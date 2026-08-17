Directorul JP Morgan - cea mai puternică bancă globală: "Cineva va perturba piața atat de grav că va destabiliza finațele globale!"

Directorul executiv al băncii de investiții americane JPMorgan, Jamie Dimon, a avertizat că gradul de îndatorare pe piețele financiare rămâne ridicat, adăugând că investitorii ar trebui să fie atenți la faptul că împrumuturile ascunse ar putea amplifica turbulențele de pe piață. Cel mai puternic bancher american spune că „cineva va perturba piața".

„Datoria în marjă este la cel mai mare nivel de până acum", a declarat el într-un interviu acordat lui Leslie Picker de la CNBC. Directorul executiv al JPMorgan din Statele Unite, Jamie Dimon, a spus că „există o mulțime de datorii în marjă pe care nu le vezi pentru că nu se numesc datorii în marjă. Se numesc altfel. Este vorba despre acest tip de efect de levier, uneori ascuns, alteori la vedere."

El a făcut referire la împrumuturile prin intermediul caselor de brokeraj, fondurilor speculative, fondurilor tranzacționate la bursă și strategiilor de arbitraj ale Trezoreriei. „Levierul pieței este destul de ridicat."

Aceste observații vin pe fondul unei noi examinări a gradului de îndatorare pe piețele financiare, deoarece evaluările ridicate ale acțiunilor, gradul de îndatorare aproape record al fondurilor speculative și tranzacțiile mari cu obligațiuni de trezorerie au alimentat îngrijorările că s-ar putea acumula vulnerabilități în anumite părți ale sistemului financiar.

Dimon a spus că un grad ridicat de îndatorare crește riscul ca un singur investitor sau fond să declanșeze o volatilitate mai largă. „Când ai așa ceva, ai o șansă mai mare ca cineva să perturbe piața într-un mod rapid, iar oamenii să fie agitați din cauza asta."

Fondul speculativ axat pe inteligență artificială, Situational Awareness, a suferit recent pierderi mari după ce pariurile pe tehnologia cu efect de levier s-au întors împotriva sa, declanșând apeluri în marjă și forțându-l să lichideze o mare parte din portofoliul său de acțiuni publice.

„Ar putea fi o adevărată pacoste"

Întrebat despre prăbușirea recentă a Situational Awareness, pentru care JPMorgan a fost unul dintre principalii brokeri, Dimon a spus că episodul a demonstrat că piețele pot absorbi eșecul său fără perturbări mai ample.

De asemenea, el a evitat să descrie gradul ridicat de îndatorare ca o amenințare sistemică, menționând că piețele au fost, în general, capabile să absoarbă eșecuri izolate.

„Nu voi spune că este un nivel sistemic maxim, va provoca un dezastru, dar este ridicat", a spus el. Dimon a făcut o distincție între mediul actual și criza financiară din 2008, argumentând că efectul de levier în sine nu provoacă neapărat stres sistemic.

„Cel mai rău lucru este dacă ai pierderi reale pe piață", a spus el. „Nu a fost efectul de levier. A fost valoarea pierderilor care urmau să fie realizate la creditele ipotecare." Directorul general al JPMorgan a subliniat că băncile vor continua să ajusteze cerințele privind garanțiile ca răspuns la schimbarea condițiilor pieței.

„Când volatilitatea crește, casele de compensare și băncile solicită, în general, mai multe garanții", a spus el. „Așa că probabil veți vedea puțin din asta."

Dimon a avertizat, de asemenea, că cererea structurală de capital ar putea reaprinde presiunile inflaționiste, indicând deficitele guvernamentale, investițiile în infrastructură și reînarmarea globală ca forțe care susțin rate ale dobânzilor pe termen lung mai mari.

„Remilitarizarea lumii ar avea un efect inflaționist", a afirmat el, reiterând declarația pe care a făcut-o la începutul acestui an, potrivit căreia aceste dinamici „ar putea fi o adevărată pacoste", dacă îi determină pe investitori să solicite o remunerație mai mare pentru deținerea obligațiunilor pe termen lung.