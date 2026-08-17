Explicația lui Florin Prunea, după ce a filmat femei pe stadion: "Unii spun că de ce ne plac fetele. Păi, că nu ne plac băieții, de aia!"

Florin Prunea (57 de ani), fostul portar al echipei naționale și actual delegat UEFA, a stârnit reacții după o filmare publicată pe rețelele de socializare înaintea partidei dintre Sheriff Tiraspol și St. Gallen, scor 1-3, din prima manșă a turului al treilea preliminar al Conference League.

Delegat UEFA la confruntarea disputată la Tiraspol, Prunea a transmis imagini de pe stadion cu puțin timp înainte de startul jocului. În timpul filmării, fostul internațional a surprins terenul și galeria formației elvețiene, după care și-a îndreptat telefonul către două femei aflate în apropierea sa.

„Vă pupă Hanțu! Începe meciul, acum ies echipele. Cred că sunt mai mulți oaspeți. Hai să vă arăt și ceva frumos aici. E ce trebuie, fratello?", spune Prunea într-o filmare pe care a șters-o apoi de pe rețelele sociale.

Ulterior, Florin Prunea a revenit pe marginea subiectului, justificându-și comportamentul.

„Vă salut pe toți! Aventura mea la Chișinău se încheie aici. Au fost trei zile extraordinare, fără probleme la meci. Deci organizare impecabilă, niciun cartonaș galben. Am dat în raportul meu fair-play 10 la toată lumea: și celor de la Tiraspol, și celor de acolo.

Spectatorii lui St. Gallen, incredibili! 150 de spectatori fără nicio petardă, credeți-mă! Plus 6.000 de spectatori transnistreni care m-au impresionat. V-am trimis și...v-am arătat acolo cine vine la stadion", a transmis Florin Prunea.

„Am văzut că unii spun în România că de ce ne plac fetele. Păi, că nu ne plac băieții, de aia! N-avem treabă...Ne plac fetele. Băi, aveți niște fete incredibile!

Da, frumoase și fete de treabă, și erau...aplaudau. Foarte frumos! Da, rămân cu amintiri incredibile. Vă pupă Hanțu și ne vedem acasă! Numai bine!", a mai spus Prunea.