De ce tac Diana Buzoianu și Cyntia Păun? Misterul bălților toxice de la Glina care continuă să afecteze sudul Capitalei
Postat la: 29.07.2026 |
Valul de reclamații privind mirosurile provenite din zona fostei gropi de gunoi Glina continuă, iar tot mai mulți locuitori din sudul Bucureștiului și al județului Ilfov cer explicații și măsuri concrete. În timp ce cetățenii reclamă un dezastru ecologic care persistă de ani de zile, două dintre cele mai cunoscute nume din zona politicilor de mediu - ministra Mediului, Diana Buzoianu, și senatoarea Cyntia Păun, membră a Comisiei pentru Mediu - sunt acuzate de localnici că nu au avut până acum o poziție publică fermă pe acest subiect.
Locuitorii din Popești-Leordeni, Glina, Berceni și din alte localități din sudul Capitalei susțin că problema nu este una nouă. Ei afirmă că, înainte de închiderea vechii gropi de gunoi, munții de deșeuri ajunseseră la doar aproximativ 70 de metri de unele gospodării, afectând grav calitatea vieții și mediul înconjurător.
Un dezastru ecologic ignorat
Oamenii povestesc că, ani la rând, zona a fost invadată de mirosuri greu de suportat, dar și de șobolani de dimensiuni foarte mari, viermi și alte rozătoare care pătrundeau în curți și atacau păsările și animalele domestice. Localnicii consideră că ecosistemul a fost profund afectat, iar efectele se resimt și astăzi.
Deși vechea groapă de gunoi Glina a fost închisă în urma intervențiilor Gărzii Naționale de Mediu, cetățenii spun că problema nu s-a încheiat. În locul muntelui de deșeuri au rămas suprafețe întinse acoperite de bălți de levigat - lichidul toxic rezultat din scurgerea deșeurilor - care, în opinia lor, continuă să genereze mirosuri puternice și să reprezinte un risc pentru mediu și sănătatea publică.
Nedumerirea locuitorilor este că, deși situația este reclamată în mod repetat, nu există, spun ei, un plan public de ecologizare a zonei și nici explicații clare privind măsurile care urmează să fie luate.
În acest context, o parte dintre cetățeni își îndreaptă atenția către ministra Mediului, Diana Buzoianu, despre care afirmă că, în ciuda pozițiilor ferme exprimate în alte dosare de mediu, nu a avut până în prezent o reacție publică referitoare la situația bălților de levigat de la Glina.
În același timp, localnicii invocă și numele senatoarei Cyntia Păun, membră a Comisiei pentru Mediu din Senat și locuitoare a zonei de sud a județului Ilfov. Aceștia spun că se așteptau la o implicare mai activă și la inițierea unor demersuri pentru identificarea fondurilor și a soluțiilor necesare ecologizării amplasamentului.
Oamenii vor explicații concrete
Cetățenii subliniază că nu mai este vorba doar despre controale ale Gărzii Naționale de Mediu, instituție despre care apreciază că și-a îndeplinit atribuțiile prin închiderea fostei gropi de gunoi. Ei susțin că problema rămasă necesită decizii politice, investiții importante și un program amplu de ecologizare, întrucât eliminarea bălților de levigat și refacerea zonei presupun costuri și intervenții complexe.
Până când aceste măsuri vor fi asumate, locuitorii spun că vor continua să trăiască în apropierea unei surse de poluare pe care o consideră una dintre cele mai grave din sudul Bucureștiului și al județului Ilfov și cer autorităților răspunsuri clare, transparență și un calendar public privind remedierea situației.
Tăcere în fața unei probleme extrem de grave
Redacția GS News a solicitat un punct de vedere oficial Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor cu privire la situația bălților de levigat de la groapa de gunoi Glina și la măsurile avute în vedere pentru ecologizarea zonei. Purtătorul de cuvânt al ministerului, Mihai Drăgan, a declarat pentru GS News că va verifica situația și că va reveni cu un punct de vedere oficial. În cadrul discuției telefonice, acesta a precizat că nu cunoștea situația prezentată de redacție și că, din informațiile pe care le avea la acel moment, nu știa să fi fost alocate fonduri pentru ecologizarea amplasamentului. Până la ora publicării articolului, Ministerul Mediului nu a transmis răspunsul promis, deși reprezentanții instituției au comunicat că vor reveni cu un punct de vedere.
