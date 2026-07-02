Cea mai mare catastrofă medicală pe care nimeni nu vrea să o numească: Ce arată de fapt datele despre injecțiile Pfizer COVID

Dr Geanina Hagimă ne-a prezentat materialul din această postare Substack, sub semătura: Tess Lawrie, MBBCh, PhD pe care il redăm integral mai jos:

Consiliul Mondial pentru Sănătate

26 iunie

O analiză detaliată a datelor bomba ale OMS de la Okoro și colab., a analizelor de mortalitate de la Rancourt, a autopsiei biostatistice devastatoare a studiilor clinice realizate de Christine Cotton, a dezvăluirilor documentelor Pfizer din War Room/DailyClout și a analizei medico-legale a deceselor de la Michels și colab. — plus modul în care protocoalele spitalicești, nu virusul, au determinat numărul deceselor.

Individual, fiecare dintre aceste studii prezintă o parte vitală a puzzle-ului. Combinate, concluziile devin cu atât mai devastatoare.

Studiul care ar fi trebuit să fie pe prima pagină peste tot

În aprilie 2025, în Jurnalul Internațional de Risc și Siguranță în Medicină a apărut un articol care ar fi trebuit să declanșeze audieri de urgență în Congres, titluri pe prima pagină a ziarelor și o reevaluare completă a fiecărei decizii de sănătate publică luate de la sfârșitul anului 2020. În schimb, a fost plictisit de memorie cu eficiența la care ne-am obișnuit cu toții.

Okoro, Ikoba și colegii săi au făcut ceva aproape prea evident pentru a fi radical: au comparat pur și simplu decesele cauzate de COVID-19 în perioada prevaccinare cu cele din perioada de vaccinare — folosind propriile date ale OMS — și au întrebat ce s-a întâmplat.

Iată ce s-a întâmplat:

Africa : Creștere de 43,3% a deceselor cauzate de COVID în urma vaccinării

Mediterana de Est : creștere de 350,9%

Asia de Sud-Est : creștere de 403,7%

Europa : creștere de 496,5%

America : creștere de 705,9%

Pacificul de Vest : creștere de 1.275,0%

Să lăsăm asta o clipă. Regiunea Pacificului de Vest — Australia, Japonia, Coreea de Sud, țări cu sisteme de sănătate avansate și o rată de vaccinare foarte ridicată — a înregistrat o multiplicare a deceselor cauzate de COVID de aproape 13 ori după implementarea vaccinurilor.

Autorii studiului numesc această constatare „paradoxală”, ceea ce este un termen politicos, academic, pentru „exact opusul a ceea ce ni s-a promis”.

Regiunile cu cele mai mici rate de vaccinare — Africa, cu 3,8% din decesele cumulative la nivel global înainte de vaccinare, și Pacificul de Vest, cu 1,5% — erau practic neatinse de mortalitatea cauzată de COVID înainte de sosirea vaccinurilor. Între timp, America și Europa, cu campaniile lor agresive de vaccinare, au reprezentat peste 70% din decesele globale cauzate de COVID, în ciuda acoperirii vaccinale ridicate.

Acesta nu este un paradox. Este un tipar. Iar tiparele necesită explicații.

Actualizați la plată

Numerele Rancourt: 17 milioane și numărul crește

Denis Rancourt, fost profesor de fizică la Universitatea din Ottawa, a realizat ceea ce este probabil cea mai cuprinzătoare analiză a mortalității excesive din perioada COVID. Articolul din 2024 al echipei sale a examinat mortalitatea din orice cauză în 125 de țări de pe șase continente - aproximativ 35% din populația globală - cu o rezoluție săptămânală sau lunară care se întinde pe ani înainte și în timpul pandemiei declarate.

Concluzia principală: 30,9 milioane de decese în plus la nivel global în perioada 2020-2022 , o rată a mortalității de 0,392% din populație - comparabilă ca amploare cu pandemia de „gripă spaniolă” din 1918.

