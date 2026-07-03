Cum a fost ales "poporul ales": Autorul teoriei extratereștilor antici Anunnaki a controlat și legalitatea apariției și recunoașterii statului Israel de către americani (Documente)

Dr. Heather Lynn

Zecharia Sitchin, omul care a transformat zeii antici sumerieni - Anunnaki de pe planeta Nibiru - în mineri de aur și stăpâni de sclavi extratereștri, care mai apoi au creat în laborator omul ca sa-i devina scal terestru, a obținut și controlat singura copie semnată a recunoașterii de către America a statului Israel.

Sitchin a mers la președintele Truman pentru a închide ceea ce el considera o lacună în înregistrare. Acea singură foaie a devenit documentul pe care guvernele și organizațiile l-au expus ca recunoaștere oficială. De ce a lucrat autorul care a popularizat Anunnaki și un mit foarte specific al creației extraterestre pentru a obține semnătura lui Truman pentru recunoașterea oficială a Israelului? "Poporul ales" al Anunnaki era în zona Babilonului (Irakul de astazi), nicidecum în zona Israelului. Anunnaki, insa, sub alte denumiri, s-au transformat in zei si pentru egipteni, si pentru greci si pentru romani, dar si pentru popoarele nordice. Au devenit mai apoi zeitati si pentru evrei, Yahweh fiind acelasi cu Annu, cu Zeus etc.

Sitchin s-a născut în 1920 lângă Baku și a crescut în Mandatul Britanic pentru Palestina, teritoriul Ligii Națiunilor al cărui scop explicit era să faciliteze înființarea unei case naționale evreiești. A servit în armata britanică la începutul anilor 1940 și apoi în armata israeliană în jurul fondării statului, înainte de a se muta la New York în 1952, unde și-a construit o carieră ca om de afaceri. A studiat economie la Universitatea din Londra.

El și soția sa au fost activi în cauze și organizații sioniste; ea a fost președinta filialei din New York a Hadassah și membră a Consiliului Național. El însuși a fost un activist sionist dedicat: director fondator al Camerei de Comerț și Industrie Americano-Israeliană și președinte al Pavilionului Americano-Israelian la Târgul Mondial de la New York din 1964/65.

Investigația examinează un model recurent în diverse curente culturale și ideologice aparent nelegate între ele. Când ceva cum ar fi „teoria astronauților antici", arată amprentele sionismului peste tot, merită să acordăm o atenție mai mare. Când creatorii acestor narațiuni sunt ridicați la statutul de guru și adepții lor sunt finanțați masiv până când o idee odată marginală devine mainstream, termeni precum Anunnaki intră în vocabularul popular aproape exclusiv legați de teoria astronauților antici.

Este rezonabil să ne întrebăm de ce. Cine beneficiază de pe urma credinței noastre că un anumit set de zei posibil semitici s-a amestecat cu liderii umani, oferindu-le un drept divin de a domni asupra restului umanității? Dacă urmărim banii, traducătorii și fondatorii inițiali ai domeniului de nișă al sumerologiei și asiriologiei, precum și scandalurile lor, vom ajunge la aceleși elite globale care stau în umbră, dar care sunt stăpânii acestei lumi si se cred urmașii zeilor antici, cu drept de viata si moarte asupra oamenilor de rând - "sclavilor". Așa cum a spus Orwell în 1984: „Cine controlează trecutul controlează viitorul: cine controlează prezentul controlează trecutul."