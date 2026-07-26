Omul care a petrecut 20 de ani studiind un război cu Iranul tocmai a lansat un avertisment îngrozitor pentru întreaga Omenire

Autor: Jack Hopkins

Robert Pape consideră că America a intrat într-o capcană a escaladării - și că următoarea mișcare ar putea fi un atac menit să ucidă un număr mare de americani.

Robert Pape consideră că America a intrat într-o capcană a escaladării conflictului - și că următoarea mișcare ar putea fi un atac menit să ucidă un număr mare de americani.

Permiteți-mi să vă povestesc despre un om pe care probabil ar trebui să-l ascultați chiar acum.

Numele lui este Robert Pape.

Nu este un „general de televiziune" care încearcă să obțină un contract de consultanță.

Nu este un politician în căutare de timp de antenă.

Și... nu este un cont anonim de pe rețelele sociale... care trasează săgeți roșii pe o hartă a Iranului.

Pape este profesor de științe politice la Universitatea din Chicago... directorul fondator al Proiectului Chicago privind Securitatea și Amenințările... și autorul unor lucrări importante despre puterea aeriană... coerciție și terorismul sinucigaș.

A petrecut zeci de ani studiind ce se întâmplă când națiunile puternice încearcă să-și supună adversarii mai slabi prin bombardamente.

De aproximativ 20 de ani, el a modelat posibilitatea unui război cu Iranul.

Acum, el afirmă că Statele Unite s-ar putea îndrepta direct către cea mai periculoasă etapă a acelui război.

Iar avertismentul său este extrem de simplu:

Următoarea reacție majoră a Iranului s-ar putea să nu fie o altă salvă simbolică de rachete.

Ar putea fi un atac menit să ucidă un număr foarte mare de soldați americani... sau de civili americani... dintr-o singură lovitură.

Asta nu înseamnă că Pape știe că se apropie un atac.

Nu înseamnă că a avut acces la informații secrete.

Înseamnă că... un om care și-a petrecut o mare parte din carieră studiind modul în care războaiele se intensifică... consideră că factorii determinanți indică acum această direcție.

Și când cineva cu un astfel de background... spune că următorul pas ar putea fi victime în masă, nu te panichezi.

Dar... e bine să fii extrem de atent.

ORIENTARE

Cea mai mare greșeală pe care o pot face americanii în acest moment este să presupună că partea cea mai vizibilă a războiului este și cea mai importantă.

Vedem pagubele provocate de bombe.

Vedem fotografii din satelit.

Vedem clădiri distruse... comandanți morți... și briefinguri triumfătoare.

Apoi... cineva se așează în spatele unui podium... și ne spune că inamicul a fost „slăbit".

Cuvântul acela ar trebui să vă neliniștească.

Pentru că „slăbit" nu înseamnă „învins".

Nu înseamnă „dezarmat".

Nu înseamnă că inamicul și-a pierdut capacitatea de a riposta.

Și... cu siguranță nu înseamnă că inamicul a acceptat rezultatul politic dorit de Washington.

Argumentul central al lui Pape... este că America a intrat în ceea ce el numește o „capcană a escaladării".

Statele Unite dispun de o putere de foc convențională copleșitoare. Pot distruge instalații militare... centre de comandă... sisteme de apărare aeriană și infrastructură.

Dar dacă aceste atacuri nu duc la capitulare, la prăbușirea regimului sau la o soluție negociată, Washingtonul se confruntă cu o alegere neplăcută:

Să se retragă fără a-și atinge obiectivele declarate...

Sau să escaladeze din nou.

Mai multe bombardamente.

Mai multe ținte.

Mai mult personal american.

Poate, în cele din urmă, forțe terestre americane.

Aceasta este capcana.

Fiecare escaladare ar trebui să creeze pârghia necesară pentru a pune capăt războiului.

Dar... la naiba... fiecare escaladare oferă, de asemenea, Iranului un stimulent mai puternic de a impune costuri suficient de mari pentru a forța Statele Unite să-și reconsidere poziția.

Așa se trezesc guvernele că duc războaie... pe care nu au avut niciodată intenția să le ducă.

Nu printr-o singură decizie uriașă.

Ci printr-o succesiune de decizii mai mici... fiecare prezentată... ca singurul răspuns logic la ceea ce s-a întâmplat înainte.

