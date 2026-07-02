Cea mai mare catastrofă medicală pe care nimeni nu vrea să o numească: Ce arată de fapt datele despre injecțiile Pfizer COVID
Postat la: 02.07.2026 |
Dr Geanina Hagimă ne-a prezentat materialul din această postare Substack, sub semătura: Tess Lawrie, MBBCh, PhD pe care il redăm integral mai jos:
Consiliul Mondial pentru Sănătate
26 iunie
O analiză detaliată a datelor bomba ale OMS de la Okoro și colab., a analizelor de mortalitate de la Rancourt, a autopsiei biostatistice devastatoare a studiilor clinice realizate de Christine Cotton, a dezvăluirilor documentelor Pfizer din War Room/DailyClout și a analizei medico-legale a deceselor de la Michels și colab. — plus modul în care protocoalele spitalicești, nu virusul, au determinat numărul deceselor.
Individual, fiecare dintre aceste studii prezintă o parte vitală a puzzle-ului. Combinate, concluziile devin cu atât mai devastatoare.
Studiul care ar fi trebuit să fie pe prima pagină peste tot
În aprilie 2025, în Jurnalul Internațional de Risc și Siguranță în Medicină a apărut un articol care ar fi trebuit să declanșeze audieri de urgență în Congres, titluri pe prima pagină a ziarelor și o reevaluare completă a fiecărei decizii de sănătate publică luate de la sfârșitul anului 2020. În schimb, a fost plictisit de memorie cu eficiența la care ne-am obișnuit cu toții.
Okoro, Ikoba și colegii săi au făcut ceva aproape prea evident pentru a fi radical: au comparat pur și simplu decesele cauzate de COVID-19 în perioada prevaccinare cu cele din perioada de vaccinare — folosind propriile date ale OMS — și au întrebat ce s-a întâmplat.
Iată ce s-a întâmplat:
Africa : Creștere de 43,3% a deceselor cauzate de COVID în urma vaccinării
Mediterana de Est : creștere de 350,9%
Asia de Sud-Est : creștere de 403,7%
Europa : creștere de 496,5%
America : creștere de 705,9%
Pacificul de Vest : creștere de 1.275,0%
Să lăsăm asta o clipă. Regiunea Pacificului de Vest — Australia, Japonia, Coreea de Sud, țări cu sisteme de sănătate avansate și o rată de vaccinare foarte ridicată — a înregistrat o multiplicare a deceselor cauzate de COVID de aproape 13 ori după implementarea vaccinurilor.
Autorii studiului numesc această constatare „paradoxală”, ceea ce este un termen politicos, academic, pentru „exact opusul a ceea ce ni s-a promis”.
Regiunile cu cele mai mici rate de vaccinare — Africa, cu 3,8% din decesele cumulative la nivel global înainte de vaccinare, și Pacificul de Vest, cu 1,5% — erau practic neatinse de mortalitatea cauzată de COVID înainte de sosirea vaccinurilor. Între timp, America și Europa, cu campaniile lor agresive de vaccinare, au reprezentat peste 70% din decesele globale cauzate de COVID, în ciuda acoperirii vaccinale ridicate.
Acesta nu este un paradox. Este un tipar. Iar tiparele necesită explicații.
Actualizați la plată
Numerele Rancourt: 17 milioane și numărul crește
Denis Rancourt, fost profesor de fizică la Universitatea din Ottawa, a realizat ceea ce este probabil cea mai cuprinzătoare analiză a mortalității excesive din perioada COVID. Articolul din 2024 al echipei sale a examinat mortalitatea din orice cauză în 125 de țări de pe șase continente - aproximativ 35% din populația globală - cu o rezoluție săptămânală sau lunară care se întinde pe ani înainte și în timpul pandemiei declarate.
Concluzia principală: 30,9 milioane de decese în plus la nivel global în perioada 2020-2022 , o rată a mortalității de 0,392% din populație - comparabilă ca amploare cu pandemia de „gripă spaniolă” din 1918.
Însă aici devine inconfortabil pentru narațiune. Folosind asocierea temporală dintre lansările de vaccinuri și creșterile maxime ale mortalității în 78 de țări cu date suficiente, echipa lui Rancourt a calculat o rată a mortalității prin doză de vaccin (vDFR) și a proiectat aproximativ 16,9 milioane de decese asociate vaccinului COVID-19 la nivel global până la sfârșitul anului 2022.