Însă aici devine inconfortabil pentru narațiune. Folosind asocierea temporală dintre lansările de vaccinuri și creșterile maxime ale mortalității în 78 de țări cu date suficiente, echipa lui Rancourt a calculat o rată a mortalității prin doză de vaccin (vDFR) și a proiectat aproximativ 16,9 milioane de decese asociate vaccinului COVID-19 la nivel global până la sfârșitul anului 2022.

Într-un studiu separat din emisfera sudică , efectuat pe 17 țări, Rancourt și colab. (2023) au descoperit o rată de mortalitate din cauza vaccinurilor (vDFR) de aproximativ 0,126% la toate vârstele. Aceasta implică aproximativ 17 milioane de decese cauzate de vaccin din 13,5 miliarde de injecții - și, în mod esențial, nicio dovadă în nicio țară că implementarea vaccinurilor ar fi asociată cu o reducere a mortalității excesive din orice cauză .

Concluzia principală a întregii lucrări a lui Rancourt este devastatoare prin simplitatea sa: modelul spatiotemporal al mortalității excesive este incompatibil cu o contagiune virală în continuă răspândire, fiind principala cauză a decesului. Nouă dintre cele 17 țări studiate din emisfera sudică nu au prezentat nicio mortalitate excesivă detectabilă în primul an al pandemiei declarate - până la lansarea vaccinurilor. Apoi au început vârfurile de deces.

Distribuie

Christine Cotton: Biostatisticianul care a demontat studiul clinic

Christine Cotton a petrecut 25 de ani conducând studii clinice pentru industria farmaceutică în calitate de fondatoare și directoare a organizației de cercetare contractuală Statitec. Știa exact cum arată un studiu clinic efectuat corect - și ce a arătat de fapt studiul clinic C4591001 al Pfizer.

Analiza lui Cotton — prezentată în 2022 Oficiului Parlamentar pentru Evaluare Științifică și Tehnologică (OPECST) din Franța; în 2023 Anchetei Naționale a Cetățenilor din Canada; și păstrată într-o arhivă bilingvă după moartea sa, pe 2 iunie 2026 — a demontat bucată cu bucată afirmațiile privind eficacitatea:

1. Eficacitatea de 95% a fost un truc de măsurare

Pfizer a numărat doar cazurile simptomatice de COVID-19 confirmate prin PCR. Dar au măsurat și serologia anti-nucleocapsidă - un marker care arată cine s-a infectat efectiv în timpul studiului, cu sau fără simptome. Când Cotton a calculat eficacitatea folosind acest criteriu cuprinzător, rezultatul a fost de aproximativ 55%, nu 95% .

2. Nicio eficacitate dovedită împotriva bolilor severe

În fiecare analiză intermediară — adulți, adolescenți cu vârste cuprinse între 12 și 15 ani, copii cu vârste cuprinse între 5 și 11 ani, copii mici — nu a existat niciodată o eficacitate semnificativă statistic împotriva formelor severe de COVID-19 . Studiul la adulți a arătat un caz sever în grupul vaccinat față de trei în grupul placebo. „Eficacitatea de 66% împotriva formelor severe de boală” a fost statistic imposibil de distins de șansa aleatorie.

3. Nicio eficacitate dovedită împotriva morții

După șase luni de monitorizare, se presupune că a existat un deces cauzat de COVID în grupul vaccinat și două în grupul placebo. Lipsit de semnificație statistică. Și aceasta folosind cifrele de deces raportate de Pfizer .

4. Vaccinul pe care l-ai primit nu a fost cel testat

Cotton a documentat faptul că Pfizer a folosit două procese de fabricație diferite - Procesul 1 pentru produsul din studiul clinic și Procesul 2 pentru produsul comercial distribuit publicului. Vaccinul care a ajuns în sute de milioane de brațe nu a fost același produs care a generat rata de eficacitate (deja dubioasă) de 95%. După cum a mărturisit ea în ultima sa postare pe X: „ Vi s-a administrat un produs pentru care nu au existat absolut niciun rezultat, nici de eficacitate, nici de toleranță.”

