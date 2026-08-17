Poți slăbi fără să faci sport? Ce răspunde un nutriționist de top. Mai explică ce contează cu adevărat în procesul de slăbire

Mulți oameni amână începutul unei diete până când își fac timp pentru sală sau pentru un program de antrenamente. Nutriționistul Tania Fântână explică de ce slăbirea este posibilă și fără sport, dar și de ce mișcarea rămâne esențială pentru sănătate și pentru menținerea rezultatelor pe termen lung.

„Mă apuc de slăbit după concediu", „Încep din septembrie" sau „De luni merg la sală" sunt promisiuni pe care mulți și le fac înainte de a începe o schimbare în stilul de viață. În realitate, spune nutriționistul Tania Fântână, momentul perfect apare foarte rar, iar amânarea poate dura luni sau chiar ani.

Potrivit acesteia, una dintre cele mai frecvente greșeli este convingerea că procesul de slăbire trebuie să înceapă odată cu un program riguros de sport. Dacă timpul sau motivația lipsesc, multe persoane renunță înainte de a face primul pas.

„Poți slăbi fără să mergi la sală, fără să alergi și fără antrenamente intense. Scăderea în greutate apare atunci când organismul consumă mai multă energie decât primește prin alimentație", explică specialistul.

Alimentația are rolul principal în pierderea kilogramelor

Tania Fântână subliniază că deficitul caloric este factorul decisiv pentru scăderea în greutate. Cu alte cuvinte, modificările alimentare sunt suficiente pentru ca multe persoane să înceapă să slăbească, chiar și în lipsa unui program de exerciții.

Totuși, aceasta atrage atenția că pierderea în greutate nu înseamnă automat pierdere de grăsime. Atunci când slăbirea se produce exclusiv prin reducerea caloriilor, organismul poate pierde și masă musculară, nu doar țesut adipos.

„Obiectivul nu este doar să vedem un număr mai mic pe cântar, ci să reducem cât mai mult grăsimea și să păstrăm masa musculară", explică nutriționistul.

De ce este important sportul, chiar dacă nu este obligatoriu pentru slăbit

Specialistul face diferența între slăbire și menținerea unei compoziții corporale sănătoase. Exercițiile de forță, realizate cu greutăți, benzi elastice sau chiar cu greutatea propriului corp, ajută la păstrarea masei musculare în timpul procesului de slăbire.

Acest aspect devine și mai important după ce greutatea scade. Un organism mai mic consumă mai puțină energie, iar tendința de a recâștiga kilogramele pierdute poate crește.

Mișcarea contribuie la menținerea unui consum energetic mai ridicat, sprijină sănătatea metabolică și îi ajută pe oameni să își păstreze rezultatele obținute prin alimentație.

Gândirea „totul sau nimic" poate sabota schimbarea

Tania Fântână avertizează că multe persoane încearcă să schimbe simultan toate obiceiurile: elimină zahărul, renunță la pâine, își propun să facă 10.000 de pași zilnic, merg la sală și încearcă să doarmă opt ore în fiecare noapte.

Deși pare un plan ideal, în practică este greu de susținut.

„O schimbare bună este una pe care o poți repeta", spune nutriționistul.

În locul unor obiective greu de atins, specialistul recomandă pași mici și constanți: o plimbare de 20 de minute, urcatul scărilor, mersul pe jos până la magazin sau câteva exerciții simple făcute acasă.

Dacă nu îți place sportul, caută o formă de mișcare potrivită

Nu toți adulții au aceeași relație cu activitatea fizică, iar acest lucru este firesc, spune Tania Fântână.

Unii preferă sala de fitness, alții aleg înotul, bicicleta, dansul sau drumețiile. Pentru cei care nu se regăsesc în niciuna dintre aceste activități, soluția este găsirea unei forme de mișcare care poate fi integrată ușor în programul zilnic.

Mersul alert, grădinăritul, plimbările mai lungi sau exercițiile făcute acasă pot reprezenta variante eficiente, mai ales dacă sunt practicate constant.

Nu trebuie să aștepți momentul perfect

Mesajul transmis de nutriționist este că schimbarea poate începe chiar și atunci când programul este încărcat.

Dacă nu există timp pentru sală, primul pas poate fi organizarea alimentației, reducerea băuturilor cu multe calorii, creșterea consumului de legume și proteine sau mărirea treptată a numărului de pași făcuți zilnic.

„Nu trebuie să transformăm sportul într-o pedeapsă pentru ceea ce am mâncat. Mișcarea este o investiție în sănătate și în corpul nostru, nu o metodă de a compensa fiecare exces alimentar", concluzionează Tania Fântână.