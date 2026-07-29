CJ Vrancea construiește un drum județean cu 2,06 milioane de euro/km din fonduri europene

Consiliul Județean Vrancea anunță triumfător că lucrările pe cei 18 kilometri ai drumului județean DJ 204E, între Mirceștii Noi - Ciușlea - Străjescu - Doaga - DN24, au ajuns la aproximativ 70% execuție.

Proiectul, finanțat din fonduri europene, este estimat la 130 de milioane de lei, adică 26 milioane euro, anunță triumfător președintele CJ Vrancea Nicușor Halici. La un calcul simplu se poate obseva că acest drum a costat 1,44 mil euro/ kilometru. Cu toate că nu este finalizat, preț este unul de autostrada Moldovei. La finalizarea lucrării drumul ar costa nu mai puțin de 37,14 milioane euro, adică 2,06 mil euro/km! Afacere marca PSD!

Dealtfel președintele Consiliului Județean Vrancea, Nicușor Halici, a efectuat o vizită de lucru exact ca-n perioadele de glorie ale PSD, pe șantierul tronsonului Mirceștii Noi - Ciușlea - Străjescu - Doaga - DN24, împreună cu reprezentanții constructorului, echipa tehnică a instituției și primarul comunei Vânători, Dănuț Cristian, pentru a verifica evoluția și calitatea lucrărilor pe întregul traseu de aproximativ 18 kilometri.

De menționat că întregul proiect este finanțat prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027, din fonduri europene atrase de Consiliul Județean Vrancea. Dealtfel anul trecut CJ Vrancea a mai balastat câteva drumuri comunale la prețuri exorbitante. Astfel anul trecut CJ Vrancea a balastat 4 drumuri comunale cu prețuri de autostradă, între 96,313 euro și 313,230 euro /km.

Acesta este proiectul de hotărâre aprobat de Consiliul Județean Vrancea prin care au fost alocate sumele în chestiune pentru balastarea celor 4 drumuri comunale. Numai proiectarea a costat 2 milioane, pentru un drum de 15,7 km balastat, proiectare, data prin atribuire directă de către președintele CJ Vrancea Nicușor Halici unei firme de casă a PSD Vrancea. Dealtfel și dezăpezirea județului Vrancea de doi ani încoace este luată de către firma vărului său Nelu Gîrleanu, pentru care încasează anual 3 mil de euro.

Mai mult cu un tupeu demn de un pesedist vrâncean Halici afirmă la pct 27, "Lucrari de refacere si punere in siguranta DJ 205j, PUNCTUL PODUL Florean si reparatii pe sectorul Fitionesti - Schitul Musunoaiele, comuna Fitionesti (valoare totala 16.912.248, 79 lei incusiv TVA). Urmare a aparitiei fenomenelor hidrometeorologice periculoase din perioada 24.05.2025 - 27.05.2025".

Numai că în perioada menționată a fost doar o ploaie ușoară de vară și nimic altceva. Dar balastarea s-a recepționat și nu se mai poate vedea dacă drumurile au avut de suferit, sau nu. Aceste lucruri ne arată corupția endemică ce se manifestă la nivelul CJ și al PSD Vrancea sub conducerea lui Halici emulul și slugoiul baronului Oprișan-Portofel.

Marian Gârleanu