5. Ce nu știa inițial Cotton - și ce a înrăutățit situația

Christine Cotton nu a avut acces la toate documentele Pfizer în momentul în care și-a pregătit raportul inițial. Nu știa că echipa War Room/DailyClout avea să descopere ulterior, după mii de ore de cercetare a formularelor de raportare a cazurilor, că Pfizer subestimase sistematic mortalitatea chiar în datele folosite pentru a justifica cea mai mare campanie de vaccinare în masă din istoria omenirii. Nici nu știa despre semnalul de 3,7 ori mai mare al mortalității cardiovasculare.

Când cercetătorii i-au transmis aceste descoperiri, situația s-a transformat din catastrofală în crimă. Concluzia ei anterioară — aceea că nu exista niciun beneficiu dovedit în ceea ce privește mortalitatea — se baza pe date publice sterilizate. Datele reale erau mult mai rele.

Consiliul Mondial pentru Sănătate

Cele 11 decese: Cum a ascuns Pfizer numărul real de cadavre

Aici povestea devine și mai întunecată - și unde echipa de cercetare War Room/DailyClout a făcut o descoperire la care Christine Cotton însăși nu a avut acces atunci când și-a pregătit excelenta analiză inițială.

Ce a declarat Pfizer pentru VRBPAC: Șase decese

La reuniunea VRBPAC din 10 decembrie 2020 — reuniunea care a stabilit dacă FDA va acorda autorizația de utilizare de urgență — Pfizer a prezentat date care arată șase decese în studiul clinic. Două în brațul vaccinat, patru în brațul placebo. Acest lucru a creat aparența unui avantaj al mortalității pentru vaccin: mai puține decese în rândul celor vaccinați.

Ce au dezvăluit propriile documente ale companiei Pfizer: Unsprezece decese

Proiectul de analiză a documentelor Pfizer din cadrul War Room/DailyClout — a cărui echipă principală continuă și în ziua de azi sub numele de Proiectul de Investigare a Pandemiei — a petrecut ani de zile analizând cele 55.000 de pagini de documente Pfizer eliberate în instanță. Munca lor criminalistică (documentată în Michels și colab., 2023) a fost minuțioasă: mii de formulare de raportare a cazurilor, fiecare având mii de pagini. Ceea ce au descoperit rescrie fundamental istoria EUA.

Conform documentației proprii a Pfizer, au existat 11 decese - nu șase - în studiul clinic la momentul acordării EUA: șase în grupul vaccinat și cinci în grupul placebo . Practic, un număr egal de decese în ambele grupuri. Niciun beneficiu în ceea ce privește mortalitatea.

Cele cinci decese neraportate nu au fost o eroare de rotunjire. Ele au reprezentat diferența dintre un vaccin care părea să reducă mortalitatea și unul care, în mod demonstrabil, nu a făcut-o.

Lucrarea NEJM a perpetuat numărul fals

Numărul incorect de decese nu s-a limitat la un diapozitiv PowerPoint la VRBPAC. Aceeași cifră falsă de „șase decese” a fost publicată în The New England Journal of Medicine , într -un articol de Polack și colab. (2020). Acest articol a fost citat de mii de ori, folosit pentru a justifica mandatele și considerat standardul de aur al dovezilor privind siguranța vaccinurilor. Era greșit. Și Pfizer știa asta.

Christine Cotton nu avea imaginea completă la momentul respectiv

Acesta este un punct crucial: analiza deja devastatoare a Christinei Cotton asupra studiului Pfizer a fost pregătită înainte ca documentul complet să fie analizat de echipa War Room/DailyClout. Ea nu știa – nici nu putea să știe – că numărul deceselor prezentat autorităților de reglementare era atât de eronat. Când echipa i-a transmis constatările privind decesele neraportate, acestea au confirmat ceea ce bănuise, dar au înrăutățit situația mult mai mult decât dezvăluise chiar și critica ei biostatistică riguroasă.

Ea dovedise deja că nu exista un beneficiu semnificativ din punct de vedere statistic în ceea ce privește mortalitatea. Decesele ascunse au dovedit că datele din studiile clinice prezentate FDA nu erau doar insuficiente - erau frauduloase.

