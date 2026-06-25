Cele mai ciudate lucruri pe care o scurgere de informații le-a dezvăluit despre clubul secret al lui Peter Thiel. Societatea Dialog își evaluează participanții pe criterii oculte
Postat la: 25.06.2026 |
Ce s-ar întâmpla dacă aproximativ 200 de membri ai elitei globale s-ar aduna în fiecare an pentru o retragere secretă? Ce ar face? Despre ce ar vorbi? Cine ar fi pe lista de invitați?
Ei bine, datele scurse de hacktivistul elvețian Maia Arson Crimew (care a fost și pe lista de interdicție de zbor a departamentului de justiție în 2023) sunt despre clubul social privat co-creat de fostul șef PayPal Peter Thiel și investitorul angel Auren Hoffman.
Rețeaua există din 2006 și reunește în mod regulat politicieni, antreprenori, oficiali străini, academicieni, fondatori din Silicon Valley și chiar personalități de la Hollywood pentru retrageri cu invitație exclusivă. În august, oaspeții (care nu trebuie neapărat să fie membri cu normă întreagă ai grupului) sunt programați să se adune în afara Dublinului pentru evenimentul de două zile de anul acesta.
Și, deși cunoașterea existenței Dialog nu este nouă, am descoperit câteva lucruri ciudate din această scurgere:
Conform analizei de la Wired a scurgerii de informații, Dialog își evaluează participanții la retrageri pe o scară ascunsă, clasându-i în funcție de bogăția și faima lor. Fiecărei persoane i se atribuie o notă de A, B sau C, nota „C" fiind acordată celor mai faimoși și influenți.
Actorul Josh Brolin este considerat un VIP, iar notele de pe cererea sa de membru subliniază: „Interpretarea sa a lui Thanos în seria Avengers și implicarea sa în filme de succes, cum ar fi Avengers: Endgame, care a încasat peste 2,79 miliarde de dolari, contribuie la prominența sa."
Dar acesta nu este singurul mod în care participanții sunt evaluați. Majoritatea primesc, de asemenea, un scor de „valoare adăugată" de la 1 la 4, bazat pe evaluările personalului Dialog. Dacă determină că o persoană are un „Valoare Adăugată Prea Mică" sau că este un „Potrivire Culturală Slabă", acei membri pot fi dezinvitați de la evenimente. Notele sunt folosite și pentru a stabili ce taxe să se perceapă pentru evenimentele Dialog, care pot costa participanții zeci de mii de dolari. Participanții de rang inferior sunt taxați la preț întreg aproximativ 70% din timp, în timp ce doar aproximativ un sfert dintre VIP-uri trebuie să plătească sumele mai mari.
Gazduiește niște sesiuni foarte ciudate.
Evenimentele planificate variază de la sesiuni precum „Revenirea energiei nucleare" la altele axate pe „Dezinformare și Deepfake-uri", „Puncte de vedere contrariene despre IA", „Democrația sub supraveghere" și „Banii (cumpără?) fericirea."
Dacă căutați ceva mai casual și care sună mai normal, agenda include și sesiuni despre construirea de culturi (moderate de fondatorul site-ului creștin Pray.com, nimeni altul), una despre „Navigarea în WWIII" și o sesiune intitulată „Cum îți merge viața sexuală?"
Este și un matchmaker?
Vorbind despre viețile sexuale... Dialog are un sistem de potrivire care asociază membrii pentru rețele de socializare și întâlniri, conform Wired. O notă arată că personalul a asociat doi membri pentru că sunt „amândoi în New York și lucrează în guvern". Când sunt prezentați, fiecărei persoane i se arată o fotografie și o scurtă biografie a celeilalte persoane. Dar Dialog păstrează și o listă de combinații „nu se potrivesc" pentru participanții care sunt soți sau care sunt deja asociați profesional. Uneori, însă, nu există un motiv declarat pentru care oamenii sunt marcați.
Cum s-a ajuns la această scurgere de informații?
Mai mult decât sistemul bizar de clasare, sesiunile ciudate și chiar meciurile, unul dintre cele mai confuze aspecte ale tuturor acestor lucruri este faptul că știm despre ele. Având în vedere că membrii grupului includ unele dintre cele mai importante persoane din lume din punct de vedere cultural și politic, s-ar putea crede că aceste informații ar fi mult mai bine păzite.
Datele expuse în scurgere includ adrese de acasă, numere de telefon, adrese de email, date de naștere și alte date biografice, precum și alergii alimentare și orientările politice ale unor membri.
„Mi se pare pur și simplu incredibil cum acest lucru arată încă o dată că oamenii care conduc lumea sunt atât de încrezători în siguranța lor încât nu se deranjează cu o securitate operațională adecvată," a declarat crimew, cel care a divulgat datele, pentru Straight Arrow. „Nici măcar pentru convențiile lor secrete 'off the record' unde toți se întâlnesc și discută despre viitorul nostru colectiv."
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