DOCTRINĂ

Pape și-a construit o mare parte din carieră în jurul unei observații incomode:

Distrugerea militară și succesul politic nu sunt același lucru.

Poți distruge o țintă fără a distruge voința inamicului.

Poți ucide comandanți fără a elimina organizația.

Poți distruge piste de aterizare... prăbuși tuneluri și lovi centre de producție, lăsând totuși inamicul mai hotărât decât înainte.

Activitatea academică a lui Pape s-a concentrat în mare măsură pe puterea aeriană strategică și pe logica politică a terorismului. Printre cărțile sale se numără „Bombing to Win", „Dying to Win" și „Cutting the Fuse".

Lecția care se desprinde din această operă nu este că forța militară nu funcționează niciodată.

Ci că forța funcționează... doar atunci când schimbă calculul politic al inamicului.

Iar asta... este mult mai greu decât să arunci în aer o clădire.

Iranul s-a pregătit timp de decenii pentru un conflict în care nu poate rivaliza cu Statele Unite, avion cu avion sau navă cu navă.

Așadar, nu are nevoie să ducă războiul pe care America îl preferă.

Poate dispersa armele.

Poate muta lansatoarele.

Poate folosi intermediari.

Să atace transporturile maritime.

Să lovească bazele militare.

Să saboteze infrastructura.

Să exploateze lanțurile de aprovizionare vulnerabile.

Sau... să încerce ceva suficient de spectaculos... încât să șocheze opinia publică americană și să transforme peisajul politic peste noapte.

Aceasta este logica din spatele avertismentului lui Pape.

Iranul nu are nevoie să învingă armata Statelor Unite.

Trebuie să-i convingă pe americani... că prețul continuării războiului este mai mare decât valoarea a orice doreste Washingtonul sa obtină.

Iar victimele în masă pot schimba calculele politice... mai repede decât aproape orice altceva.

SEMNAL

Aceasta este partea pe care vreau să o înțelegeți.

Pape nu descrie neapărat un atac asupra unui centru comercial aglomerat din Kansas City... sau asupra unei gări din Chicago.

Un atac cu victime în masă ar putea lua multe forme.

Un atac asupra unui grup concentrat de trupe americane.

Un atac reușit asupra unei instalații militare importante.

O navă lovită... în timp ce transportă sute sau mii de persoane.

O operațiune coordonată prin intermediari.

Un atac asupra infrastructurii energetice sau civile... care produce decese în lanț.

Sau o operațiune împotriva civililor menită să declanșeze frică... furie... și cereri de represalii.

În interviu, Pape susține că un atac care produce victime americane în număr substanțial a devenit următorul pas probabil în escaladarea conflictului... nu pentru că Iranul ar putea câștiga un război convențional... ci pentru că ar putea avea nevoie de un act dramatic capabil să schimbe comportamentul Americii.

Această distincție contează.

Obiectivul s-ar putea să nu fie pur și simplu răzbunarea.

Obiectivul ar putea fi manipularea.

Să omoare suficienți americani.

Să se creeze o traumă națională.

Să se provoace o reacție enormă.

Să se atragă Statele Unite și mai adânc în război.

Să se radicalizeze mai mulți oameni.

Să se extindă câmpul de luptă.

Să se facă retragerea imposibilă din punct de vedere politic.

Asta nu este nebunie.

Este strategie.

O strategie nemiloasă.

O strategie monstruoasă.

Dar o strategie... totuși.

Unul dintre cele mai periculoase mituri pe care americanii le poartă cu ei în război... este convingerea că dușmanii noștri doresc același tip de victorie pe care o dorim noi.

Poate că nu.

Poate că nu au nevoie să cucerească teritoriu.

Poate că nu au nevoie să învingă armata noastră.

Poate că nu au nevoie să supraviețuiască intacti.

Poate că au nevoie pur și simplu să ne determine să luăm decizii... care să ne slăbească.

ATACUL DUPĂ ATAC

Să presupunem că Pape are dreptate.

Să presupunem că un atac ucide zeci... sute... sau chiar mai mulți americani.

Ce se întâmplă apoi?

Posturile de televiziune trec la transmisiuni în direct neîntrerupte.

Steagurile apar în spatele fiecărui prezentator.

Politicienii cer represalii imediate.

Oricine face apel la reținere este acuzat de slăbiciune.

