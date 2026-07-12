Ce probleme au apărut în proiectul de miliarde de dolari al ginerelui lui Donald Trump. Reuters: Suspiciuni privind terenurile cumpărate pentru stațiunea de lux
Postat la: 12.07.2026 |
Un om de afaceri din Miami, căutat în Albania pentru presupusă spălare de bani proveniţi din traficul de droguri, este suspectat că ar fi falsificat actele de proprietate ale terenurilor pe care Jared Kushner intenţionează să construiască un complex turistic de mai multe miliarde de dolari, a declarat agenţia naţională de combatere a crimei organizate.
Omul de afaceri, Artur Shehu, neagă toate acuzaţiile aduse împotriva sa, a declarat avocatul său, Kujtim Cakrani, care a confirmat că procurorii albanezi au emis un mandat de arestare pe numele lui Shehu pentru spălarea banilor proveniţi din traficul de droguri.
Dosarele de anchetă îi acuză pe Shehu şi pe asociaţii săi de trafic de cocaină din America de Sud către porturile europene şi de spălare a banilor prin utilizarea acestora pentru a construi un imperiu imobiliar, inclusiv cu ajutorul unor documente falsificate privind proprietatea funciară.
„Nimic din ceea ce s-a afirmat cu privire la caracterul domnului Artur Shehu nu este adevărat. El nu este nici traficant de droguri, nici falsificator de documente de proprietate", a declarat Cakrani. „Domnul Shehu are cunoştinţă de acuzaţiile formulate de procuratura albaneză. Aceste acuzaţii nu îl privesc, deoarece el susţine că adevărul este cu totul diferit de ceea ce afirmă procuratura."
În aprilie, Shehu a vândut fâşia de coastă albaneză nealterată, destinată complexului turistic planificat, către Albania Land Development, o companie deţinută de dezvoltatorii proiectului susţinut de Kushner - Sazan Real Estate Development - şi de alţi investitori.
„Există suspiciuni rezonabile, bazate pe probe, că bunurile menţionate mai sus au fost dobândite prin utilizarea unor documente falsificate", au scris procurorii în dosar.
Dosarele nu conţin nicio acuzaţie de încălcare a legii împotriva ginerelui preşedintelui SUA Donald Trump, Kushner, a companiei Sazan Real Estate Development, a Albania Land Development sau a altor investitori implicaţi în proiectul staţiunii. Reuters nu a găsit niciun indiciu care să sugereze că vreunul dintre investitori ar fi avut cunoştinţă de suspiciunile care îl vizau pe Shehu în momentul în care au cumpărat terenul de la acesta.
Un purtător de cuvânt al Sazan Real Estate Development nu a abordat acuzaţiile aduse lui Shehu atunci când Reuters l-a întrebat despre acestea, dar a afirmat că societatea consideră că achiziţiile de terenuri au fost legitime.
Proiect controversat pe un teren neexploatat
Acuzaţia că titlurile de proprietate ar fi fost falsificate reprezintă un alt obstacol pentru un proiect de mare amploare, care se confruntă deja cu proteste în masă pe fondul acuzaţiilor că ar pune în pericol fauna sălbatică. Locuitorii satului Zvernec, situat în apropierea proiectului, contestă dreptul lui Shehu asupra terenului în cadrul unor procese judiciare care datează de mai bine de un deceniu.
Luna trecută, mai mulţi dintre ei au prezentat agenţiei Reuters titluri de proprietate şi documente fiscale care, potrivit lor, dovedeau că sunt proprietarii de drept ai terenului. Avocatul lor, Kostandin Beko, a declarat că dosarul este încă deschis şi că intenţionează să solicite o hotărâre judecătorească pentru a opri proiectul complexului turistic.
Albania, care odinioară era una dintre cele mai sărace şi mai izolate ţări din Europa, este acum candidată la aderarea la UE şi se confruntă cu un boom al construcţiilor de-a lungul uneia dintre ultimele porţiuni de coastă nealterate ale continentului, situată la Marea Adriatică.
Staţiunea susţinută de Kushner este planificată de-a lungul unei porţiuni de plaje sălbatice, pădure şi o zonă umedă care adăposteşte broaşte ţestoase marine şi flamingo. Păsările au devenit simboluri pentru oponenţii proiectului, care îşi numesc protestele „Revoluţia Flamingo".
Soţia lui Kushner, Ivanka Trump, a declarat că ea şi Kushner au conceput ideea staţiunii atunci când au zărit coasta de pe un iaht, cu ani în urmă.
În 2024, Kushner a anunţat planurile pe reţelele sociale, alături de o reprezentare artistică care arăta terenul acoperit de un hotel, vile, piscine şi debarcadere pentru iahturi. El nu a dezvăluit public cât a investit în acest proiect.
Guvernul Albaniei a susţinut cu tărie planurile şi afirmă că protestele sunt organizate de adversarii săi politici. Prim-ministrul Edi Rama a declarat pentru Reuters luna trecută că este un proiect „frumos" şi că va fi dus la bun sfârşit indiferent de circumstanţe.
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