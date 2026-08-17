Bulgaria face milioane din energia vândută vecinilor. Ministrul de la Sofia se laudă cu exporturile record, România cumpără masiv

Bulgaria înregistrează exporturi record de energie electrică și obține „milioane de leva" în plus pe fondul crizei provocate de secetă și de nivelul extrem de scăzut al Dunării, a anunțat ministrul bulgar al Energiei, Iva Petrova.

Unul dintre principalii beneficiari ai energiei livrate de Bulgaria este chiar România, care a ajuns în ultimele seri să importe masiv pentru a-și acoperi consumul, după oprirea Unității 1 de la Cernavodă, transmite Mediafax.

Bulgaria exportă în aceste zile între 32.000 și 33.000 MWh de energie electrică pe zi, volume descrise de autoritățile și presa de la Sofia drept fără precedent. Iva Petrova a declarat vineri, la Nova TV, că situația dificilă din regiune s-a transformat într-un avantaj financiar pentru sistemul energetic bulgar.

„Din cauza crizei de pe Dunăre, câștigăm milioane în venituri suplimentare față de nivelul obișnuit", a declarat ministrul, potrivit relatărilor din presa bulgară.

România cumpără masiv energie din Bulgaria

Seceta severă a obligat Nuclearelectrica să oprească preventiv, pe 28 iulie, Unitatea 1 a centralei de la Cernavodă, din cauza nivelului fără precedent de scăzut al Dunării. Unitatea 2 a fost la rândul său pregătită pentru oprire, însă a rămas conectată după ce parametrii au permis continuarea funcționării în siguranță. Unitatea 1 rămâne oprită.

În acest context, Bulgaria a devenit una dintre principalele surse de energie pentru România în orele de seară.

Datele Transelectrica analizate pentru seara de 6 august arătau că, la ora 19:45, România consuma aproximativ 7.232 MW și producea intern doar 4.991 MW. Importul net ajunsese astfel la aproximativ 2.240 MW, adică aproape o treime din consumul instantaneu. Cel mai mare flux fizic venea din Bulgaria: aproximativ 2.474 MW prin cele patru interconexiuni dintre cele două țări. O parte a energiei care intră în România poate tranzita ulterior către alte sisteme, inclusiv Republica Moldova, astfel că fluxul fizic de frontieră nu trebuie confundat integral cu energia consumată în România.

Presa bulgară a remarcat deja această situație. Mediapool scria încă din 5 august că traderi din România și Ungaria solicitaseră capacități transfrontaliere de 3.500-4.000 MW pentru achiziții de energie din Bulgaria, capacitatea disponibilă pentru export fiind practic utilizată integral.

Presa de la Sofia: Bulgaria a devenit „bateria Europei de Est"

O altă analiză publicată vineri de Investor.bg, pe baza declarațiilor directorului Electohold Trade, Martin Gheorghiev, prezintă Bulgaria drept o adevărată „baterie a Europei de Est".

Pe lângă cele două reactoare ale centralei de la Kozlodui, care asigură aproximativ 37-38% din mixul energetic bulgar, Sofia beneficiază acum de dezvoltarea accelerată a capacităților de stocare. Energia solară produsă ieftin în timpul zilei poate fi stocată în baterii și livrată în rețea sau exportată seara, când cererea și prețurile cresc. Potrivit sursei citate, exporturile Bulgariei din luna iulie au atins deja un record istoric.

Ministrul Iva Petrova susține că Bulgaria a introdus în mai puțin de un an peste 6 GW de sisteme de baterii, dezvoltate inclusiv cu finanțare prin Planul de Redresare și Reziliență. Acestea permit sistemului bulgar să gestioneze mult mai bine diferența dintre supraproducția fotovoltaică din timpul zilei și vârful de consum de dimineață și de seară.

Kozlodui rezistă, Cernavodă funcționează cu un singur reactor

Diferența importantă dintre Bulgaria și România vine și din modul în care au fost proiectate sistemele de răcire ale centralelor nucleare.

Potrivit Agenției bulgare de Reglementare Nucleară, citată de Mediapool, sistemele de siguranță pentru răcirea reactoarelor de la Kozlodui folosesc circuite separate și dispun de soluții care reduc dependența imediată de nivelul Dunării. Centrala este monitorizată permanent, iar autoritățile bulgare nu exclud reducerea puterii dacă seceta se prelungește, însă în prezent cele două unități funcționează normal.

Situația de la Cernavodă este mai dificilă. Premierul Ilie Bolojan declara vineri că, dacă Dunărea continuă să scadă cu două-trei centimetri pe zi, condițiile actuale ar mai putea permite funcționarea Unității 2 doar câteva zile fără măsurile suplimentare prin care autoritățile încearcă să asigure apa necesară răcirii.

În timp ce Bulgaria exportă, România pregătește limitarea consumului industrial

Contrastul a devenit și mai evident vineri. În timp ce ministrul bulgar anunța venituri de milioane din exporturile record, Guvernul României adopta cadrul legal care permite Transelectrica să limiteze, în caz de necesitate, consumul marilor companii în intervalul 19:00-23:00.

Măsura este prevăzută doar ca ultimă soluție. Înaintea limitării consumului, Transelectrica poate porni capacități aflate în rezervă și poate reduce sau anula exporturile de energie. Consumatorii casnici nu sunt incluși în mecanismul de limitare.

Ministerul Energiei le-a cerut deja voluntar populației, companiilor și instituțiilor publice să reducă folosirea energiei în intervalul 19:00-23:00, până la 31 august, tocmai pentru a diminua presiunea asupra sistemului în orele în care producția fotovoltaică dispare și România devine puternic dependentă de importuri.