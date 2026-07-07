Decizia Pfizer de a pune sechestru pe conturile Romatsa ar fi fost luată după ce România ar fi încălcat confidențialitatea negocierilor
Postat la: 07.07.2026 |
Poziția de forță a Pfizer, care în timpul negocierilor cu România pentru stingerea unei datorii de 600 de milioane de euro către producătorul de medicamente, s-a adresat unei instanței belgiene și a obținut sechestru pe conturile unei companii de stat, ar fi fost cauzată de atitudinea părții române.
Primul reproș se leagă de faptul că, în România, ar fi apărut în spațiul public aspecte confidențiale din cadrul negocierilor care au avut loc în aprilie, la Washington, iar al doilea, de lipsa unei liste a Ministerului Sănătății cu medicamente care să fie furnizate de Pfizer în contul datoriei - aspect convenit în SUA.
"Nu pot să vă confirm acest lucru pentru că nu îl cunosc. În ceea ce mă privește, nu a existat nicio încălcare a confidențialității (...) La Ministerul Finanțelor a existat o listă cu produse farmaceutice din gama Pfizer până să plecăm în Washington, ea a fost concepută de Ministerul Sănătății încă de dinaintea delegației", a declarat deputatul PSD Alexandru Rogobete, ministru al Sănătății la negocierile din aprilie, unde a luat parte alături de ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare.
Pfizer România nu a răspuns întrebărilor legate de confidențialitate și furnizarea listei, dar a transmis că "Hotărârea instanței belgiene reflectă importanța obligațiilor contractuale care au stat la baza unui răspuns european de succes în timpul pandemiei, construit pe principiul solidarității între statele membre". Datoria de 600 de milioane de euro provine din faptul că, în 2021, România a comandat doze de vaccinuri anti-COVID, iar ulterior a anulat livrările.
"În luna aprilie, atunci când miniștrii Sănătății și de Finanțe au fost la Washington pentru a negocia cu reprezentanții Pfizer modul de rambursare a datoriei de 600 de milioane de euro, la final au fost două concluzii: discuțiile să rămână confidențiale și Alexandru Rogobete să trimită o listă de medicamente și ce ar mai avea nevoie România, în contul datoriei", au declarat pentru G4Media surse apropiate.
Rogobete a făcut însă public mandatul de negociere cu Pfizer. Într-o postare din 17 aprilie, imediat după discuțiile cu compania americană, Alexandru Rogobete a scris pe Facebook că "propunerea noastră, formulată în baza mandatului primit de la Guvernul României a fost de continuare a negocierilor pentru convertirea sumei datorate în medicamente inovatoare destinate pacienților oncologici și celor cu boli rare". Compania Pfizer voia ca aceste negocieri să rămână secrete pentru a nu influența discuțiile similare ale companiei cu Polonia, un alt stat care nu a cumpărat toate dozele de vaccin și trebuie să plătească peste un miliard de dolari, potrivit surselor G4Media.
Pe de altă parte, la Ministerul Sănătății, atunci când a venit ca interimar, (Alexandru Rogobete a demisionat în aprilie, împreună cu ceilalți miniștri PSD, după trecerea moțiunii de cenzură) Attila Cseke nu a găsit lista de medicamente de care are nevoie România. Practic, ministrul interimar al Sănătății Cseke Attila a pornit de la zero procesul de identificare a acestor nevoi cu care România să meargă ulterior în negocieri cu Pfizer. În spațiul public și Alexandru Nazare a prezentat aceeași versiune: "În baza Memorandumului aprobat de Guvern am mers în SUA să avem o întâlnire, să încercăm să introducem medicamente inovative pe care nu le avem în Romania, în contul acelor bani.
Săptămâna trecută, după ce a devenit public faptul că Pfizer a pus sechestru pe conturile Romatsa - compania de stat care furnizează servicii de trafic aerian pentru aeronave în spațiul aerian al României - premierul Ilie Bolojan a declarat că firma românească va depune o contestație în Belgia, la procedura de executare inițiată de Pfizer și că eforturile de soluționare a situației vor continua, dar autoritățile „nu vor putea face comentarii legate de conținutul negocierilor."
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