Într-un studiu separat din emisfera sudică , efectuat pe 17 țări, Rancourt și colab. (2023) au descoperit o rată de mortalitate din cauza vaccinurilor (vDFR) de aproximativ 0,126% la toate vârstele. Aceasta implică aproximativ 17 milioane de decese cauzate de vaccin din 13,5 miliarde de injecții - și, în mod esențial, nicio dovadă în nicio țară că implementarea vaccinurilor ar fi asociată cu o reducere a mortalității excesive din orice cauză .
Concluzia principală a întregii lucrări a lui Rancourt este devastatoare prin simplitatea sa: modelul spatiotemporal al mortalității excesive este incompatibil cu o contagiune virală în continuă răspândire, fiind principala cauză a decesului. Nouă dintre cele 17 țări studiate din emisfera sudică nu au prezentat nicio mortalitate excesivă detectabilă în primul an al pandemiei declarate - până la lansarea vaccinurilor. Apoi au început vârfurile de deces.
Distribuie
Christine Cotton: Biostatisticianul care a demontat studiul clinic
Christine Cotton a petrecut 25 de ani conducând studii clinice pentru industria farmaceutică în calitate de fondatoare și directoare a organizației de cercetare contractuală Statitec. Știa exact cum arată un studiu clinic efectuat corect - și ce a arătat de fapt studiul clinic C4591001 al Pfizer.
Analiza lui Cotton — prezentată în 2022 Oficiului Parlamentar pentru Evaluare Științifică și Tehnologică (OPECST) din Franța; în 2023 Anchetei Naționale a Cetățenilor din Canada; și păstrată într-o arhivă bilingvă după moartea sa, pe 2 iunie 2026 — a demontat bucată cu bucată afirmațiile privind eficacitatea:
1. Eficacitatea de 95% a fost un truc de măsurare
Pfizer a numărat doar cazurile simptomatice de COVID-19 confirmate prin PCR. Dar au măsurat și serologia anti-nucleocapsidă - un marker care arată cine s-a infectat efectiv în timpul studiului, cu sau fără simptome. Când Cotton a calculat eficacitatea folosind acest criteriu cuprinzător, rezultatul a fost de aproximativ 55%, nu 95% .
2. Nicio eficacitate dovedită împotriva bolilor severe
În fiecare analiză intermediară — adulți, adolescenți cu vârste cuprinse între 12 și 15 ani, copii cu vârste cuprinse între 5 și 11 ani, copii mici — nu a existat niciodată o eficacitate semnificativă statistic împotriva formelor severe de COVID-19 . Studiul la adulți a arătat un caz sever în grupul vaccinat față de trei în grupul placebo. „Eficacitatea de 66% împotriva formelor severe de boală” a fost statistic imposibil de distins de șansa aleatorie.
3. Nicio eficacitate dovedită împotriva morții
După șase luni de monitorizare, se presupune că a existat un deces cauzat de COVID în grupul vaccinat și două în grupul placebo. Lipsit de semnificație statistică. Și aceasta folosind cifrele de deces raportate de Pfizer .
4. Vaccinul pe care l-ai primit nu a fost cel testat
Cotton a documentat faptul că Pfizer a folosit două procese de fabricație diferite - Procesul 1 pentru produsul din studiul clinic și Procesul 2 pentru produsul comercial distribuit publicului. Vaccinul care a ajuns în sute de milioane de brațe nu a fost același produs care a generat rata de eficacitate (deja dubioasă) de 95%. După cum a mărturisit ea în ultima sa postare pe X: „ Vi s-a administrat un produs pentru care nu au existat absolut niciun rezultat, nici de eficacitate, nici de toleranță.”
5. Ce nu știa inițial Cotton - și ce a înrăutățit situația
Christine Cotton nu a avut acces la toate documentele Pfizer în momentul în care și-a pregătit raportul inițial. Nu știa că echipa War Room/DailyClout avea să descopere ulterior, după mii de ore de cercetare a formularelor de raportare a cazurilor, că Pfizer subestimase sistematic mortalitatea chiar în datele folosite pentru a justifica cea mai mare campanie de vaccinare în masă din istoria omenirii. Nici nu știa despre semnalul de 3,7 ori mai mare al mortalității cardiovasculare.
