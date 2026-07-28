Henț cu mâna lui Trump: Dezvăluire despre planurile lui Gianni Infantino, care ar fi dispus să vândă o parte din Cupa Mondială

La puțin mai mult de o săptămână după încheierea Cupei Mondiale din 2026, marcată de numeroase controverse, președintele FIFA, Gianni Infantino, continuă să facă valuri. Iar liderul italo-elvețian continuă să fie în centrul atenției în contextul Cupei Mondiale, fiind inițiatorul unui proiect comercial privind viitorul competiției. Din dezvaluiri ar rezulta ca ideea i-a fost sugerata si de amicul sau Donald Trump, dupa sistemul profesionist american. Trump ar vrea sa se implice prin familie in proiect.

Potrivit ziarului Times, fostul secretar general al UEFA ar avea în vedere vânzarea unor participații la Cupa Mondială către investitori privați. Proiectul ar viza transformarea Cupei Mondiale într-o societate comercială, pe care respectivul ar conduce-o în calitate de comisar, la fel ca Adam Silver în NBA sau Roger Goodell în NFL. Toate acestea după încheierea ultimului său mandat la conducerea FIFA, unde ar urma să fie reales fără contracandidat anul viitor.

Ziarul britanic adaugă că ar avea deja loc discuții în culise, la care ar participa, printre alții, omul de afaceri Joshua Kushner, fratele lui Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump, susținut de banca de investiții JP Morgan. În plus, fiecare dintre cele 211 de asociații membre ale FIFA ar urma să primească, de asemenea, o acțiune la această viitoare societate comercială (în valoare de aproximativ 20 de milioane de dolari), pe care ar putea să o păstreze sau să o vândă după bunul lor plac.

În cadrul proiectului său, șeful fotbalului mondial evaluează viitoarea companie la 20 de miliarde de dolari (adică aproximativ 17,5 miliarde de euro) și intenționează să vândă aproape 20% din aceasta unui fond de investiții condus de un apropiat al lui Donald Trump. Intrarea în capital a unui acționar majoritar i-ar permite FIFA să încaseze un cec de aproximativ 4,2 miliarde de dolari (aproximativ 3,7 miliarde de euro). O manevră care îi permite conducerii să se asigure că statele membre nu vor bloca, în stadiul actual, înființarea acestei societăți comerciale, care va fi oricum supusă dezbaterii de către țările membre.

Reacția UEFA

În contextul conflictului deschis cu Gianni Infantino, UEFA, forul de conducere al fotbalului european, a emis marți un comunicat aspru pentru a critica proiectul de înființare a unei societăți comerciale a FIFA și de deschidere a capitalului acesteia către investitori privați. În urma dezvăluirilor făcute de mai multe mass-media și chiar înainte de anunțul oficial al FIFA, UEFA a denunțat comercializarea fotbalului.

„Aceasta depășește o limită pe care forurile conducătoare ale fotbalului nu ar trebui să o depășească niciodată", a declarat forul continental condus de Aleksander Ceferin printr-un comunicat. „UEFA tratează această situație cu maximă seriozitate. Același lucru este valabil și pentru toate federațiile naționale de fotbal, precum și pentru toate părțile interesate: ligi, cluburi, jucători, suporteri, guverne și toți cei cărora le pasă de viitorul acestui sport", a precizat UEFA.

„Sufletul și guvernanța fotbalului nu sunt active destinate tranzacționării, mai ales în condițiile unei lipse totale de transparență în ceea ce privește beneficiarii financiari", a denunțat încă o dată UEFA în declarația sa publică. „Nimeni dintre noi nu este proprietarul fotbalului. Nu este de competența FIFA să îl vândă", precizează forul european.