Mircea Govor acuză o rețea de acte, autorizații și lucrări contraversate la Cămărzana: „Aici legea a fost înlocuită de bunul plac!" - Moșia lui Cozma
Postat la: 02.07.2026 |
Liderul PSD Satu Mare susține că deputatul PNL Adrian Cozma și primarul Florin Dumitru Ionici ar fi pus la punct un mecanism prin care terenuri, documente cadastrale și autorizații ar fi fost folosite pentru construirea unei vile de vacanță pe un teren extravilan
Conferința de presă susținută joi de președintele PSD Satu Mare și deputatul Mircea Govor a adus în prim-plan acuzații extrem de grave privind modul în care ar fi fost gestionate terenuri și acte administrative în comuna Cămârzana. Liderul social-democrat a prezentat o serie de documente despre care afirmă că ar demonstra existența unui circuit administrativ și cadastral menit să favorizeze construirea unei case de vacanță de către deputatul PNL Adrian Cozma, cu sprijinul primarului comunei, Florin Dumitru Ionici.
Mircea Govor a susținut că întreaga situație ridică serioase semne de întrebare și a cerut instituțiilor competente să verifice legalitatea tuturor documentelor și procedurilor prezentate.
„Cămara Zânelor s-a transformat în moșia lui Adrian Cozma, care își construiește ilegal o cabană pe un teren extravilan. Primarul Ionici alipește, dezmembrează și emite acte administrative după bunul plac", a declarat Mircea Govor.
Potrivit liderului PSD, ceea ce se întâmplă în comuna Cămârzana depășește sfera unor simple erori administrative.
„O parte a statului român a ajuns locul de joacă al unor oameni care fac, desfac, împart și emit acte după bunul lor plac. Una este să faci greșeli din necunoaștere și alta este să le faci cu intenție, în mod repetat, încercând să faci pierdute numere de carte funciară ca să nu mai înțeleagă nimeni nimic", a afirmat Govor.
Mircea Govor a prezentat o succesiune de acte cadastrale și notariale despre care susține că au avut ca scop transferul unui teren către Adrian Cozma.
Potrivit acestuia, terenul ar fi fost înscris inițial în posesia primarului Florin Dumitru Ionici, ulterior dezmembrat și reconfigurat, pentru ca, în final, posesia să fie înscrisă pe numele lui Adrian Cozma și al soției acestuia.
Deputatul PSD afirmă că ulterior categoria de folosință a terenului ar fi fost modificată din arabil în neproductiv printr-un act administrativ emis de Primăria Cămârzana, fără respectarea procedurilor prevăzute de legislația privind schimbarea categoriei de folosință a terenurilor agricole.
„Fără studiu pedologic și fără documentele prevăzute de lege, doar cu o simplă adeverință de la Primăria Cămârzana, nu se putea face schimbarea categoriei de folosință", a susținut Mircea Govor.
Una dintre cele mai dure acuzații formulate de liderul PSD privește modul în care ar fi fost autorizată construcția.
Potrivit lui Govor, autorizația de construire emisă în luna mai 2026 ar viza o anexă a unei exploatații agricole, însă construcția existentă în teren ar fi, în realitate, o casă de vacanță de tip A-Frame, ridicată pe mai multe niveluri.
Mai mult, acesta afirmă că lucrările ar fi început încă din anul precedent, înainte de emiterea autorizației.
„Nu era legal să se emită autorizație pentru construirea unei case de vacanță. Mai mult, construcția era deja aproape finalizată când autorizația a fost emisă. În loc de o anexă agricolă, avem o casă de vacanță frumoasă pe trei niveluri", a declarat Mircea Govor.
În cadrul conferinței, Mircea Govor a ridicat semne de întrebare și cu privire la modul în care au fost executate lucrările, făcând referire la informații pe care spune că le-a primit de la localnici.
Mircea Govor a mers și mai departe cu acuzațiile, afirmând că, potrivit informațiilor primite de la localnici, lucrările la construcția ridicată pe terenul de la Cămârzana ar fi fost executate de viceprimarul comunei Turț, Ioan Mondoacă, împreună cu frații săi.