Când cercetătorii i-au transmis aceste descoperiri, situația s-a transformat din catastrofală în crimă. Concluzia ei anterioară — aceea că nu exista niciun beneficiu dovedit în ceea ce privește mortalitatea — se baza pe date publice sterilizate. Datele reale erau mult mai rele.
Consiliul Mondial pentru Sănătate
Cele 11 decese: Cum a ascuns Pfizer numărul real de cadavre
Aici povestea devine și mai întunecată - și unde echipa de cercetare War Room/DailyClout a făcut o descoperire la care Christine Cotton însăși nu a avut acces atunci când și-a pregătit excelenta analiză inițială.
Ce a declarat Pfizer pentru VRBPAC: Șase decese
La reuniunea VRBPAC din 10 decembrie 2020 — reuniunea care a stabilit dacă FDA va acorda autorizația de utilizare de urgență — Pfizer a prezentat date care arată șase decese în studiul clinic. Două în brațul vaccinat, patru în brațul placebo. Acest lucru a creat aparența unui avantaj al mortalității pentru vaccin: mai puține decese în rândul celor vaccinați.
Ce au dezvăluit propriile documente ale companiei Pfizer: Unsprezece decese
Proiectul de analiză a documentelor Pfizer din cadrul War Room/DailyClout — a cărui echipă principală continuă și în ziua de azi sub numele de Proiectul de Investigare a Pandemiei — a petrecut ani de zile analizând cele 55.000 de pagini de documente Pfizer eliberate în instanță. Munca lor criminalistică (documentată în Michels și colab., 2023) a fost minuțioasă: mii de formulare de raportare a cazurilor, fiecare având mii de pagini. Ceea ce au descoperit rescrie fundamental istoria EUA.
Conform documentației proprii a Pfizer, au existat 11 decese - nu șase - în studiul clinic la momentul acordării EUA: șase în grupul vaccinat și cinci în grupul placebo . Practic, un număr egal de decese în ambele grupuri. Niciun beneficiu în ceea ce privește mortalitatea.
Cele cinci decese neraportate nu au fost o eroare de rotunjire. Ele au reprezentat diferența dintre un vaccin care părea să reducă mortalitatea și unul care, în mod demonstrabil, nu a făcut-o.
Lucrarea NEJM a perpetuat numărul fals
Numărul incorect de decese nu s-a limitat la un diapozitiv PowerPoint la VRBPAC. Aceeași cifră falsă de „șase decese” a fost publicată în The New England Journal of Medicine , într -un articol de Polack și colab. (2020). Acest articol a fost citat de mii de ori, folosit pentru a justifica mandatele și considerat standardul de aur al dovezilor privind siguranța vaccinurilor. Era greșit. Și Pfizer știa asta.
Christine Cotton nu avea imaginea completă la momentul respectiv
Acesta este un punct crucial: analiza deja devastatoare a Christinei Cotton asupra studiului Pfizer a fost pregătită înainte ca documentul complet să fie analizat de echipa War Room/DailyClout. Ea nu știa – nici nu putea să știe – că numărul deceselor prezentat autorităților de reglementare era atât de eronat. Când echipa i-a transmis constatările privind decesele neraportate, acestea au confirmat ceea ce bănuise, dar au înrăutățit situația mult mai mult decât dezvăluise chiar și critica ei biostatistică riguroasă.
Ea dovedise deja că nu exista un beneficiu semnificativ din punct de vedere statistic în ceea ce privește mortalitatea. Decesele ascunse au dovedit că datele din studiile clinice prezentate FDA nu erau doar insuficiente - erau frauduloase.
Dona
Analiza criminalistică a morții realizată de Michels și colab.: Ce a descoperit lucrarea evaluată de colegi
Articolul realizat de Michels și colab. (2023), publicat în International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research , reprezintă prima analiză criminalistică independentă a celor 38 de decese ale subiecților din Raportul intermediar pe 6 luni al Pfizer - realizată de cercetători complet independenți de sponsorul studiului clinic.