Dona

Analiza criminalistică a morții realizată de Michels și colab.: Ce a descoperit lucrarea evaluată de colegi

Articolul realizat de Michels și colab. (2023), publicat în International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research , reprezintă prima analiză criminalistică independentă a celor 38 de decese ale subiecților din Raportul intermediar pe 6 luni al Pfizer - realizată de cercetători complet independenți de sponsorul studiului clinic.

Constatări cheie

Niciun beneficiu în ceea ce privește mortalitatea în perioada controlată cu placebo. În primele 20 de săptămâni ale studiului - singura perioadă care a fost cu adevărat controlată cu placebo - nu a existat nicio diferență semnificativă între numărul de decese în grupul vaccinat față de cel al placebo. Vaccinul nu a salvat vieți. Nici măcar nu a arătat o tendință de salvare a vieților.

Un semnal de deces cardiovascular de 3,7 ori mai mare decât cel al Pfizer, ascuns de acesta. Analiza a constatat o creștere de peste 3,7 ori a deceselor cauzate de evenimente cardiovasculare la subiecții vaccinați cu BNT162b2, comparativ cu grupul de control placebo. Acesta a fost un semnal de siguranță masiv. Pfizer nu l-a raportat autorităților de reglementare.

Decesele au continuat în grupul vaccinat și după săptămâna 20. După ce s-a acordat EUA și subiecții cărora li s-a administrat placebo au fost dezvăluiți și li s-a oferit vaccinul, decesele în rândul cohortei încă nevaccinate au încetinit și în cele din urmă au stagnat. Însă decesele din grupul vaccinat inițial au continuat în același ritm. Curbele spun o poveste pe care niciun comunicat de presă nu ar putea-o ignora.

Inconsistențe de date între documentele proprii ale Pfizer. Analiza criminalistică a relevat discrepanțe între datele în cauză din Raportul intermediar pe 6 luni și publicațiile scrise de administratorii centrelor de studiu Pfizer/BioNTech. Acestea nu au fost erori administrative minore - au fost inconsistențe sistematice în raportarea deceselor și a evenimentelor adverse.

Cele 38 de decese în context

Studiul a implicat 44.060 de subiecți, randomizați în mod egal la vaccin sau placebo salin. Cele 38 de decese analizate au fost cuprinse între 27 iulie 2020 (începutul Fazei 2/3) și 13 martie 2021 (data de încheiere a datelor din Raportul Intermediar pe 6 luni). Într-un studiu efectuat corect cu un produs care nu provoacă daune, te-ai aștepta ca decesele să fie aproximativ egale între grupuri și să urmeze tiparele de mortalitate de fond așteptate. Ceea ce a descoperit echipa Michels nu a fost niciuna dintre aceste situații.

Protocoalele de tratament spitalicesc: Unde a avut loc adevărata crimă

Iată partea din poveste care primește și mai puțină atenție decât datele despre vaccinuri: o proporție uimitoare de decese cauzate de COVID au avut loc în spitale - iar protocoalele de tratament implementate în aceste spitale au fost catastrofale.

Dovezile converg din mai multe direcții:

Ventilația mecanică a fost utilizată agresiv, în ciuda dovezilor tot mai numeroase de vătămări. Protocolul standard prevedea intubația precoce, dar rata mortalității pentru pacienții COVID ventilați a fost deplorabilă - iar fiziopatologia pneumoniei COVID (în principal o tulburare vasculară și de coagulare, nu o manifestare tipică a SDRA) a făcut ca ventilația cu presiune înaltă să fie deosebit de periculoasă. Ventilatoarele suflau plămânii deja afectați.

Refuzul tratamentului timpuriu era politica oficială. Mantra era: „ nu există tratament, du-te acasă și întoarce-te când nu poți respira”. Până la întoarcerea pacienților, aceștia se aflau într-o furtună de citokine - exact atunci când intervențiile agresive devin cele mai puțin eficiente și cele mai periculoase. Ivermectina, care are un profil de siguranță bine stabilit de-a lungul deceniilor de utilizare și a prezentat semnale puternice de eficacitate în multiple studii, a fost suprimată activ. HCQ a fost demonizată. Mesajul era: așteaptă până te prăbușești, apoi te vom intuba.

