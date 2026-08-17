Taxele pe pensii și salarii și cota TVA, obligații convenite la Washington printr-un Acord semnat pe 16 aprilie

Un Acord de împrumut financiar semnat de România pe 16 aprilie prin ministrul Finanțelor și ratificat joi de Parlament condiționează finanțarea țării de menținerea unui set de măsuri de impozitare îndreptate asupra angajaților, pensionarilor și economiei private și care au fost introduse de guvernele Ciolacu și Bolojan.

Plenul Senatului a votat, joi, în calitate de for decizional, ratificarea unui Acord de împrumut în valoare de 544 de milioane de Euro între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.

BIRD este o instituție financiară din grupul Băncii Mondiale care oferă împrumuturi țărilor aflate în dificultate.

Ratificarea acordului de împrumut a trecut de Senat cu 83 de voturi „pentru", 35 de voturi „contra" și 3 abțineri și a fost girată la vot de partidele din fosta coaliție de guvernare (PSD, PNL, USR, UDMR).

Obligațiile asumate de România

Acordul de împrumut, consultat de Știripesurse.ro, prevede o condiție de menținere de către România a unui set de măsuri precum: plasa CASS de 10% pentru pensiile mai mari de 3.000 de lei, eliminarea scutirii pe impozitul pe venit pentru angajații din IT, construcții, agricultură și industria alimentară, eliminarea plafonării prețurilor la energia electrică, cota TVA majorată la 11% pentru alimente și medicamente.

Practic, România a semnat pentru ca măsuri de austeritate care au condus la creșterea prețurilor și scăderea puterii de cumpărare a populației, luate sub guvernele Ciolacu 2 și Bolojan, să fie continuate altfel BIRD își rezervă dreptul de a suspenda împrumutul de 550 de milioane de Euro.

Unde se duc banii din împrumut

Pentru ce anume are România nevoie de acești bani?

„Sumele împrumutului vor fi utilizate pe măsura necesităților de finanțare a deficitului bugetului de stat și de refinanțare a datoriei publice guvernamentale", conform expunerii de motive a propunerii legislative.

Mai simplu spus, cei 550 de milioane de Euro împrumutați de România de la sucursala Băncii Mondiale vor fi folosiți pentru acoperirea găurilor la buget și pentru a achita datorii mai vechi care au ajuns la scadență.

Condițiile anti-relaxare impuse României

În Acordul de împrumut scrie explicit că banca a decis să acorde României cei 550 de milioane de Euro pe baza măsurilor pe care România le-a implementat deja și a menținerii acestei linii de politici macroeconomice.

Mai mult, Banca va avea dreptul de a suspenda finanțarea dacă „a apărut o situație care va determina improbabilitatea realizării Programului sau a unei părți semnificative a acestuia".

Cu alte cuvinte, dacă România renunță la setul de măsuri, BIRD va tăia finanțarea.

Condiția de intrare în vigoare a Acordului este ca banca să fie „mulțumită de progresul obținut de Împrumutat", adică de România, în realizarea programului de măsuri și de cadrul adecvat de politici macroeconomice.

„Nicio tragere nu va fi efectuată dacă banca nu este mulțumită" de menținerea măsurilor din programul implementat de România și conformitatea cadrului de politici macroeconomice.

Care sunt măsurile concrete stipulate în Acord

Conform Acordului de împrumut consultat de Știripesurse.ro, România a semnat pentru a menține și a derula un set de reforme grupate pe două mari categorii:

Creșterea încasărilor la bugetul de stat prin extinderea impozitării angajaților, pensionarilor și oamenilor de afaceri

Îmbunătățirea accesului la finanțare pentru microîntreprinderi și IMM-uri.

În acordul semnat de România sunt prevăzute continuarea următoarelor măsuri introduse în 2025 și 2026 de guvernele Ciolacu 2 și Bolojan:

Majorarea cotei generale TVA de la 19% la 21%.

Creșterea de la 5% și 9% la 11% a cotei TVA pentru alimente, medicamente, cărți, servicii HoReCa, lemne de foc, apă potabilă, canalizare, apă pentru irigații în agricultură și îngrășăminte, etc.

Majorarea accizelor la alcool și tutun.

Majorarea impozitului pe dividende de la 8% la 16%.

Eliminarea tuturor facilităților fiscale acordate persoanelor fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor (a dispărut scutirea pe impozitul pe venit pentru angajații din IT, construcții, agricultură și HORECA și s-a trecut la impozitarea venitului cu 10% pentru angajații din aceste sectoare).

Creșterea de la 100.000 de euro la 500.000 de euro a plafonului de venituri la care microîntreprinderile trec de la impozitul pe venit de 1% la impozitul de 16%.

Eliminarea plafonării generale a prețurilor la energia electrică pentru consumatorii casnici.

România va înapoia împrumutul după 18 ani, conform acordului semnat.