Constatări cheie
Niciun beneficiu în ceea ce privește mortalitatea în perioada controlată cu placebo. În primele 20 de săptămâni ale studiului - singura perioadă care a fost cu adevărat controlată cu placebo - nu a existat nicio diferență semnificativă între numărul de decese în grupul vaccinat față de cel al placebo. Vaccinul nu a salvat vieți. Nici măcar nu a arătat o tendință de salvare a vieților.
Un semnal de deces cardiovascular de 3,7 ori mai mare decât cel al Pfizer, ascuns de acesta. Analiza a constatat o creștere de peste 3,7 ori a deceselor cauzate de evenimente cardiovasculare la subiecții vaccinați cu BNT162b2, comparativ cu grupul de control placebo. Acesta a fost un semnal de siguranță masiv. Pfizer nu l-a raportat autorităților de reglementare.
Decesele au continuat în grupul vaccinat și după săptămâna 20. După ce s-a acordat EUA și subiecții cărora li s-a administrat placebo au fost dezvăluiți și li s-a oferit vaccinul, decesele în rândul cohortei încă nevaccinate au încetinit și în cele din urmă au stagnat. Însă decesele din grupul vaccinat inițial au continuat în același ritm. Curbele spun o poveste pe care niciun comunicat de presă nu ar putea-o ignora.
Inconsistențe de date între documentele proprii ale Pfizer. Analiza criminalistică a relevat discrepanțe între datele în cauză din Raportul intermediar pe 6 luni și publicațiile scrise de administratorii centrelor de studiu Pfizer/BioNTech. Acestea nu au fost erori administrative minore - au fost inconsistențe sistematice în raportarea deceselor și a evenimentelor adverse.
Cele 38 de decese în context
Studiul a implicat 44.060 de subiecți, randomizați în mod egal la vaccin sau placebo salin. Cele 38 de decese analizate au fost cuprinse între 27 iulie 2020 (începutul Fazei 2/3) și 13 martie 2021 (data de încheiere a datelor din Raportul Intermediar pe 6 luni). Într-un studiu efectuat corect cu un produs care nu provoacă daune, te-ai aștepta ca decesele să fie aproximativ egale între grupuri și să urmeze tiparele de mortalitate de fond așteptate. Ceea ce a descoperit echipa Michels nu a fost niciuna dintre aceste situații.
Protocoalele de tratament spitalicesc: Unde a avut loc adevărata crimă
Iată partea din poveste care primește și mai puțină atenție decât datele despre vaccinuri: o proporție uimitoare de decese cauzate de COVID au avut loc în spitale - iar protocoalele de tratament implementate în aceste spitale au fost catastrofale.
Dovezile converg din mai multe direcții:
Ventilația mecanică a fost utilizată agresiv, în ciuda dovezilor tot mai numeroase de vătămări. Protocolul standard prevedea intubația precoce, dar rata mortalității pentru pacienții COVID ventilați a fost deplorabilă - iar fiziopatologia pneumoniei COVID (în principal o tulburare vasculară și de coagulare, nu o manifestare tipică a SDRA) a făcut ca ventilația cu presiune înaltă să fie deosebit de periculoasă. Ventilatoarele suflau plămânii deja afectați.
Refuzul tratamentului timpuriu era politica oficială. Mantra era: „ nu există tratament, du-te acasă și întoarce-te când nu poți respira”. Până la întoarcerea pacienților, aceștia se aflau într-o furtună de citokine - exact atunci când intervențiile agresive devin cele mai puțin eficiente și cele mai periculoase. Ivermectina, care are un profil de siguranță bine stabilit de-a lungul deceniilor de utilizare și a prezentat semnale puternice de eficacitate în multiple studii, a fost suprimată activ. HCQ a fost demonizată. Mesajul era: așteaptă până te prăbușești, apoi te vom intuba.
Remdesivirul a fost promovat ca tratament standard, în ciuda faptului că studiul OMS SOLIDARITY nu a arătat niciun beneficiu în materie de mortalitate. Este un antiviral intravenos care costă mii de dolari per tratament - și nu a salvat vieți.