Casa Albă promite că cei responsabili... vor plăti un preț pe care nici nu și-l pot imagina.

Țintele se extind.

Trupele se mobilizează.

Congresul se aliniază.

Publicul... speriat și furios... acceptă acțiuni pe care le-ar fi respins cu 24 de ore mai devreme.

Acesta este atacul de după atac.

Primul atac ucide oameni.

Al doilea... atacă capacitatea de judecată.

Comprimă timpul.

Restrânge opțiunile.

Pedepsește deliberarea.

Și... creează condițiile psihologice în care liderii pot transforma un conflict limitat... într-o catastrofă generațională.

Am mai văzut acest tipar înainte.

Nevoia emoțională de a face ceva... devine mai puternică decât cerința strategică de a face ceea ce este corect.

Și odată ce se întâmplă asta... inamicul începe să influențeze politica americană din exterior.

De aceea pregătirea nu poate începe după explozie.

Trebuie să înceapă înaintea acesteia.

PROBLEMA RĂZBOIULUI TERESTRU

Pape avertizează, de asemenea, asupra posibilității ca Statele Unite să introducă în cele din urmă forțe terestre dacă bombardamentele nu reușesc să atingă obiectivele Washingtonului.

Asta ar schimba fundamental caracterul conflictului.

Campaniile aeriene le permit americanilor să-și imagineze războiul ca pe ceva îndepărtat... tehnic... și controlat.

Forțele terestre elimină această iluzie.

Operațiunile terestre necesită linii de aprovizionare.

Baze.

Convoaie.

Concentrări de personal.

Parteneri locali.

Zone de ocupație.

Și... ființe umane aflate pe teritoriul pe care grupurile armate îl consideră patria lor.

Cercetările lui Pape susțin de mult timp că prezența militară străină poate deveni un puternic motor al terorismului sinucigaș și al mobilizării insurgenților.

Concluziile sale au fost dezbătute de alți cercetători... dar... pericolul de bază este real:

Ocupația le oferă adversarilor mai multe ținte, mai mulți recruți și o narațiune politică mai clară.

Odată ce trupele americane vor intra în Iran în număr semnificativ... întrebarea s-ar putea să nu mai fie dacă pot învinge formațiunile iraniene în luptă.

Cu siguranță că pot.

Întrebarea devine:

Ce ordine politică va urma?

Cine va guverna?

Cine va asigura securitatea orașelor?

Cine va controla drumurile?

Cine va împiedica crimele de răzbunare?

Cine va proteja materialul nuclear?

Cine va opri fluxul de arme către miliții?

Cine va explica publicului american de ce soldații încă mor la trei ani distanță?

Războaiele sunt ușor de vândut când harta este clară și săgețile se îndreaptă într-o singură direcție.

Realitatea... este mult mai complicată.

ARMA ENERGETICĂ

Iranul deține, de asemenea, pârghii de influență care depășesc cu mult câmpul de luptă.

Golful Persic rămâne unul dintre cele mai importante coridoare energetice de pe Pământ.

Iranul nu are neapărat nevoie să blocheze definitiv Strâmtoarea Hormuz... pentru a provoca pagube enorme.

Poate fi suficient doar să facă trecerea periculoasă... imprevizibilă... și costisitoare.

Un petrolier avariat.

Un atac cu drone.

O mină.

O companie de transport maritim amenințată.

O piață de asigurări care decide brusc că riscul este prea mare.

Piețele energetice nu așteaptă închiderea completă.

Ele reacționează la frică.

Prețurile cresc.

Costurile de transport cresc.

Inflația revine.

Companiile platesc mai mult.

Familiile platesc mai mult.

Guvernele se afla sub presiune.

Aceasta este o altă modalitate prin care o țară mai slabă din punct de vedere militar poate impune costuri unei țări mai puternice.

Nu prin distrugerea armatei acesteia.

Ci prin perturbarea sistemului... de care depind cetățenii săi.

ÎN CE PRIVINȚĂ S-AR PUTEA SĂ SE ÎNȘELE PAPE

O analiză responsabilă necesită mai mult decât simpla repetare a celei mai înspăimântătoare previziuni.

Pape s-ar putea să se înșele.

Conducerea Iranului ar putea decide că un atac spectaculos, cu numeroase victime, ar garanta o represalie copleșitoare și ar pune în pericol supraviețuirea regimului.

