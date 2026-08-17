România a câștigat 8 medalii la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială 2026
Postat la: 08.08.2026 |
Cei opt elevi care au reprezentat România la Olimpiada Internaţională de Inteligenţă Artificială (IOAI), desfăşurată în perioada 2-8 august 2026 la Astana, Republica Kazahstan, au obţinut trei medalii de aur, două medalii de argint şi trei medalii de bronz, a anunţat, sâmbătă, unul din coordonatorii echipei de olimpici, doctorand al Universităţii de Vest Timişoara (UVT), Robert Mihai Colca.
Potrivit unui comunicat al UVT transmis AGERPRES, la cea mai importantă competiţie internaţională dedicată inteligenţei artificiale pentru elevi au participat concurenţi din 108 ţări şi teritorii, iar cei opt elevi români au reconfirmat prin rezultatele obţinute nivelul pregătirii în domeniu.
„Elevii români medaliaţi au obţinut trei medalii de aur, prin David Georgescu, Colegiul Naţional ‘Constantin Diaconovici Loga' din Timişoara, Alexandru Thury-Burileanu, Colegiul Naţional ‘Mircea cel Bătrân' din Constanţa, şi Roland Petrean, Colegiul Naţional ‘Silvania' din Zalău, alături de cele două medalii de argint, prin Mihnea-Teodor Stoica, Liceul Teoretic Internaţional de Informatică din Bucureşti, şi Darius-Adrian Dobre, Colegiul Naţional De Informatică ‘Matei Basarab' din Râmnicu Vâlcea, şi de cele trei medalii de bronz, prin Iulian Nistor, Liceul De Informatică ‘Tiberiu Popoviciu' din Cluj-Napoca, Daniel-Antoniu Bence-Muk, Colegiul Naţional ‘George Bariţiu' din Cluj-Napoca, şi Matei-Tudor Pop, Liceul Teoretic ‘Avram Iancu' din Cluj-Napoca", se specifică în comunicatul UVT.
Participarea echipei României la IOAI 2026 a fost susţinută de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, alături de partenerii săi, Uniunea Profesorilor de Informatică din România (UPIR) şi Hubul Român de Inteligenţă Artificială (HRIA), proiect în care UVT este partener fondator.
„Succesul României la IOAI 2026 a fost pregătit prin stăruinţa şi pasiunea coordonatorilor principali care s-au implicat în pregătirea elevilor. Primul dintre aceştia este Robert Mihai Colca, doctorand la UVT, alături de care s-a aflat şi Mihai Nan, cadru didactic la Universitatea Naţională de Ştiinţă şi Tehnologie Politehnica Bucureşti. UVT îi va susţine şi pentru viitoarele competiţii în care se vor înscrie, în această nouă disciplină olimpică internaţională, aparţinând domeniului de vârf al Inteligenţei Artificiale", se menţionează în comunicat.
Universitatea de Vest din Timişoara menţionează că a deschis mai multe programe de studii din sfera Inteligenţei Artificiale.
„Preocupările şi cercetările doctorale axate pe modelele Inteligenţei Artificiale îşi arată roadele şi prin pregătirea echipei ţării noastre pentru Olimpiada Internaţională de Inteligenţă Artificială, implicarea doctorandului UVT Robert Mihai Colca, coordonator al echipei de liceeni olimpici din Timişoara, reprezentând o dovadă vie a acestei abordări strategice. Suntem convinşi că succesele vor continua, iar capacitatea tehnică şi creativă a tinerilor pasionaţi ai modelelor de Inteligenţă Artificială va fi demonstrată şi în viitoarele competiţii internaţionale de AI", a declarat rectorul UVT, Marilen Gabriel Pirtea, potrivit sursei citate.
Proiectul HRIA este implementat de Universitatea Naţională de Ştiinţă şi Tehnologie Politehnica Bucureşti, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu şase universităţi reprezentative la nivel naţional, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi" din Iaşi, Universitatea Politehnica din Timişoara, Universitatea din Bucureşti, Universitatea Babeş Bolyai din Cluj-Napoca şi opt IMM-uri inovative, selectate printr-un proces competitiv şi transparent.
Proiectul HRIA dezvoltă un ecosistem de excelenţă în Inteligenţa Artificială care, prin obiectivele şi rezultatele obţinute, este unic în România în ceea ce priveşte sfera activităţilor de cercetare-dezvoltare-inovare şi a rezultatelor cu impact concret în economie. HRIA permite coagularea eforturilor comunităţii de inteligenţă artificială din România în vederea creşterii impactului la nivel european şi global, devenind catalizatorul acestui proces, creând resurse naţionale de dezvoltare şi inovare în domeniul IA şi susţinând toate sectoarele comunităţii, mai precizează sursa citată. AGERPRES / (AS - redactor: Luisiana Bîgea, editor: Marius Frăţilă)
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