Protocoalele de sedare pentru pacienții ventilați au fost extreme. Combinația dintre sedarea profundă, paralizie și ventilație cu presiune înaltă a creat o furtună perfectă pentru insuficiența de organe.
Refuzul administrării antibioticelor a agravat problema. Ipoteza lui Rancourt (2024) este că o mare parte din mortalitate a provenit din pneumonii bacteriene autoinfectate fără transmitere, induse de stresul biologic. Acest lucru indică o ironie sumbră: pacienților li s-a refuzat singura clasă de medicamente (antibioticele) care ar fi putut ajuta cu adevărat, în timp ce li s-au administrat medicamente și intervenții care au agravat situația.
Spitalele au devenit capcane mortale. Nu pentru că virusul era de neoprit, ci pentru că standardul de îngrijire era letal.
Conectarea firelor
Piesele se îmbină cu o coerență pe care narațiunea oficială nu a atins-o niciodată:
Studiile clinice nu au demonstrat niciodată beneficii în ceea ce privește mortalitatea. Christine Cotton a dovedit acest lucru folosind propriile date publicate de Pfizer. Analiza criminalistică a lui Michels și a colaboratorilor săi a dovedit ulterior că situația era și mai gravă: numărul deceselor prezentat FDA în 2020 a fost fraudulos. Au fost declarate șase decese (două în grupul vaccinat), când documentele Pfizer arătau unsprezece (șase în grupul vaccinat).
Lucrarea NEJM care a lansat o campanie de miliarde de dolari s-a bazat pe date false. Lucrarea, realizată de Polack și colab. (2020), a raportat șase decese. Documentele interne ale Pfizer arată unsprezece. EUA a fost acordată pe baza unor informații greșite.
Datele din lumea reală arată că decesele au crescut odată cu vaccinarea. Vezi Okoro și colab. (2025) folosind date ale OMS; Rancourt și colab. (2024) folosind mortalitatea din orice cauză în 125 de țări. Echipe independente, metodologii diferite, aceeași concluzie.
Protocoalele spitalului au fost fatale. Ventilația mecanică, remdesivirul, sedativele și refuzul tratamentului precoce s-au combinat pentru a crea o catastrofă iatrogenă.
Lansările de vaccinuri au fost asociate temporal cu vârfuri ale mortalității în fiecare regiune cu date suficiente - și nicio țară nu a înregistrat o reducere a mortalității după vaccinare.
Amploarea este uimitoare. Estimarea lui Rancourt de aproximativ 17 milioane de decese asociate vaccinării face ca acesta să fie cel mai mare eveniment iatrogen din istoria omenirii. Studiul Okoro, care arată că decesele cauzate de COVID cresc cu până la 1.275% după vaccinare - direct proporțional cu acoperirea vaccinală - ar fi trebuit să pună capăt dezbaterii. Analiza criminalistică a lui Michels și a colab., care arată o subraportare semnificativă a deceselor și un semnal de deces cardiovascular de 3,7 ori mai mare, pe care Pfizer nu l-a dezvăluit niciodată, ar fi trebuit să declanșeze anchete penale.
În schimb, am primit repetare a cuvintelor „sigur și eficient” ca o incantație liturgică în timp ce cadavrele se îngrămădeau.
Consiliul Mondial pentru Sănătate solicită un moratoriu asupra terapiilor genice COVID încă din 2021. Și majoritatea datelor prezentate aici nici măcar nu erau disponibile la acea vreme.
Vă rugăm să distribuiți acest document și altora, să-l înmânați medicului dumneavoastră de familie dacă acesta/aceasta încă injectează persoane cu această terapie eșuată și să-l folosiți dacă ați fost afectat(ă) de injecții.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Mircea Govor acuză o rețea de acte, autorizații și lucrări contraversate la Cămărzana: „Aici legea a fost înlocuită de bunul plac!" - Moșia lui Cozma
Liderul PSD Satu Mare susține ca deputatul PNL Adrian Cozma și primarul Florin Dumitru Ionici ar fi pus la punct un meca ...
-
Ecopolitica: Premierul de pe culoarul Krichbaum: Mureșan, Fritz și rețeaua care livrează României salvatori „pro-europeni"
PNL, USR și UDMR il imping pe Siegfried Mureșan spre Palatul Victoria. Dar propunerea nu este doar despre un europarlame ...
