Documentul care-l aruncă la gunoi pe Radu Miruță: TAROM avea planul de salvare dar ministrul l-a ținut în sertar casă facă jocuri de culise
Postat la: 30.07.2026 |
TAROM funcționează, din 2024, sub un plan de restructurare aprobat de Comisia Europeană, prin care statul român a primit undă verde pentru un ajutor de până la 95,3 milioane de euro - ștergeri de datorii și injecție de capital - în schimbul unor condiții stricte: flota redusă de la 18 la 14 aeronave, rute neperformante tăiate și, mai ales, dovada că până la finalul anului 2026 compania devine viabilă financiar.
Dacă termenul e ratat, Comisia poate cere înapoi banii, iar regula „one time, last time" interzice statului să mai injecteze vreun leu în companie timp de un deceniu. Cu alte cuvinte, 31 decembrie 2026 nu e doar o dată administrativă, e linia după care TAROM fie zboară singură, fie rămâne la sol definitiv. În acest context, ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a declarat marți că fosta conducere a companiei ar fi depășit termenul de iunie 2026, stabilit pentru transmiterea unui plan de restructurare revizuit, și că bugetele propuse de acel management erau „niște vise ale unor directori care și-ar fi dorit bani din pix pentru probabil diverse lucruri mai puțin ortodoxe".
Există însă, la dosar, un document oficial pe care ministrul pare să fi uitat să-l citească. Poartă numărul 3392, e datat 14 mai 2026, e adresat chiar lui, și arată că planul revizuit exista deja, era discutat oficial cu Bruxelles-ul și trecuse prin girul unanim al propriului Consiliu de Administrație - cu o lună și jumătate înainte ca ministrul să vorbească despre termene depășite. Ministrul a fost tranșant în conferința de presă: dacă TAROM nu demonstrează viabilitate până în decembrie, Comisia Europeană retrage ajutorul de stat acordat Guvernului României. A precizat că săptămâna viitoare va semna o adresă prin care informează Bruxelles-ul că s-a depășit termenul de iunie 2026, asumat, spune el, de fosta conducere, și că noua conducere va prezenta un draft de plan revizuit abia la finalul lui august - începutul lui septembrie.
Documentul intrat in posesia cetateanul.net îl contrazice flagrant. A mai spus că fostul director general nu și-a dat demisia, ci a fost destituit, și că bugetele fostei conduceri erau bazate pe „vise", nu pe realitatea economică a companiei. Explicația sună coerent pentru oricine nu are acces la documentele interne ale dosarului de restructurare. Actele arată însă o cu totul altă cronologie. La 11 mai 2026, la solicitarea autorităților române, a avut loc o videoconferință tehnică între Ministerul Transporturilor, Consiliul Concurenței, TAROM și echipa DG COMP a Comisiei Europene, tocmai pe tema restructurării TAROM. Există și un mesaj care rezumă întâlnirea - numărul 3392 din 14 mai 2026. Acesta a fost trimis oficial, spun aceleași surse inclusiv către Radu-Dinel Miruță, viceprim-ministru și ministru interimar al Transporturilor.
TAROM a prezentat două scenarii posibile pentru continuarea restructurării: primul însemna continuarea planului actual, cu risc ridicat, recunoscut chiar de companie, de a nu atinge ținta de viabilitate; al doilea însemna notificarea către Comisie a unei ajustări a planului aprobat. Reprezentanții DG COMP au apreciat explicit transparența dialogului și faptul că TAROM nu a așteptat termenul-limită pentru a semnala dificultățile întâmpinate.
Douăsprezece zile mai târziu, pe 26 mai 2026, Consiliul de Administrație TAROM s-a întrunit și a votat, în unanimitate, Hotărârea nr. 15, pe care o puteți vedea mai sus.. Boardul a avizat exact cel de-al doilea scenariu discutat cu Bruxelles-ul - cel al ajustării planului aprobat prin Decizia UE 2025/775 - și a stabilit patru direcții concrete: prelungirea perioadei de implementare a planului cu aproximativ doi ani, flexibilizarea planului comercial și a structurii de rute, analizarea unor măsuri suplimentare de consolidare financiară - inclusiv conversia unor datorii în capital sau acțiuni - și actualizarea modelului financiar și operațional al companiei, cu recalcularea indicatorilor de viabilitate.
CA a înaintat această propunere către Ministerul Transporturilor, cu mandat explicit pentru conducerea executivă să demareze procedurile de pre-notificare și notificare către Comisia Europeană. Practic, exact planul revizuit pe care Miruță susține marți că fosta conducere nu l-a livrat până în iunie exista deja, avizat de CA, pe masa ministerului încă din 26 mai. Dacă cronologia e corectă, ministerul a stat cu propunerea în sertar aproape două luni, după care a ieșit în fața camerelor să explice că vina aparține celor care, de fapt, i-au trimis-o.
Insinuarea ministrului - că bugetele fostei conduceri urmăreau „bani din pix" pentru lucruri „mai puțin ortodoxe" - sună dur într-o conferință de presă. Sună însă cu totul altfel lângă un document oficial în care reprezentanții Comisiei Europene laudă transparența echipei TAROM și o încurajează să continue dialogul tehnic. Nu poți, în același timp, să fii lăudat de Bruxelles pentru rigoare și acuzat acasă de fantezii contabile - cel puțin nu fără ca una dintre cele două versiuni să fie, pur și simplu, incorectă.
Compania rămâne, oricum, în aceeași zonă de risc major: un plan de restructurare cu termen 31 decembrie 2026, o conducere executivă schimbată de două ori în două săptămâni, și un minister care preferă să explice public termene ratate în loc să arate, cu acte, ce a făcut cu propunerea primită încă din mai. Dacă discuția despre cine spune adevărul pare complicată, calendarul e simplu: 11 mai - discuție cu Bruxelles-ul; 26 mai - aviz unanim al CA pentru un plan revizuit; 29 iulie - declarația ministrului despre termenul de iunie depășit. Între aceste trei date stă, de fapt, întreaga acuzație.
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