Putem considera, așadar, că tăcerea este un răspuns în sine. Dar, pe de altă parte, doamna ministră Diana Buzoianu, aflată de ceva timp parcă în campanie electorală, nu este interesată de o poluare atât de gravă. Și asta pentru a nu-și strica imaginea în fața cetățenilor din sudul Bucureștiului și din Ilfov cu o nereușită atât de mare, care ar putea să-i atârne ca o piatră de moară la viitoarele alegeri.
De asemenea, redacția GS News a contactat-o telefonic și pe senatoarea Cyntia Păun pentru un punct de vedere despre situația bălților de levigat de la Glina și despre eventualele fonduri sau demersuri pentru ecologizarea amplasamentului. Senatoarea Cyntia Păun ne-a declarat că nu cunoștea în detaliu această problemă și nu a indicat existența unor măsuri sau finanțări dedicate.
În timpul conversației, discuția a fost orientată și către alte subiecte de mediu, însă până la încheierea acesteia nu au fost oferite informații concrete privind situația bălților de levigat și a mirosurilor reclamate de locuitorii din sudul Bucureștiului și al județului Ilfov.
Se pare că și senatoarea Cyntia Păun trece cu vederea acest subiect și nu vrea să și-l asume, dar cetățenii care sunt permanent contaminați de bălțile de levigat de la Glina nu vor trece cu vederea nimic la următoarele alegeri.
Înainte de publicarea articolului, redacția a primit și un punct de vedere din partea senatoarei Cyntia Păun. În esență, aceasta susține că un parlamentar nu poate dispune ecologizarea unui depozit și nici alocarea de fonduri, că rolul său este de a sesiza autoritățile competente și că a solicitat informații oficiale privind situația fostei gropi de gunoi Glina.
Senatoarea: „Nu pot dispune lucrări de ecologizare și nu pot aloca fonduri."
Nimeni nu i-a cerut să execute lucrările, ci să folosească toate pârghiile funcției publice pentru ca această problemă să devină o prioritate pentru autorități, nu un subiect ignorat ani la rând.
Senatoarea: „Am sesizat autoritățile și am cerut informații."
Întrebarea firească este de ce aceste demersuri sunt făcute abia acum, după ani de sesizări și după ce locuitorii reclamă în mod repetat existența bălților de levigat și a mirosurilor insuportabile.
Senatoarea: „Nu există încă date oficiale care să confirme situația."
Lipsa unor concluzii oficiale nu înseamnă că problema nu există. Rolul unui reprezentant ales este tocmai acela de a insista până când autoritățile oferă răspunsuri și soluții concrete, nu doar explicații procedurale.
În opinia redacției, răspunsul senatoarei pune accent mai degrabă pe limitele atribuțiilor decât pe asumarea unei implicări active într-o problemă pe care cetățenii o reclamă de ani de zile. Între timp, bălțile de levigat rămân în teren, iar locuitorii continuă să se întrebe cine își va asuma, în cele din urmă, responsabilitatea pentru eliminarea unei surse de poluare care afectează solul, pânza freatică, ecosistemul și calitatea vieții din sudul Bucureștiului și al județului Ilfov.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
CJ Vrancea construiește un drum județean cu 2,06 milioane de euro/km din fonduri europene
Consiliul Județean Vrancea anunța triumfator ca lucrarile pe cei 18 kilometri ai drumului județean DJ 204E, intre Mirceș ...
-
Henț cu mâna lui Trump: Dezvăluire despre planurile lui Gianni Infantino, care ar fi dispus să vândă o parte din Cupa Mondială
La puțin mai mult de o saptamana dupa incheierea Cupei Mondiale din 2026, marcata de numeroase controverse, președintele ...
-
Dezvăluiri The Wall Street Journal: ChatGPT a oferit instrucțiuni detaliate pentru arme biologice și substanțe toxice. OpenAI nu a alertat autoritățile
Experții in biologie și terorism au analizat platforma ChatGPT și au constatat ca unele intrebari sunt extrem de precise ...