-
Cele mai ciudate lucruri pe care o scurgere de informații le-a dezvăluit despre clubul secret al lui Peter Thiel. Societatea Dialog își evaluează participanții pe criterii oculte
Ce s-ar intampla daca aproximativ 200 de membri ai elitei globale s-ar aduna in fiecare an pentru o retragere secreta? ...
-
Dosarul "Ciucu": Ce relevă interceptările dintre Denise Rifai și Odeta Nestor despre iordanienii îndemnați să-i finanțeze campania electorală a actualului primar al Capitalei
Procurorii anticorupție o urmareau deja pe șefa Oficiului pentru Jocuri de Noroc, intr-un dosar diferit, dar au surprins ...
-
Peter Thiel este foarte interesat de sângele tinerilor. Investitorul nonconformist consideră că transfuziile ar putea fi cheia visului său de a trăi veșnic! VIDEO
Autor: JEFF BERCOVICI, SAN FRANCISCO BUREAU CHIEF, INC. Mai mult decat orice, Peter Thiel, investitorul miliardar d ...
-
Omul lui Florian Coldea pe filiera Nicușor Dan este nominalizat ca ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului pe lista guvernului Veștea
Aurelian Marian Bargau este nominalizat ca ministrul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului și Turismului pe lista ...
-
A cazut cea mai tare teorie a conspirației: Virusul creat ca arma bilogică inclusiv in laboratoarele din Ucraina
Fosta coordonatoare a serviciilor secrete din SUA a desecretizat probe potrivit carora America are 120 de laboratoare bi ...
-
Adrian Veștea a vândut cu 600.000 de euro un teren unei firme, căreia i-a acordat ulterior, ca primar, certificat de construcție pentru un hotel
În perioada in care era primarul orașului Rașnov, Adrian Veștea a vandut cu 600.000 de euro un teren unei firme, i ...
-
Document CNSAS exploziv: Ceaușescu "mort și îngropat" în Scânteia Tineretului - intervenție de urgență a Securității în toiul nopții
Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) a publicat, miercuri, documentul care arata ca, in ian ...
-
Moartea lui Mihai Eminescu: Crimă sau neglijență medicală? Un martor a povestit totul, dar nimeni nu-l crede
Se implinesc azi, 15 iunie 2026, 137 de ani de la trecerea Dincolo a lui Mihai Eminescu și nici acum nu este pe deplin l ...
-
Operațiunea SAPE și manevrele de culise la Ministerul Energiei: Controlul politic asupra unei companii strategice din energie și ce miza fuziunii cu Electrocentrale Grup
În culisele Ministerului Energiei se desfașoara, in aceste saptamani, una dintre cele mai sensibile și controversa ...
-
Ritualuri secrete: Tehnologia antică a transferului demonic. Sunt liderii mondiali posedați?
Vaticanul tocmai a declarat o stare de urgența globala. Tucker Carlson l-a numit pe președinte „Anticristul". O is ...
-
La centrala de la Cernavodă oare s-au gândit olimpicii și generalii sau trebuie să le explice cineva?!
Avem doua incidente deja, unul la Galați, celalalt la Constanța, la o distanța de doar cateva zile intre ele. În t ...
-
Cazul Digi-SAFE devine tot mai bizar: SRI își nuanțează poziția, dar totul s-a derulat sub umbrela Cancelariei lui Bolojan
Serviciul Roman de Informații (SRI) a revenit, vineri, cu noi precizari despre contractul de 196 milioane euro atribuit ...
-
Lista miniștrilor lui Nicușor Dan din viitorul guvern Tomac. Pe cine a impus seful statului în portofoliile de la Palatul Victoria
Președintele Nicușor Dan a anunțat, in aceasta seara, la ora 18:00, numele lui Eugen Tomac drept viitor premier, iar num ...
-
Șeful Consiliului de Supraveghere de la Hidroelectrica, suspendat. Este judecat într-un dosar DNA, iar următorul pas depinde de Ilie Bolojan
Adunarea Generala a Acționarilor Hidroelectrica a decis suspendarea lui Silviu Razvan Avram din funcția de președinte al ...