„Cei din Cămârzana spun că această construcție este făcută de viceprimarul din Turț, Ioan Mondoacă, împreună cu frații lui. Cum s-a făcut plata? Cash sau prin bancă? Există contracte între părți? Munca a fost la negru sau cu forme legale? Asta numai ei, bunul Dumnezeu, ITM, Administrația Județeană a Finanțelor Publice și organele penale competente știu sau vor afla", a declarat liderul PSD.
Mircea Govor a amintit că Ioan Mondoacă a fost ales viceprimar al comunei Turț în februarie 2025, în contextul unei majorități locale PNL-USR, în prezența deputatului Adrian Cozma. În opinia liderului PSD, această legătură politică ridică întrebări suplimentare care, spune el, ar trebui analizate de instituțiile abilitate.
Potrivit lui Govor, toate aceste aspecte - de la modalitatea de executare a lucrărilor și până la eventuala existență a contractelor și respectarea legislației muncii și fiscale - necesită verificări din partea autorităților competente.
Acesta a afirmat că instituții precum Inspectoratul Teritorial de Muncă, Administrația Județeană a Finanțelor Publice și organele de cercetare penală ar trebui să verifice dacă lucrările au fost executate în conformitate cu legislația.
În prezentarea sa, Mircea Govor a făcut o legătură directă între modernizarea Drumului Comunal 6, care leagă Cămârzana de Turț, și investiția imobiliară despre care susține că a fost pregătită ulterior.
Potrivit liderului PSD, după fuziunea ALDE cu PNL și apropierea politică dintre Adrian Cozma și Florin Dumitru Ionici, în octombrie 2023, deputatul liberal a însoțit vizita de lucru în județ a ministrului Dezvoltării de la acea vreme, Adrian Veștea, pe tronsonul de drum recent modernizat.
La acel moment, Adrian Cozma saluta investiția într-o postare publică:
„Investim în turismul sătmărean! Mă bucur că încă o legătură importantă din Țara Oașului a fost modernizată. Peste 5 kilometri de drum au fost reabilitați și cred că am făcut încă un pas important pentru a dezvolta această zonă pitorească. Felicitări tuturor celor implicați!"
Mircea Govor susține însă că, dincolo de discursul oficial despre dezvoltarea turismului, modernizarea drumului ar fi facilitat accesul către terenul pe care, ulterior, ar fi fost ridicată construcția atribuită deputatului PNL.
„Practic, Cozma și-a pregătit cu minuțiozitate drumul până la actuala vilă de vacanță. Pe banii noștri, ai celor care muncim și plătim taxe la stat, a ajuns să beneficieze de un teren obținut în condiții pe care trebuie să le lămurească instituțiile statului, de o schimbare de folosință despre care spunem că este cel puțin discutabilă și de o construcție ridicată înainte de emiterea autorizației", a declarat Mircea Govor.
Liderul PSD consideră că succesiunea acestor evenimente ridică întrebări legitime și susține că toate documentele și procedurile prezentate în conferința de presă ar trebui analizate de instituțiile competente pentru a stabili dacă au fost respectate prevederile legale.
Mircea Govor susține că situația prezentată nu este singulară. Liderul PSD a afirmat că primarul Florin Dumitru Ionici ar fi intrat ulterior în posesia unei alte suprafețe de peste 16.000 de metri pătrați, care ar fi făcut obiectul unor noi operațiuni de alipire, dezmembrare și modificare a categoriei de folosință.
„La Cămârzana primarul preia, centrează, dă cu capul și înscrie. Pare că vede un teren bun, își face actele de posesie, apoi urmează dezmembrări, alipiri și tot felul de operațiuni care îngreunează verificările", a declarat Govor.
La finalul conferinței, Mircea Govor a solicitat intervenția instituțiilor abilitate pentru verificarea tuturor documentelor și procedurilor prezentate.
Liderul PSD consideră că numai o anchetă completă poate lămuri dacă actele administrative, înscrierile în cărțile funciare și autorizațiile emise au respectat legislația în vigoare sau dacă există eventuale nereguli care impun răspunderea celor implicați.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Ecopolitica: Premierul de pe culoarul Krichbaum: Mureșan, Fritz și rețeaua care livrează României salvatori „pro-europeni"
PNL, USR și UDMR il imping pe Siegfried Mureșan spre Palatul Victoria. Dar propunerea nu este doar despre un europarlame ...
