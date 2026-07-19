Dosarele Epstein: Oamenii încă se mănâncă între ei. De ce și "cei puternici" au o înclinație spre canibalism

Autor: Dr. Heather Lynn

Pe 9 februarie 2021, în Chickasha, Oklahoma, Lawrence Paul Anderson a pătruns în casa unei vecine, a ucis-o și i-a scos inima. A dus-o peste stradă, la casa mătușii și a unchiului său, a gătit-o cu cartofi și a încercat să o servească familiei sale. Le-a spus anchetatorilor că voia ca ei să o mănânce pentru a elibera demonii. Apoi l-a ucis pe unchiul său, a ucis-o pe nepoata de patru ani a unchiului și i-a scos ochiul mătușii sale. S-a declarat vinovat și va muri în închisoare.

Opt luni mai târziu, într-o cameră de motel de lângă Fort Worth, Jason Thornburg a ucis trei persoane în decurs de șapte zile, pe rând, și le-a dezmembrat în cadă. El a spus că fiecare dintre ele trebuia sacrificată. A mâncat o parte din inima unui bărbat pe nume David Lueras. Apoi a ars cadavrele într-un container de gunoi. În decembrie 2024, un juriu din Texas l-a condamnat la moarte, iar membrii acestuia au izbucnit în lacrimi în timp ce citeau sentința.

Niciunul dintre cei doi bărbați nu murea de foame, așa că victimele nu au fost consumate ca hrană. Aceste crime au fost reale, documentate și recente, însă nu au devenit o obsesie națională. O altă teorie despre cine mănâncă oameni a devenit, însă, o obsesie.

De mai multe ori în e-mailurile lui Epstein, există un număr ciudat de referiri la „carne uscată". Mulți au speculat acum că acea carne uscată ar fi putut fi de origine umană. Alții susțin că nu există suficiente dovezi pentru a susține aceste afirmații. Cu toate acestea, faptul că atât de mulți oameni încep să conștientizeze că apetitul din bucătăria aceea din Oklahoma nu este o aberație modernă. Este cel mai vechi apetit care există și are o infrastructură veche de cinci mii de ani.

Oamenii care au construit acea infrastructură nu se considerau însă monștri. Se considerau preoți, medici și chiar regi. Așa stau lucrurile și astăzi, oricât am vrea să credem că astfel de fapte atroce sunt comise doar ocazional și de doar o mână de oameni nebuni.

Dar de ce tocmai inima? De ce ucigașii, preoții, războinicii, cei îndoliați și chirurgii continuă să se îndrepte spre același organ de-a lungul a mii de ani? Și, poate cel mai important, cine decide care consum al unui corp uman este o crimă, care este un remediu, care este un sacrament și care este o afacere? Să începem cu cuvântul de pe sicriu.

În limba greacă, un sicriu de piatră se numește sarcofag. Înseamnă „mâncător de carne". Sarx, carne. Phagein, a mânca. Anticii au dat acest nume sicriului deoarece credeau că un anumit tip de calcar extras din cariera de la Assos consuma trupul așezat în interiorul său, reducându-l la nimic altceva decât dinții în decurs de patruzeci de zile. Cel mai respectabil obiect dintr-o înmormântare, lucrul în care încă ne coborâm morții, își trage numele din credința că mormântul însuși este flămând.

O avertizare înainte de a continua. Ceea ce urmează include detalii clinice despre două crime canibale recente, un sistem mortuar în care morții erau tăiați în funcție de sex și organe, boala care le-a devorat creierul celor care și-au mâncat morții, un caz federal în care capete umane erau vândute pe bază de notă de livrare și piața modernă care transformă trupul vecinului tău într-un produs cu factură. Informațiile sunt explicite și provin din reviste științifice evaluate de colegi și din dosarele instanțelor federale. Se recomandă prudență cititorilor.

În primul rând, înainte de antropologie, credința, deoarece credința este motorul care determină comportamentul. În toate culturile, oamenii păreau să ajungă la aceeași convingere: că un corp deține o putere care poate fi preluată de un alt corp prin consumarea acestuia. Aztecii localizau teyolia, nucleul animator al persoanei, în inimă, și scoteau inimile în vârful piramidei pentru a înapoia acea forță vitală zeilor care mențineau lumea în viață. Războinicii, de la Amazon până la Pacific, mâncau inima sau ficatul unui brav

(va urma)