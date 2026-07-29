De ce tac Diana Buzoianu și Cyntia Păun? Misterul bălților toxice de la Glina care continuă să afecteze sudul Capitalei

Valul de reclamații privind mirosurile provenite din zona fostei gropi de gunoi Glina continuă, iar tot mai mulți locuitori din sudul Bucureștiului și al județului Ilfov cer explicații și măsuri concrete. În timp ce cetățenii reclamă un dezastru ecologic care persistă de ani de zile, două dintre cele mai cunoscute nume din zona politicilor de mediu - ministra Mediului, Diana Buzoianu, și senatoarea Cyntia Păun, membră a Comisiei pentru Mediu - sunt acuzate de localnici că nu au avut până acum o poziție publică fermă pe acest subiect.

Locuitorii din Popești-Leordeni, Glina, Berceni și din alte localități din sudul Capitalei susțin că problema nu este una nouă. Ei afirmă că, înainte de închiderea vechii gropi de gunoi, munții de deșeuri ajunseseră la doar aproximativ 70 de metri de unele gospodării, afectând grav calitatea vieții și mediul înconjurător.

Un dezastru ecologic ignorat

Oamenii povestesc că, ani la rând, zona a fost invadată de mirosuri greu de suportat, dar și de șobolani de dimensiuni foarte mari, viermi și alte rozătoare care pătrundeau în curți și atacau păsările și animalele domestice. Localnicii consideră că ecosistemul a fost profund afectat, iar efectele se resimt și astăzi.

Deși vechea groapă de gunoi Glina a fost închisă în urma intervențiilor Gărzii Naționale de Mediu, cetățenii spun că problema nu s-a încheiat. În locul muntelui de deșeuri au rămas suprafețe întinse acoperite de bălți de levigat - lichidul toxic rezultat din scurgerea deșeurilor - care, în opinia lor, continuă să genereze mirosuri puternice și să reprezinte un risc pentru mediu și sănătatea publică.

Nedumerirea locuitorilor este că, deși situația este reclamată în mod repetat, nu există, spun ei, un plan public de ecologizare a zonei și nici explicații clare privind măsurile care urmează să fie luate.

În acest context, o parte dintre cetățeni își îndreaptă atenția către ministra Mediului, Diana Buzoianu, despre care afirmă că, în ciuda pozițiilor ferme exprimate în alte dosare de mediu, nu a avut până în prezent o reacție publică referitoare la situația bălților de levigat de la Glina.

În același timp, localnicii invocă și numele senatoarei Cyntia Păun, membră a Comisiei pentru Mediu din Senat și locuitoare a zonei de sud a județului Ilfov. Aceștia spun că se așteptau la o implicare mai activă și la inițierea unor demersuri pentru identificarea fondurilor și a soluțiilor necesare ecologizării amplasamentului.

Oamenii vor explicații concrete

Cetățenii subliniază că nu mai este vorba doar despre controale ale Gărzii Naționale de Mediu, instituție despre care apreciază că și-a îndeplinit atribuțiile prin închiderea fostei gropi de gunoi. Ei susțin că problema rămasă necesită decizii politice, investiții importante și un program amplu de ecologizare, întrucât eliminarea bălților de levigat și refacerea zonei presupun costuri și intervenții complexe.

Până când aceste măsuri vor fi asumate, locuitorii spun că vor continua să trăiască în apropierea unei surse de poluare pe care o consideră una dintre cele mai grave din sudul Bucureștiului și al județului Ilfov și cer autorităților răspunsuri clare, transparență și un calendar public privind remedierea situației.

Tăcere în fața unei probleme extrem de grave

Redacția GS News a solicitat un punct de vedere oficial Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor cu privire la situația bălților de levigat de la groapa de gunoi Glina și la măsurile avute în vedere pentru ecologizarea zonei. Purtătorul de cuvânt al ministerului, Mihai Drăgan, a declarat pentru GS News că va verifica situația și că va reveni cu un punct de vedere oficial. În cadrul discuției telefonice, acesta a precizat că nu cunoștea situația prezentată de redacție și că, din informațiile pe care le avea la acel moment, nu știa să fi fost alocate fonduri pentru ecologizarea amplasamentului. Până la ora publicării articolului, Ministerul Mediului nu a transmis răspunsul promis, deși reprezentanții instituției au comunicat că vor reveni cu un punct de vedere.

Putem considera, așadar, că tăcerea este un răspuns în sine. Dar, pe de altă parte, doamna ministră Diana Buzoianu, aflată de ceva timp parcă în campanie electorală, nu este interesată de o poluare atât de gravă. Și asta pentru a nu-și strica imaginea în fața cetățenilor din sudul Bucureștiului și din Ilfov cu o nereușită atât de mare, care ar putea să-i atârne ca o piatră de moară la viitoarele alegeri.

De asemenea, redacția GS News a contactat-o telefonic și pe senatoarea Cyntia Păun pentru un punct de vedere despre situația bălților de levigat de la Glina și despre eventualele fonduri sau demersuri pentru ecologizarea amplasamentului. Senatoarea Cyntia Păun ne-a declarat că nu cunoștea în detaliu această problemă și nu a indicat existența unor măsuri sau finanțări dedicate.

În timpul conversației, discuția a fost orientată și către alte subiecte de mediu, însă până la încheierea acesteia nu au fost oferite informații concrete privind situația bălților de levigat și a mirosurilor reclamate de locuitorii din sudul Bucureștiului și al județului Ilfov.

Se pare că și senatoarea Cyntia Păun trece cu vederea acest subiect și nu vrea să și-l asume, dar cetățenii care sunt permanent contaminați de bălțile de levigat de la Glina nu vor trece cu vederea nimic la următoarele alegeri.

Înainte de publicarea articolului, redacția a primit și un punct de vedere din partea senatoarei Cyntia Păun. În esență, aceasta susține că un parlamentar nu poate dispune ecologizarea unui depozit și nici alocarea de fonduri, că rolul său este de a sesiza autoritățile competente și că a solicitat informații oficiale privind situația fostei gropi de gunoi Glina.

Senatoarea: „Nu pot dispune lucrări de ecologizare și nu pot aloca fonduri."

Nimeni nu i-a cerut să execute lucrările, ci să folosească toate pârghiile funcției publice pentru ca această problemă să devină o prioritate pentru autorități, nu un subiect ignorat ani la rând.

Senatoarea: „Am sesizat autoritățile și am cerut informații."

Întrebarea firească este de ce aceste demersuri sunt făcute abia acum, după ani de sesizări și după ce locuitorii reclamă în mod repetat existența bălților de levigat și a mirosurilor insuportabile.

Senatoarea: „Nu există încă date oficiale care să confirme situația."

Lipsa unor concluzii oficiale nu înseamnă că problema nu există. Rolul unui reprezentant ales este tocmai acela de a insista până când autoritățile oferă răspunsuri și soluții concrete, nu doar explicații procedurale.

În opinia redacției, răspunsul senatoarei pune accent mai degrabă pe limitele atribuțiilor decât pe asumarea unei implicări active într-o problemă pe care cetățenii o reclamă de ani de zile. Între timp, bălțile de levigat rămân în teren, iar locuitorii continuă să se întrebe cine își va asuma, în cele din urmă, responsabilitatea pentru eliminarea unei surse de poluare care afectează solul, pânza freatică, ecosistemul și calitatea vieții din sudul Bucureștiului și al județului Ilfov.