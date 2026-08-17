La pușcărie cu ei! Benzinarii au crescut artificial prețurile înainte de intrarea în vigoare a Legii carburantului pentru a avea - chipurile - de unde să scadă
Postat la: 08.08.2026 |
Cu o săptămână înainte ca Nicușor Dan să promulge Legea carburanților, România a consemnat cel mai ridicat avans al prețului mediu al motorinei la pompă dintre toate statele europene monitorizate de Asociația Energia Inteligentă. Potrivit unei analize realizate de Dumitru Chisăliță, președintele AEI, scumpirea a fost de 7,5%, depășind creșterile înregistrate în Croația (7,4%), Spania (4,7%), Polonia (3,9%) și Bulgaria (2,3%).
Un aspect central al analizei lui Dumitru Chisăliță vizează compararea pieței românești cu cea bulgară, dat fiind că ambele țări se aprovizionează cu țiței din surse aproximativ identice, utilizează aceleași rute de transport maritime și suportă costuri similare pentru asigurări și manevră portuară. Cu toate acestea, România a avut o scumpire de trei ori mai mare decât Bulgaria, la pompă, în zilele măsurate de Asociația România Inteligentă.
Dumitru Chisăliță a explicat pentru Ziare.com mecanismul pe care îl suspectează în spatele acestei evoluții.
„În principiu, sursele din care România se aprovizionează cu petrol sunt aproximativ aceleași cu cele ale Bulgariei, ceea ce înseamnă că avem aceleași rute de transport, aceleași nave și aceleași costuri pentru transport, asigurări și manevră. Prin urmare, ceea ce se întâmplă în Bulgaria din punct de vedere al costurilor se reflectă și în România. Bulgarii, însă, nu au semnalat nicio penurie sau problemă legată de această creștere a prețurilor, deși ei importă 100% din țiței, neavând producție internă, și dispun de o singură rafinărie, ceea ce înseamnă că situația lor este mai simplă decât a noastră. La noi, deși avem o producție internă de aproximativ 20-22% din necesarul de motorină, iar restul este prelucrat în țară, importând doar 22%, asistăm la o creștere de preț care, în opinia mea, nu poate fi explicată prin costurile reale. Singura explicație plauzibilă este că ne pregătim pentru un Black Friday după modelul românesc, adică vom crește artificial prețurile acum pentru a avea de unde să le scădem la ofertă", a declarat acesta.
Chisăliță a făcut o distincție clară între speculă, pe care o consideră un act ilicit, și ceea ce el percepe ca fiind o strategie de piață construită în jurul unui reper extern, respectiv prețul motorinei din regiunea mediteraneană.
„Nici măcar nu este vorba despre speculă, pentru că specula are un caracter ilicit. Ceea ce vedem acum este o ofertă de pe piață, construită în jurul unui anumit reper, și anume prețul motorinei din regiunea mediteraneană. Totuși, trebuie subliniat că doar 22% din motorina consumată în România este importată, ceea ce înseamnă că acest preț de referință nu ar trebui să fie factorul principal care stabilește costul la pompă. În realitate, este vorba despre o ofertă existentă pe piață, la care se aliniază mai mulți comercianți, iar această practică este, până la urmă, acceptată tacit în România, fără a fi contestată", a explicat expertul în energie.
De ce ar fi nevoie de afișarea obligatorie a adaosului comercial
Încă de la începutul conflictului din Ucraina, în luna martie, Dumitru Chisăliță a solicitat în mod repetat o mai mare transparență în ceea ce privește prețurile la carburanți.
„Această transparență ar putea fi asigurată fie de Consiliul Concurenței, fie de Guvern, fie de legiuitor, iar ea ar scoate la lumină mecanismele reale ale pieței. În timp ce eu calculez pe baza unor date indirecte, autoritățile au acces la cifrele exacte și ar putea publica săptămânal, de exemplu, adaosul comercial mediu practicat de fiecare rețea de benzinării.
De aceea, am propus chiar o modificare legislativă prin care fiecare stație să fie obligată să afișeze vizibil adaosul comercial aplicat, iar nerespectarea acestei obligații să fie sancționată cu amenzi substanțiale. Astfel, un consumator care intră într-o benzinărie și vede un adaos de 300% va ști să evite acea stație, iar pe măsură ce cumpărătorii vor alege în funcție de aceste informații, piața se va regla singură. Mai mult, dacă un operator afișează un adaos de 300% dar aplică, de fapt, 400%, Consiliul Concurenței va avea temei să îl amendeze pentru nerespectarea propriilor declarații", a mai spus președintele AEI.
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