-
Omul care a petrecut 20 de ani studiind un război cu Iranul tocmai a lansat un avertisment îngrozitor pentru întreaga Omenire
Autor: Jack Hopkins Robert Pape considera ca America a intrat intr-o capcana a escaladarii - și ca urmatoarea mișcare ar ...
-
Anchetă la Muntele Athos: Românii sunt principalii clienți ai unei rețele subterane care speculează locurile sfinte pe bani grei
O investigație publicata de platforma Voicenews din Grecia dezvaluie modul in care misticismul și pelerinajul tradiționa ...
-
Raport DNSC după "spargerea" Cadastrului: unul dintre cele mai grave atacuri din Europa
Directoratul Național de Securitate Cibernetica (DNSC) a prezentat azi un raport intermediar privind incidentul de secur ...
-
Dosarele Epstein: Oamenii încă se mănâncă între ei. De ce și "cei puternici" au o înclinație spre canibalism
Autor: Dr. Heather Lynn Pe 9 februarie 2021, in Chickasha, Oklahoma, Lawrence Paul Anderson a patruns in casa unei vecin ...
-
Filosoful din cadrul departamentului de IA al Google DeepMind: "Există acest mister profund legat de întrebarea: ce este, de fapt, chestia asta?"
În 2017, un filosof politic in varsta de 33 de ani, pe nume Iason Gabriel, a fost sfatuit de un prieten sa-și depu ...
-
Ancheta în cazul morții Mădălinei Manole ar putea să fie redeschisă. Un profiler FBI anunță după 16 ani: Noi dovezi solide
Madalina Manole a murit pe 14 iulie 2010, in ziua in care implinea varsta de 43 de ani. Cantareața a fost gasita fara su ...
-
Doar șpaga SAFE contează: Rheinmetall nu s-a prezentat la licitaţia de vânzare a şantierului naval Mangalia deşi primeşte bani pentru modernizarea sa
Pachetul de 920 de milioane de euro, finantat prin SAFE, destinat cumpararii a patru nave de patrulare, a fost justifica ...
-
Anchetă senzațională despre "Coloana a cincea a lui Getica": Un grup armat ilegal din România, plătit de Ucraina, întocmește "liste negre ale morții" în care înscriu suveraniști
Autor: Stephane Luconsursa: francezul.substack.com Romania și-a anulat alegerile prezidențiale in decembrie 2024, i ...
-
Ce probleme au apărut în proiectul de miliarde de dolari al ginerelui lui Donald Trump. Reuters: Suspiciuni privind terenurile cumpărate pentru stațiunea de lux
Un om de afaceri din Miami, cautat in Albania pentru presupusa spalare de bani proveniti din traficul de droguri, este s ...
-
USR, învinsă în „Războiul sării". Se reiau presiunile pentru preluarea ilegală a conducerii SALROM
Acuzațiile aduse de miniștrii USR ai Economiei nu s-au putut dovedi, chiar daca a existat un raport al Corpului de Contr ...
-
CNN face o dezvăluire care va genera iureș: armata americană a validat atacuri în baza unor informaţii depăşite în bombardarea şcolii de la Minab
Armata americana stia ca detinea informatii depasite despre tintele pe care le ataca, si anume scoala de la Minab, in Ir ...
-
Decizia Pfizer de a pune sechestru pe conturile Romatsa ar fi fost luată după ce România ar fi încălcat confidențialitatea negocierilor
Poziția de forța a Pfizer, care in timpul negocierilor cu Romania pentru stingerea unei datorii de 600 de milioane de eu ...
-
Cum a fost ales "poporul ales": Autorul teoriei extratereștilor antici Anunnaki a controlat și legalitatea apariției și recunoașterii statului Israel de către americani (Documente)
Zecharia Sitchin, omul care a transformat zeii antici sumerieni - Anunnaki de pe planeta Nibiru - in mineri de aur și st ...