Remdesivirul a fost promovat ca tratament standard, în ciuda faptului că studiul OMS SOLIDARITY nu a arătat niciun beneficiu în materie de mortalitate. Este un antiviral intravenos care costă mii de dolari per tratament - și nu a salvat vieți.

Protocoalele de sedare pentru pacienții ventilați au fost extreme. Combinația dintre sedarea profundă, paralizie și ventilație cu presiune înaltă a creat o furtună perfectă pentru insuficiența de organe.

Refuzul administrării antibioticelor a agravat problema. Ipoteza lui Rancourt (2024) este că o mare parte din mortalitate a provenit din pneumonii bacteriene autoinfectate fără transmitere, induse de stresul biologic. Acest lucru indică o ironie sumbră: pacienților li s-a refuzat singura clasă de medicamente (antibioticele) care ar fi putut ajuta cu adevărat, în timp ce li s-au administrat medicamente și intervenții care au agravat situația.

Spitalele au devenit capcane mortale. Nu pentru că virusul era de neoprit, ci pentru că standardul de îngrijire era letal.

Conectarea firelor

Piesele se îmbină cu o coerență pe care narațiunea oficială nu a atins-o niciodată:

Studiile clinice nu au demonstrat niciodată beneficii în ceea ce privește mortalitatea. Christine Cotton a dovedit acest lucru folosind propriile date publicate de Pfizer. Analiza criminalistică a lui Michels și a colaboratorilor săi a dovedit ulterior că situația era și mai gravă: numărul deceselor prezentat FDA în 2020 a fost fraudulos. Au fost declarate șase decese (două în grupul vaccinat), când documentele Pfizer arătau unsprezece (șase în grupul vaccinat).

Lucrarea NEJM care a lansat o campanie de miliarde de dolari s-a bazat pe date false. Lucrarea, realizată de Polack și colab. (2020), a raportat șase decese. Documentele interne ale Pfizer arată unsprezece. EUA a fost acordată pe baza unor informații greșite.

Datele din lumea reală arată că decesele au crescut odată cu vaccinarea. Vezi Okoro și colab. (2025) folosind date ale OMS; Rancourt și colab. (2024) folosind mortalitatea din orice cauză în 125 de țări. Echipe independente, metodologii diferite, aceeași concluzie.

Protocoalele spitalului au fost fatale. Ventilația mecanică, remdesivirul, sedativele și refuzul tratamentului precoce s-au combinat pentru a crea o catastrofă iatrogenă.

Lansările de vaccinuri au fost asociate temporal cu vârfuri ale mortalității în fiecare regiune cu date suficiente - și nicio țară nu a înregistrat o reducere a mortalității după vaccinare.

Amploarea este uimitoare. Estimarea lui Rancourt de aproximativ 17 milioane de decese asociate vaccinării face ca acesta să fie cel mai mare eveniment iatrogen din istoria omenirii. Studiul Okoro, care arată că decesele cauzate de COVID cresc cu până la 1.275% după vaccinare - direct proporțional cu acoperirea vaccinală - ar fi trebuit să pună capăt dezbaterii. Analiza criminalistică a lui Michels și a colab., care arată o subraportare semnificativă a deceselor și un semnal de deces cardiovascular de 3,7 ori mai mare, pe care Pfizer nu l-a dezvăluit niciodată, ar fi trebuit să declanșeze anchete penale.

În schimb, am primit repetare a cuvintelor „sigur și eficient” ca o incantație liturgică în timp ce cadavrele se îngrămădeau.

Consiliul Mondial pentru Sănătate solicită un moratoriu asupra terapiilor genice COVID încă din 2021. Și majoritatea datelor prezentate aici nici măcar nu erau disponibile la acea vreme.

Vă rugăm să distribuiți acest document și altora, să-l înmânați medicului dumneavoastră de familie dacă acesta/aceasta încă injectează persoane cu această terapie eșuată și să-l folosiți dacă ați fost afectat(ă) de injecții.