-
Cele mai ciudate lucruri pe care o scurgere de informații le-a dezvăluit despre clubul secret al lui Peter Thiel. Societatea Dialog își evaluează participanții pe criterii oculte
Ce s-ar intampla daca aproximativ 200 de membri ai elitei globale s-ar aduna in fiecare an pentru o retragere secreta? ...
-
Dosarul "Ciucu": Ce relevă interceptările dintre Denise Rifai și Odeta Nestor despre iordanienii îndemnați să-i finanțeze campania electorală a actualului primar al Capitalei
Procurorii anticorupție o urmareau deja pe șefa Oficiului pentru Jocuri de Noroc, intr-un dosar diferit, dar au surprins ...
-
Peter Thiel este foarte interesat de sângele tinerilor. Investitorul nonconformist consideră că transfuziile ar putea fi cheia visului său de a trăi veșnic! VIDEO
Autor: JEFF BERCOVICI, SAN FRANCISCO BUREAU CHIEF, INC. Mai mult decat orice, Peter Thiel, investitorul miliardar d ...
-
Omul lui Florian Coldea pe filiera Nicușor Dan este nominalizat ca ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului pe lista guvernului Veștea
Aurelian Marian Bargau este nominalizat ca ministrul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului și Turismului pe lista ...
-
A cazut cea mai tare teorie a conspirației: Virusul creat ca arma bilogică inclusiv in laboratoarele din Ucraina
Fosta coordonatoare a serviciilor secrete din SUA a desecretizat probe potrivit carora America are 120 de laboratoare bi ...
-
Adrian Veștea a vândut cu 600.000 de euro un teren unei firme, căreia i-a acordat ulterior, ca primar, certificat de construcție pentru un hotel
În perioada in care era primarul orașului Rașnov, Adrian Veștea a vandut cu 600.000 de euro un teren unei firme, i ...
-
Document CNSAS exploziv: Ceaușescu "mort și îngropat" în Scânteia Tineretului - intervenție de urgență a Securității în toiul nopții
Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) a publicat, miercuri, documentul care arata ca, in ian ...
-
Moartea lui Mihai Eminescu: Crimă sau neglijență medicală? Un martor a povestit totul, dar nimeni nu-l crede
Se implinesc azi, 15 iunie 2026, 137 de ani de la trecerea Dincolo a lui Mihai Eminescu și nici acum nu este pe deplin l ...
-
Operațiunea SAPE și manevrele de culise la Ministerul Energiei: Controlul politic asupra unei companii strategice din energie și ce miza fuziunii cu Electrocentrale Grup
În culisele Ministerului Energiei se desfașoara, in aceste saptamani, una dintre cele mai sensibile și controversa ...
-
Ritualuri secrete: Tehnologia antică a transferului demonic. Sunt liderii mondiali posedați?
Vaticanul tocmai a declarat o stare de urgența globala. Tucker Carlson l-a numit pe președinte „Anticristul". O is ...
-
La centrala de la Cernavodă oare s-au gândit olimpicii și generalii sau trebuie să le explice cineva?!
Avem doua incidente deja, unul la Galați, celalalt la Constanța, la o distanța de doar cateva zile intre ele. În t ...
-
Cazul Digi-SAFE devine tot mai bizar: SRI își nuanțează poziția, dar totul s-a derulat sub umbrela Cancelariei lui Bolojan
Serviciul Roman de Informații (SRI) a revenit, vineri, cu noi precizari despre contractul de 196 milioane euro atribuit ...
-
Lista miniștrilor lui Nicușor Dan din viitorul guvern Tomac. Pe cine a impus seful statului în portofoliile de la Palatul Victoria
Președintele Nicușor Dan a anunțat, in aceasta seara, la ora 18:00, numele lui Eugen Tomac drept viitor premier, iar num ...
-
Șeful Consiliului de Supraveghere de la Hidroelectrica, suspendat. Este judecat într-un dosar DNA, iar următorul pas depinde de Ilie Bolojan
Adunarea Generala a Acționarilor Hidroelectrica a decis suspendarea lui Silviu Razvan Avram din funcția de președinte al ...
-
Atac "sub steag fals: "AI a decis că explozia dronei care a cazut pe blocul din Galați s-a produs cu cateva sute de grame de TNT si nu cu zeci de kg cum a anuntat MApN
Initial, in informarile de la MApN s-a spus ca nu se stie incarcatura exacta a dronei care a lovit la etajul superior al ...