-
Cum vor să scoată banii cash "de la saltea" ca sa introducă "euro digital" programabil. Parlamentarii de la Bruxelles și-au dat acordul pentru "noul euro"
Dupa ce au incercat prin tot felul de "manevre financiare" prin care sa scoata banii cash de la populațiile tarilor euro ...
-
„Flota fantomă" a Rusiei a fost folosită pentru a lansa drone în Europa și pentru testarea apărării aeriene a NATO
Rusia ar fi folosit nave din așa-numita flota din umbra pentru a lansa drone deasupra Europei, intr-o campanie care a pe ...
-
Cea mai mare catastrofă medicală pe care nimeni nu vrea să o numească: Ce arată de fapt datele despre injecțiile Pfizer COVID
Dr Geanina Hagima ne-a prezentat materialul din aceasta postare Substack, sub sematura: Tess Lawrie, MBBCh, PhD pe ...
-
Mircea Govor acuză o rețea de acte, autorizații și lucrări contraversate la Cămărzana: „Aici legea a fost înlocuită de bunul plac!" - Moșia lui Cozma
Liderul PSD Satu Mare susține ca deputatul PNL Adrian Cozma și primarul Florin Dumitru Ionici ar fi pus la punct un meca ...
-
Ecopolitica: Premierul de pe culoarul Krichbaum: Mureșan, Fritz și rețeaua care livrează României salvatori „pro-europeni"
PNL, USR și UDMR il imping pe Siegfried Mureșan spre Palatul Victoria. Dar propunerea nu este doar despre un europarlame ...
-
Cele mai ciudate lucruri pe care o scurgere de informații le-a dezvăluit despre clubul secret al lui Peter Thiel. Societatea Dialog își evaluează participanții pe criterii oculte
Ce s-ar intampla daca aproximativ 200 de membri ai elitei globale s-ar aduna in fiecare an pentru o retragere secreta? ...
-
Dosarul "Ciucu": Ce relevă interceptările dintre Denise Rifai și Odeta Nestor despre iordanienii îndemnați să-i finanțeze campania electorală a actualului primar al Capitalei
Procurorii anticorupție o urmareau deja pe șefa Oficiului pentru Jocuri de Noroc, intr-un dosar diferit, dar au surprins ...
-
Peter Thiel este foarte interesat de sângele tinerilor. Investitorul nonconformist consideră că transfuziile ar putea fi cheia visului său de a trăi veșnic! VIDEO
Autor: JEFF BERCOVICI, SAN FRANCISCO BUREAU CHIEF, INC. Mai mult decat orice, Peter Thiel, investitorul miliardar d ...
-
Omul lui Florian Coldea pe filiera Nicușor Dan este nominalizat ca ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului pe lista guvernului Veștea
Aurelian Marian Bargau este nominalizat ca ministrul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului și Turismului pe lista ...
-
A cazut cea mai tare teorie a conspirației: Virusul creat ca arma bilogică inclusiv in laboratoarele din Ucraina
Fosta coordonatoare a serviciilor secrete din SUA a desecretizat probe potrivit carora America are 120 de laboratoare bi ...
-
Adrian Veștea a vândut cu 600.000 de euro un teren unei firme, căreia i-a acordat ulterior, ca primar, certificat de construcție pentru un hotel
În perioada in care era primarul orașului Rașnov, Adrian Veștea a vandut cu 600.000 de euro un teren unei firme, i ...
-
Document CNSAS exploziv: Ceaușescu "mort și îngropat" în Scânteia Tineretului - intervenție de urgență a Securității în toiul nopții
Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) a publicat, miercuri, documentul care arata ca, in ian ...
-
Moartea lui Mihai Eminescu: Crimă sau neglijență medicală? Un martor a povestit totul, dar nimeni nu-l crede
Se implinesc azi, 15 iunie 2026, 137 de ani de la trecerea Dincolo a lui Mihai Eminescu și nici acum nu este pe deplin l ...
-
Operațiunea SAPE și manevrele de culise la Ministerul Energiei: Controlul politic asupra unei companii strategice din energie și ce miza fuziunii cu Electrocentrale Grup
În culisele Ministerului Energiei se desfașoara, in aceste saptamani, una dintre cele mai sensibile și controversa ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu