Cum vor să scoată banii cash "de la saltea" ca sa introducă "euro digital" programabil. Parlamentarii de la Bruxelles și-au dat acordul pentru "noul euro"

După ce au incercat prin tot felul de "manevre financiare" prin care sa scoata banii cash de la populațiile tarilor europene pentru a face tranzitia la "euro digital" care sa fie programabil, o monedă CBDC cu care sa controleze total cheltuielile cetatenilor si sa blocheze tranzactiile sub diverse motive de cenzură, parlamentarii de la Bruxelles se folosesc de un nou tertip.

Cică schimba formatul si designul pentru monedele si bancnotele euro care le vor inlocui pe cele vechi. Tranzitia este obligatorie, iar dupa "perioada de gratie" vechii euro nu vor mai fi valabili. Cu alte cuvinte, oamenii vor fi obligati sa bage in circulatie vechile bancnote de euro pe care le tineau, cum se zice - "la saltea". In paralel, din 2027 se introduce si "euro digital" (Central Bank Digital Currency - CBDC).

Banca Centrală Europeană (BCE) pregătește cea mai amplă schimbare a bancnotelor euro din ultimele două decenii. Începând cu anul 2026, cetățenii zonei euro, inclusiv cei din România atunci când țara noastră va adopta moneda unică, vor întâlni bani cu design complet nou, care va pune accent pe identitatea europeană și pe valorile comune ale continentului. Parlamentarii de la Bruxelles și-au dat acordul pentru implementarea acestui proiect ambițios.

Schimbarea bancnotelor euro din 2026 reprezintă cea mai mare actualizare de la introducerea monedei comune. Toate bancnotele, de la 5 până la 200 de euro, își vor schimba aspectul. Consiliul Băncii Centrale Europene a stabilit deja direcția vizuală, iar procedura de selecție a design-urilor definitive implică creatori din întreaga Uniune Europeană. Noua serie de bancnote va circula în paralel cu cele vechi pentru o perioadă de tranziție care va fi reglementata si dupa care vechiile bancnote nu vor mai fi valabile pentru tranzitia pe piata libera, ci vor putea fi depuse doar la bancile centrale europene pentru a forma un depozit bancar in euro digital.

Două tem majore vor defini viitorul banilor din portofelele europenilor. Prima temă este „Cultura europeană", care va celebra diversitatea și bogăția patrimoniului cultural al continentului. A doua temă, intitulată „Râuri și păsări", va aduce un omagiu naturii europene și biodiversității sale. Păsări precum barza și pescărușul albastru vor împodobi noile bancnote, simbolizând libertatea și unitatea în diversitate.

Tema „Râuri și păsări" a fost selectată pentru a reprezenta legăturile naturale care unesc statele europene, transcendentând granițile politice. Râurile Europei, de la Dunăre la Rin, de la Sena la Tibru, au fost întotdeauna artere vitale pentru civilizație și comerț. Păsările care le populează malurile devin simboluri ale libertății de mișcare și ale interconectării europene. Această abordare înlocuiește arhitectura clasică de pe bancnotele actuale cu elemente din natură.

BCE a derulat o procedură amplă de consultare pentru selectarea design-urilor viitoarelor bancnote. Au fost invitați să participe designeri din toate statele membre ale Uniunii Europene, iar selecția finală va fi făcută de un juriu de experți. Procesul este transparent și implică feedback din partea publicului, pentru a asigura că noile bancnote reflectă aspirațiile și identitatea cetățenilor europeni.

Parlamentul European a avut un rol consultativ în acest proces, iar acordul exprimat de parlamentarii de la Bruxelles deschide calea pentru implementarea practică a proiectului. Noua serie de bancnote va trebui să respecte cele mai înalte standarde de securitate, pentru a preveni contrafacerea, și să fie accesibilă persoanelor cu deficiențe de vedere. Tehnologiile moderne de imprimare și elementele de securitate vor fi integrate în design.

Bancnotele actuale își vor păstra valoarea și vor putea fi schimbate la bănci. Perioada de tranziție este necesară pentru a asigura o trecere lină la noile bancnote și pentru a permite tuturor utilizatorilor, inclusiv companiilor și instituțiilor, să se adapteze. Distribuția noilor bancnote va începe treptat, cu denominări mai mici, și va continua cu cele mai mari. Procesul complet de înlocuire a bancnotelor vechi cu cele noi va dura până în 2030.

UE motivează că schimbarea bancnotelor are o importanță simbolică majoră pentru proiectul european. Moneda euro este cel mai vizibil simbol al integrării europene, iar reînnoirea designului reprezintă o reafirmare a valorilor și idealurilor Uniunii Europene. Noua imagine a euro reflectă o Europă conștientă de patrimoniul său natural și cultural, angajată în protejarea mediului și promovarea diversității.

Pentru România, această schimbare are o relevanță deosebită. Românii vor intra în zona euro cu bancnote noi, in 2030. Acest lucru poate contribui la o percepție pozitivă asupra adopției monedei unice și la o tranziție mai ușoară.

Noile bancnote vor incorpora tehnologii de ultimă generație pentru prevenirea contrafacerii. Elementele de securitate vor include benzi holografice, cerneală care își schimbă culoarea, filigrane complexe și caracteristici tactile pentru recunoaștere de către persoanele cu deficiențe de vedere. BCE investește constant în cercetare pentru a menține euro una dintre cele mai sigure monede din lume.

"Noile bancnote vor fi proiectate ținând cont de aspecte de mediu, folosind materiale și procese de producție mai sustenabile. Durabilitatea bancnotelor va fi îmbunătățită, reducând necesitatea de a le înlocui frecvent și diminuând astfel impactul asupra mediului. Aceste caracteristici fac parte din angajamentul BCE de a promova sustenabilitatea în toate operațiunile sale.", spun cei de la Banca Central Europeană.