Capacitățile iraniene ar putea fi afectate mai grav decât înțeleg observatorii externi.

Serviciile de informații americane și ale aliaților ar putea zădărnici atacurile planificate.

Negocierile pe canale neoficiale ar putea oferi o cale de ieșire.

Diviziunile interne ar putea să-i împiedice pe factorii de decizie iranieni.

Și... niciun expert, indiferent cât de experimentat ar fi, nu poate prezice cu certitudine comportamentul guvernelor.

Ar trebui, de asemenea, să fim precauți cu titlurile care anunță că se apropie un atac.

Pape face o previziune strategică... nu raportează un ordin operațional interceptat.

Această distincție este esențială.

Dar a respinge avertismentul pentru că nu este cert... ar fi la fel de iresponsabil ca și a-l trata ca pe o profeție.

Evaluarea riscurilor nu înseamnă ghicitul viitorului.

Este procesul... de a recunoaște de ce este capabil un adversar... ce stimulente are... și ce indicatori ne-ar semnala că pericolul crește.

INDICATORII PE CARE I-AȘ URMĂRI

Iată ce contează acum:

Modificări ale nivelurilor de protecție la instalațiile militare americane.

Fiți atenți la restricții neobișnuite... dispersarea personalului... concediile anulate... deplasarea sistemelor defensive sau avertismentele publice adresate familiilor militarilor.

Evacuări din ambasade și facilități diplomatice.

Guvernele reduc uneori personalul înainte de a recunoaște public motivul complet.

Avertismente privind transportul maritim, aviația sau infrastructura energetică.

O schimbare bruscă a orientărilor oficiale... poate indica informații privind un flux specific de amenințări.

Mișcări ale organizațiilor proxy iraniene.

Fiți atenți la retorica coordonată... la mobilizare sau la trecerea de la atacuri simbolice... către operațiuni menite să producă un număr mare de victime.

Schimbări în discursul provenit de la Teheran.

Există o diferență între a promite represalii... și a prezenta moartea în masă ca un răspuns necesar sau legitim.

Pregătirile americane pentru operațiuni terestre.

Logistica dezvăluie intențiile. Combustibilul... avioanele de transport... capacitatea medicală... unitățile de inginerie și protecția forțelor ne spun adesea mai multe decât discursurile.

O restrângere a opțiunilor diplomatice.

Când guvernele încetează să mai vorbească despre condiții... și încep să vorbească exclusiv despre victorie... pedeapsă și credibilitate... marja de eroare devine periculos de mică.

Niciun indicator singular nu dovedește că un atac este iminent.

Dar mai multe... care se manifestă simultan... ar constitui un semnal.

Documentele.

Personal.

Operațiuni.

Atunci ar trebui să crească brusc îngrijorarea.

CONTINUITATE

Publicul american a fost obișnuit să perceapă războiul ca o serie de știri izolate.

Un atac.

O represalie.

O informare.

O înmormântare.

O promisiune.

Apoi... ciclul știrilor merge mai departe.

Dar... inamicul nu percepe aceste evenimente separat.

Nici noi nu ar trebui să o facem.

Fiecare acțiune modifică gama de reacții posibile.

Fiecare deces creează presiune.

Fiecare angajament public face retragerea mai dificilă.

Fiecare escaladare crește costul politic al reținerii.

De aceea continuitatea contează.

Întrebarea nu este doar ce s-a întâmplat astăzi.

Întrebarea... este ce anume din ziua de astăzi face ca ziua de mâine să fie mai probabilă.

Avertismentul lui Pape ar trebui înțeles în acest context.

El nu spune că Iranul posedă puteri magice.

El spune că stimulentele strategice... create de acest război... ar putea acum să răsplătească o încercare de a provoca victime în masă în rândul americanilor.

Și dacă se va întâmpla asta... liderii noștri se vor confrunta cu... cele mai importante decizii ale întregului conflict... exact în momentul în care țara este cel mai puțin capabilă din punct de vedere emoțional să le ia cu prudență.

IDENTITATE

Aici decidem ce fel de cetățeni intenționăm să fim.

Cetățenii temători cer certitudine acolo unde nu există.

Cetățenii partizani acceptă orice le spune tabăra lor.

Cetățenii pasivi așteaptă explozia... și apoi descoperă că fiecare decizie a fost deja luată în locul lor.