-
Atac "sub steag fals: "AI a decis că explozia dronei care a cazut pe blocul din Galați s-a produs cu cateva sute de grame de TNT si nu cu zeci de kg cum a anuntat MApN
Initial, in informarile de la MApN s-a spus ca nu se stie incarcatura exacta a dronei care a lovit la etajul superior al ...
-
Cum au transformat companiile private vizele pentru Europa într-o afacere de miliarde
Obținerea unei vize pentru UE a devenit, pentru milioane de oameni din intreaga lume, un proces tot mai scump și mai dep ...
-
Emil Constantinescu dezvăluie că a fost la un pas să fie asasinat de un om de încredere al lui Iliescu. Cine a oprit „execuția"
Fostul președinte al Romaniei Emil Constantinescu a vorbit intr-un interviu acordat recent despre un eveniment din 1999, ...
-
Nicușor Dan va fi "consultat strategic" și asistat în relațiile cu SUA în baza unui contract de 565.000 de dolari pe lună cu Eversheds Sutherland
Administrația Prezidențiala a anunțat luni ca a incheiat un contract de consultanța strategica și asistența in relațiile ...
-
Ciudata șpagă de la Bagdasar-Arseni: Pacientă condamnată după ce a dat bani unui medic neurochirurg. DNA anchetează un dosar uriaș de mită
O pacienta care a oferit 1.000 de lei unui medic neurochirurg de la Spitalul Clinic de Urgența „Bagdasar-Arseni" d ...
-
Strada Ba'al: Egregorul de la numărul 120 de pe Wall Street - Lucis Trust și mașinăria ocultă care transformă logo-urile în sigilii și „voințele mici" în Plan
Dr. Heather Lynn La porțile lumii financiare americane se afla un taur. Se afla langa Bowling Green, in Lower Manhattan, ...
-
Pandemia de Covid a fost o operațiune militară - Kennedy Jr: "Vaccinurile nu au fost dezvoltate de Moderna și Pfizer ci de subcontractanți din armată"
Autor: Shannon Joy Robert Kennedy Jr: "Vaccinurile nu au fost dezvoltate de Moderna și Pfizer. Ele au fost puse la punct ...
-
Donald Trump vrea sa puna în aplicare un plan vechi de aproape 100 de ani. O doctrină din 1930 dorea unirea Statelor Unite, Canadei, Mexicului și Groenlandei
O doctrina care dorea sa uneasca America de Nord intr-o singura națiune și sa-și extinda granițele pana la Canalul Panam ...
-
Fascinația înfricoșătoare a lui Putin pentru ocultism
Autor: Mark Hollingsworth Îmbracat cu o eșarfa lunga alba și pantaloni militari de culoare kaki, ținand in mana un ...
-
Distrugătorul pe care Planul îl așteaptă, 250 de dosare active ale FBI-ului și numele pe care Peter Thiel l-a văzut la Stanford
Autor: Dr. Heather Lynn Acest articol descrie mecanismele de recrutare ale unei rețele transnaționale care face in preze ...
-
Sebastian Ghiță e devoalat ca agent rusesc într-o ampla dezvaluire despre Maia Sandu și Călin Georgescu în contextul anulării alegerilor prezidențiale
Cu cateva zile in urma portalul FIP AM din Armenia a publicat o ampla investigație. O spargere masiva de comunicari și d ...
-
Clanul Cârpaci a cumpărat Palatul Marshall de sub nasul lui Dominic Fritz: Imobilul istoric s-a vândut cu 2.3 milioane de euro, printr-un terț
Mai știți povestea cu recuperam patrimoniul Timișoarei de la clanurile de romi, spusa cu atata emfaza de adminisrația co ...
-
De ce crede lumea despre Papa Negru de la Vatican și Nobilimea Neagră de la Roma că e de fapt la conducerea Imperiilor Occidentale
Mai ales in ultima vreme lumea pare ca are de a face din ce in ce mai mult cu teoriile conspiratiei. Se si spune in folc ...
-
Operațiune împotriva pornografiei infantile pe navele Disney Cruise: 28 de angajați arestați în urma unei acțiuni sub acoperire la San Diego
Între 23 și 27 aprilie 2026, agenții federali au urcat la bordul a opt nave de croaziera in San Diego și au reținu ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu