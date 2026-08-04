Adevărata panică nu este în Golf. Este în bilanțuri. Iar Trump vrea prabusirea actualului sistem financiar mondial
Postat la: 04.08.2026 |
În timp ce lumea se concentrează pe faptul dacă ultima amenințare „fixată și încărcată” a lui Trump este o altă cacealma, adevărata poveste se desfășoară nu în Strâmtoarea Hormuz, ci pe piețele valutare.
Ieri, secretarul Trezoreriei Bessent a fost fotografiat cu o listă „de făcut” pe care scria: „Cumpărați yeni japonezi (JPY) 5-10 miliarde de dolari”. Nu mâzgălești o intervenție valutară de zece miliarde de dolari pe un blocnotes pentru o întâlnire de rutină. O faci atunci când a treia cea mai mare economie a lumii este pe cale să detoneze piața globală de obligațiuni.
Acesta este frontul economic al aceluiași război despre care tocmai ați citit. În timp ce armata americană a rămas fără muniții pentru a susține o campanie aeriană in Iran, Trezoreria SUA rămâne fără credibilitatea de a susține una financiară.
Capcana Japoniei
Japonia este cel mai mare deținător străin de datorie guvernamentală a SUA, având peste 1,1 trilioane de dolari în obligațiuni de trezorerie. De asemenea, are o economie care este măcinată până la praf de aceeași criză energetică care sufocă restul lumii.
Prețul GNL - combustibilul pe care Japonia trebuie să-l importe pentru a-și menține lumina - a crescut cu 77,5% față de anul precedent. Aceasta înseamnă că balanța comercială a Japoniei este în plină derulare, iar moneda sa, yenul, s-a prăbușit la cel mai scăzut nivel din ultimii 15 ani față de dolar.
Un yen în prăbușire este o catastrofă pentru Japonia. Face energia importată și mai scumpă, zdrobind consumul intern și producția industrială. Dar un yen în prăbușire este, de asemenea, o amenințare existențială pentru Statele Unite, dintr-un motiv simplu: investitorii japonezi, care au împrumutat yeni ieftini timp de decenii pentru a cumpăra active americane cu randament mai mare, se confruntă acum cu un apel la marjă de proporții istorice. Dacă yenul scade prea mult, sunt forțați să vândă acele obligațiuni americane pentru a-și acoperi pierderile.
Dacă Japonia vinde obligațiuni americane în volum mare, ratele dobânzilor din SUA cresc brusc. Dacă ratele dobânzilor din SUA cresc brusc, piața imobiliară americană, piața bursieră și bugetul federal se spulberă simultan. Așadar, Statele Unite se găsesc în poziția absurdă de a trebui să susțină yenul japonez - nu din altruism, ci pentru că Japonia ține un pistol la tâmplă piața globală de obligațiuni.
Euro este sacrificat
Aici nota lui Bessent devine de un comic sumbru. Trezoreria SUA nu cumpără yeni cu dolari proaspăt tipăriți - asta nu ar face decât să adauge combustibil inflaționist la un foc deja aprig. În schimb, își vând rezervele de euro pentru a finanța achiziția de yeni. Logica este simplă: sacrificarea monedei zonei euro pentru a salva dolarul de consecințele unei prăbușiri a obligațiunilor japoneze. Aceasta este o economie voodoo la sfârșitul unui imperiu.
SUA sunt acum angajate activ într-un război valutar împotriva propriilor aliați - renunțând la active europene pentru a susține un sistem financiar japonez care este structural insolvent sub greutatea costurilor energiei pe care nu le poate controla. Este o „eliberare cantitativă zombie”, care folosește instrumente macroeconomice extravagante și periculos de neserioase pentru a readuce la viață piețele moarte de la cealaltă parte a lumii. Este un indicator al Marii Depresiuni.
Următorul Domino
Banca Centrală Europeană a rămas tăcută deocamdată, dar nu poate ignora acest lucru pentru totdeauna. SUA își exportă efectiv instabilitatea financiară în zona euro, slăbind moneda euro într-un moment în care Europa se confruntă deja cu o criză a motorinei, o prăbușire a producției industriale și niveluri de stocare a gazelor care nu vor trece peste iarnă. Dacă BCE ripostează - vânzându-și propriile rezerve în dolari pentru a apăra euro - războiul civil al băncilor centrale se încinge, iar întregul sistem monetar fiat de după 1971 se confruntă cu o criză de încredere pe care nu o poate supraviețui.
Între timp, randamentul obligațiunilor guvernamentale japoneze pe 10 ani se apropie de niveluri care fac matematic imposibil de acoperit datoria suverană a Japoniei. Banca Japoniei este în capcană: creșteți ratele dobânzilor pentru a apăra yenul și vă falimentați propriul guvern; reduceți ratele dobânzilor și yenul intră în cădere liberă, declanșând prăbușirea obligațiunilor pe care încercați să o evitați.
Ce înseamnă acest lucru pentru următoarele săptămâni
„Scurgerea” Bessent nu este un eveniment izolat. Este prima fisură vizibilă într-un baraj care este pe cale să se rupă. Trezoreria SUA nu efectuează intervenții valutare coordonate pentru turbulențe de rutină. O fac atunci când sistemul este la ore sau zile distanță de un eșec în cascadă.
Iată ce este probabil să se desfășoare:
- Intervenție continuă asupra yenului: SUA și Japonia vor continua să susțină yenul prin operațiuni directe pe piața. Acest lucru va funcționa zile, poate chiar săptămâni. Nu va rezolva problema de bază, și anume că Japonia nu își poate permite importurile de energie la cursurile de schimb actuale.
- Riscul de represalii din partea BCE: Dacă euro slăbește prea mult, BCE va fi obligată să răspundă – fie verbal, cu propriile amenințări de intervenție, fie direct, prin vânzarea de dolari. Acest lucru ar transforma o criză gestionată într-un conflict deschis între băncile centrale.
- Relansarea tranzacțiilor de tip carry trade: Chiar dacă yenul se stabilizează temporar, relansarea mai generală a tranzacțiilor de tip carry trade va continua. Aceasta înseamnă o presiune de vânzare suplimentară asupra acțiunilor și obligațiunilor americane și o presiune ascendentă suplimentară asupra randamentelor.
- Un accident pe piața obligațiunilor: La un moment dat, o mare instituție japoneză - un fond de pensii, o bancă, un asigurător - va fi nevoită să lichideze un bloc semnificativ de obligațiuni din trezoreria SUA pentru a face față apelurilor la marjă. Când se va întâmpla acest lucru, piața obligațiunilor se va bloca, iar Rezerva Federală va fi nevoită să intervină ca cumpărător de ultimă instanță, monetizând datoria și punând capăt oficial pretenției că poziția fiscală a SUA este sustenabilă.
Sinteza:
- Situația militară și situația financiară sunt două fronturi ale aceluiași război.
- SUA nu pot susține campania militară deoarece rezervele lor de combustibil și muniții sunt epuizate.
- SUA nu pot susține sistemul financiar deoarece credibilitatea lor și răbdarea creditorilor săi sunt epuizate.
- Ambele sunt manifestări ale aceleiași realități fundamentale: ordinea petrodolarilor de după 1971, care depindea de energie ieftină și națiuni creditoare subordonate, se dizolvă.
- Trump își poate croi drum printr-o altă rundă de „discuții de pace”.
- Trezoreria își poate croi drum printr-o altă rundă de intervenții valutare.
Dar niciuna nu poate produce un baril de țiței acru, un metru cub de gaze naturale sau încrederea unui creditor care și-a dat seama că garanția a dispărut. Războiul se termină. Sistemul financiar se termină. Ceea ce urmărim acum este actul final al ambelor.
Iulian Urban
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