Cetățenii orientați fac ceva diferit.

Ei studiază avertismentul.

Ei separă dovezile... de speculații.

Urmăresc indicatorii.

Refuză să fie manipulați fie de complacere, fie de panică.

Și... când apare violența... nu-și cedează judecata celui mai zgomotos din încăpere.

Aceasta este responsabilitatea noastră acum.

Nu să prezicem locația exactă a unui atac.

Nu să răspândim zvonuri.

Nu să ne speriem vecinii.

Ci... să înțelegem contextul strategic... înainte ca evenimentele să se desfășoare prea repede pentru a mai putea fi înțelese.

Robert Pape s-ar putea să se înșele în privința a ceea ce va urma.

Sper sincer că așa este.

Dar... el ne-a dat un avertisment... bazat pe zeci de ani de studiu al punctului în care campaniile de bombardament... ocupația... coerciunea politică... și terorismul se ciocnesc.

Am fi proști să-l ignorăm.

Nu intrați în panică.

Fiți atenți.

Și urmăriți ce se va întâmpla în continuare.

Ce urmăresc acum.

Voi urmări cu atenție schimbările privind protecția forțelor... activitatea ambasadelor... mobilizarea forțelor proxy... amenințările la adresa transportului maritim... semnele pregătirii americane pe teren... și... orice mișcare către... sau departe de... o soluție de ieșire negociată.

Aceste indicatori ne vor spune dacă avertismentul lui Pape este doar un scenariu posibil...

Sau... conturul a ceea ce deja începe să se întâmple.

SURSE

Sursă primară - interviul

Steven Bartlett, The Diary of a CEO, „Expert în războiul cu Iranul: Se apropie un atac cu victime în masă!", cu Robert Pape - YouTube | Apple Podcasts (lansat pe 23 iulie 2026)

Transcrierea completă a episodului - Singju Post (transcriere realizată de o terță parte; utilă pentru localizarea citatelor, nu este o înregistrare oficială)

Rezumatul episodului și cronologia capitolelor - Phil's Stock World

Cine este Robert Pape

Robert A. Pape - pagina cadrelor didactice, Departamentul de Științe Politice, Universitatea din Chicago

Proiectul din Chicago privind securitatea și amenințările (CPOST) - centrul de cercetare fondat de Pape în 2004 și condus de acesta

Prezentare generală a CPOST, Universitatea din Chicago

Cărțile menționate

Bombing to Win: Air Power and Coercion in War (Cornell University Press, 1996)

„Dying to Win: The Strategic Logic of Suicide Terrorism" (Random House, 2005)

„Cutting the Fuse: The Explosion of Global Suicide Terrorism and How to Stop It", împreună cu James K. Feldman (University of Chicago Press, 2010)

(Lista completă a publicațiilor se găsește pe pagina sa de cadru didactic de la Universitatea din Chicago.)

Interviurile anterioare - cum s-a dezvoltat prognoza

Pape se ocupă de acest subiect de luni de zile, iar linia de gândire generală contează mai mult decât orice episod izolat.

„Am simulat războiul cu Iranul timp de 20 de ani" - DOAC, 12 martie 2026. Articolul în care a fost prezentat pentru prima dată conceptul de „capcană a escaladării".

„Cea mai periculoasă etapă începe acum" - DOAC, 13 aprilie 2026. Despre căile de ieșire rămase și pragul războiului terestru.

Reportaje și acoperire suplimentară

„Pape despre Iran: «Suntem ca Titanicul pe cale să lovească un iceberg»; sunt posibile mii de victime" - Newsmax, 16 iulie 2026

„Robert Pape pentru Newsmax: «Fără îndoială» că Trump «a subestimat Iranul»" - Newsmax, 19 iulie 2026

„SUA se confruntă cu o probabilitate de 70% de a intra într-un război terestru cu Iranul în câteva săptămâni" - BigGo Finance, iulie 2026

O precizare privind sursele: Pape face o previziune strategică bazată pe modele și pe zeci de ani de cercetare, nu raportează informații secrete sau un ordin operațional interceptat. Tot ce este menționat mai sus este disponibil public... și v-aș încuraja să urmăriți interviul integral, nu doar rezumatul meu. În cazul în care am sintetizat argumentele sale... am atașat linkul către transcriere, astfel încât să puteți verifica informațiile prezentate de mine.