-
Cum au transformat companiile private vizele pentru Europa într-o afacere de miliarde
Obținerea unei vize pentru UE a devenit, pentru milioane de oameni din intreaga lume, un proces tot mai scump și mai dep ...
-
Emil Constantinescu dezvăluie că a fost la un pas să fie asasinat de un om de încredere al lui Iliescu. Cine a oprit „execuția"
Fostul președinte al Romaniei Emil Constantinescu a vorbit intr-un interviu acordat recent despre un eveniment din 1999, ...
-
Nicușor Dan va fi "consultat strategic" și asistat în relațiile cu SUA în baza unui contract de 565.000 de dolari pe lună cu Eversheds Sutherland
Administrația Prezidențiala a anunțat luni ca a incheiat un contract de consultanța strategica și asistența in relațiile ...
-
Ciudata șpagă de la Bagdasar-Arseni: Pacientă condamnată după ce a dat bani unui medic neurochirurg. DNA anchetează un dosar uriaș de mită
O pacienta care a oferit 1.000 de lei unui medic neurochirurg de la Spitalul Clinic de Urgența „Bagdasar-Arseni" d ...
-
Strada Ba'al: Egregorul de la numărul 120 de pe Wall Street - Lucis Trust și mașinăria ocultă care transformă logo-urile în sigilii și „voințele mici" în Plan
Dr. Heather Lynn La porțile lumii financiare americane se afla un taur. Se afla langa Bowling Green, in Lower Manhattan, ...
-
Pandemia de Covid a fost o operațiune militară - Kennedy Jr: "Vaccinurile nu au fost dezvoltate de Moderna și Pfizer ci de subcontractanți din armată"
Autor: Shannon Joy Robert Kennedy Jr: "Vaccinurile nu au fost dezvoltate de Moderna și Pfizer. Ele au fost puse la punct ...
-
Donald Trump vrea sa puna în aplicare un plan vechi de aproape 100 de ani. O doctrină din 1930 dorea unirea Statelor Unite, Canadei, Mexicului și Groenlandei
O doctrina care dorea sa uneasca America de Nord intr-o singura națiune și sa-și extinda granițele pana la Canalul Panam ...
-
Fascinația înfricoșătoare a lui Putin pentru ocultism
Autor: Mark Hollingsworth Îmbracat cu o eșarfa lunga alba și pantaloni militari de culoare kaki, ținand in mana un ...
-
Distrugătorul pe care Planul îl așteaptă, 250 de dosare active ale FBI-ului și numele pe care Peter Thiel l-a văzut la Stanford
Autor: Dr. Heather Lynn Acest articol descrie mecanismele de recrutare ale unei rețele transnaționale care face in preze ...
-
Sebastian Ghiță e devoalat ca agent rusesc într-o ampla dezvaluire despre Maia Sandu și Călin Georgescu în contextul anulării alegerilor prezidențiale
Cu cateva zile in urma portalul FIP AM din Armenia a publicat o ampla investigație. O spargere masiva de comunicari și d ...
-
Clanul Cârpaci a cumpărat Palatul Marshall de sub nasul lui Dominic Fritz: Imobilul istoric s-a vândut cu 2.3 milioane de euro, printr-un terț
Mai știți povestea cu recuperam patrimoniul Timișoarei de la clanurile de romi, spusa cu atata emfaza de adminisrația co ...
-
De ce crede lumea despre Papa Negru de la Vatican și Nobilimea Neagră de la Roma că e de fapt la conducerea Imperiilor Occidentale
Mai ales in ultima vreme lumea pare ca are de a face din ce in ce mai mult cu teoriile conspiratiei. Se si spune in folc ...
-
Operațiune împotriva pornografiei infantile pe navele Disney Cruise: 28 de angajați arestați în urma unei acțiuni sub acoperire la San Diego
Între 23 și 27 aprilie 2026, agenții federali au urcat la bordul a opt nave de croaziera in San Diego și au reținu ...
-
O dezvăluire șocantă a unui expert în economie: "Salariul real al românilor este cu mult mai mic decât cel indicat oficial"
Salariul mediu net din Romania a ajuns in decembrie 2025 la 5.914 lei, insa aceasta suma nu reflecta realitatea pentru c ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu