratoare bi ...
-
Adrian Veștea a vândut cu 600.000 de euro un teren unei firme, căreia i-a acordat ulterior, ca primar, certificat de construcție pentru un hotel
În perioada in care era primarul orașului Rașnov, Adrian Veștea a vandut cu 600.000 de euro un teren unei firme, i ...
-
Document CNSAS exploziv: Ceaușescu "mort și îngropat" în Scânteia Tineretului - intervenție de urgență a Securității în toiul nopții
Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) a publicat, miercuri, documentul care arata ca, in ian ...
-
Moartea lui Mihai Eminescu: Crimă sau neglijență medicală? Un martor a povestit totul, dar nimeni nu-l crede
Se implinesc azi, 15 iunie 2026, 137 de ani de la trecerea Dincolo a lui Mihai Eminescu și nici acum nu este pe deplin l ...
-
Operațiunea SAPE și manevrele de culise la Ministerul Energiei: Controlul politic asupra unei companii strategice din energie și ce miza fuziunii cu Electrocentrale Grup
În culisele Ministerului Energiei se desfașoara, in aceste saptamani, una dintre cele mai sensibile și controversa ...
-
Ritualuri secrete: Tehnologia antică a transferului demonic. Sunt liderii mondiali posedați?
Vaticanul tocmai a declarat o stare de urgența globala. Tucker Carlson l-a numit pe președinte „Anticristul". O is ...
-
La centrala de la Cernavodă oare s-au gândit olimpicii și generalii sau trebuie să le explice cineva?!
Avem doua incidente deja, unul la Galați, celalalt la Constanța, la o distanța de doar cateva zile intre ele. În t ...
-
Cazul Digi-SAFE devine tot mai bizar: SRI își nuanțează poziția, dar totul s-a derulat sub umbrela Cancelariei lui Bolojan
Serviciul Roman de Informații (SRI) a revenit, vineri, cu noi precizari despre contractul de 196 milioane euro atribuit ...
-
Lista miniștrilor lui Nicușor Dan din viitorul guvern Tomac. Pe cine a impus seful statului în portofoliile de la Palatul Victoria
Președintele Nicușor Dan a anunțat, in aceasta seara, la ora 18:00, numele lui Eugen Tomac drept viitor premier, iar num ...
-
Șeful Consiliului de Supraveghere de la Hidroelectrica, suspendat. Este judecat într-un dosar DNA, iar următorul pas depinde de Ilie Bolojan
Adunarea Generala a Acționarilor Hidroelectrica a decis suspendarea lui Silviu Razvan Avram din funcția de președinte al ...
-
Atac "sub steag fals: "AI a decis că explozia dronei care a cazut pe blocul din Galați s-a produs cu cateva sute de grame de TNT si nu cu zeci de kg cum a anuntat MApN
Initial, in informarile de la MApN s-a spus ca nu se stie incarcatura exacta a dronei care a lovit la etajul superior al ...
-
Cum au transformat companiile private vizele pentru Europa într-o afacere de miliarde
Obținerea unei vize pentru UE a devenit, pentru milioane de oameni din intreaga lume, un proces tot mai scump și mai dep ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu