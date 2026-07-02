„Flota fantomă" a Rusiei a fost folosită pentru a lansa drone în Europa și pentru testarea apărării aeriene a NATO

Rusia ar fi folosit nave din așa-numita flotă din umbră pentru a lansa drone deasupra Europei, într-o campanie care a perturbat aviația civilă, a vizat obiective militare și a testat apărarea aeriană a statelor NATO.

Informațiile apar într-un raport al Institutului Internațional pentru Studii Strategice (IISS), care analizează 144 de incidente cu drone în Europa, înregistrate între 2024 și 2026, inclusiv în Germania, Franța, Belgia, Țările de Jos, Marea Britanie și Danemarca, potrivit AP.

Campania ar fi vizat și obiective nucleare din Marea Britanie, Franța, Belgia și Țările de Jos. Numărul incidentelor a crescut puternic la sfârșitul anului 2025, când mai multe aeroporturi europene au fost închise temporar.

IISS a afirmat că această campanie rusă a fost concepută astfel încât să rămână sub pragul care ar declanșa discuții privind un răspuns colectiv al NATO și a reprezentat un „eșec strategic" pentru Europa, expunând faptul că apărarea aeriană a continentului nu este pregătită pentru amenințarea actuală.

Mareșalul John Stringer, comandant suprem adjunct al forțelor aliate ale NATO în Europa, a declarat pentru Associated Press că fiecare stat membru trebuie să decidă cum răspunde unor astfel de amenințări. El a spus că multe țări tratează acum aceste riscuri cu tot mai multă seriozitate.

Mai mulți oficiali europeni au afirmat că atribuirea incidentelor Rusiei este dificilă. Stringer nu a acuzat direct Moscova, dar a spus că activitatea se înscrie în tiparul campaniei de perturbare atribuite Rusiei în Europa după invadarea Ucrainei în 2022.

Dintre țările care au confirmat astfel de incidente, doar Suedia a acuzat direct Rusia. Stockholmul a făcut acest lucru după ce o dronă militară, lansată de pe o navă rusească de spionaj, s-a îndreptat spre un portavion francez. Președintele Vladimir Putin a declarat în luna mai că Rusia nu desfășoară o campanie de sabotaj împotriva Europei.

IISS a analizat traseele unor nave din flota din umbră a Rusiei, adică nave cu proprietari greu de identificat, folosite de Moscova pentru a ocoli sancțiunile occidentale. Raportul concluzionează că este foarte probabil ca Rusia să fi folosit aceste nave drept platforme pentru lansarea dronelor.

Printre exemplele menționate se numără nava Vezhen, legată anterior de avarierea unui cablu din Marea Baltică. Potrivit IISS, aceasta a navigat în cercuri în largul Irlandei în ziua în care președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns în țară pentru prima sa vizită oficială.

Raportul menționează și alte cazuri în care dronele au fost observate în apropierea unor nave ale flotei din umbră, inclusiv mai multe incidente din Danemarca. Unul dintre exemple este nava Boracay, aflată în zonă în perioada în care dronele au fost semnalate deasupra Danemarcei.