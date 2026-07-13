Anchetă senzațională despre "Coloana a cincea a lui Getica": Un grup armat ilegal din România, plătit de Ucraina, întocmește "liste negre ale morții" în care înscriu suveraniști

Autor: Stephane Lucon

sursă: francezul.substack.com

România și-a anulat alegerile prezidențiale în decembrie 2024, în urma unor acuzații de ingerință rusă. Optsprezece luni mai târziu, autoritățile române tot nu au făcut publice dovezi care să arate că influența rusă ar fi determinat rezultatul.

Totuși, cei care contestă această narațiune se regăsesc din ce în ce mai des etichetați drept pro-ruși, verificați de „fact-checkeri", denunțați public, cenzurați sau adăugați pe lista neagră „Coloana a Cincea" a Grupului de Luptă Getica, un grup armat legat de structurile militare ucrainene.

Povestea felului în care am ajuns pe această listă neagră dezvăluie ceva mai amplu decât o simplă bază de date paramilitară. Ea arată către un ecosistem de instituții media, ONG-uri, activiști, verificatori de fapte și un grup armat care pare să folosească acuzațiile de influență rusă pentru a stigmatiza adversarii politici și criticii narațiunii electorale oficiale a României (și a UE).

Întrebarea nu este doar de ce jurnaliști, politicieni, academicieni și activiști ajung în baza de date „Coloana a Cincea" a lui Getica, ci mai ales de ce autoritățile române și ucrainene continuă să tolereze un grup armat care amenință civili, în timp ce nimeni nu își asumă responsabilitatea pentru el.

Baza de date „Coloana a Cincea" a lui Getica a crescut cu mult peste sfera politicii românești. La un moment dat, Donald Trump s-a regăsit pe ea. Steve Bannon este încă pe listă. Republicans for National Renewal și liderul său, Mark Ivanyo, au fost adăugați recent - alături de politicieni și jurnaliști europeni. Inclusiv eu.

Unor persoane vizate, Getica le-a confirmat că își modelează lista „Coloana a Cincea" după lista morții Myrotvorets din Ucraina. Acei bărbați înarmați, purtând uniforma militară cu steagul Ucrainei, dar și tricolorul românesc și, pentru unii dintre ei, aflați pe statul de plată al armatei Ucrainei, au glumit despre crime de război, viol în timp de război, au făcut publică adresa personală a unui civil, au mințit constant despre natura organizației și, nu în ultimul rând, au continuat să emită amenințări chiar și în această săptămână. În 2024, manifestul „Coloanei a Cincea" al lui Getica anunța o posibilă acțiune teroristă în cazul în care Ucraina pierde războiul.

Discurs protejat sau abatere militară?

Monitorizam de ceva vreme site-ul „Coloana a Cincea" când am apărut pe listă. Mutarea era una anticipată, după semnale repetate din partea Newsweek România, care încerca să mă încadreze drept aliniat cu Rusia - deși nu publicasem nimic în sprijinul Rusiei. A venit, mai întâi, ca o concluzie logică a unui tipar de defăimare și hărțuire venit din partea unor persoane legate de Newsweek România, de Alianța - un ONG american de tip 501(c)(3) care se amestecă în politica românească - și de omul de afaceri local Marius Bostan, care și-a consolidat averea prin contracte de stat obținute în timpul crizei COVID.

Apoi au apărut întrebările: e ceva real? E periculos? Din păcate, da. Mai ales în contextul unei țări al cărei stat de drept a fost îngropat odată cu alegerile din 2024.

Am contactat Getica pentru a primi o explicație și a clarifica eticheta de „inamic al României". Un reprezentant anonim mi-a răspuns că nimeni nu a suferit vreodată consecințe în urma includerii pe listă și a argumentat că proiectul nu face decât să exercite libertatea de exprimare. Mi-au explicat, de asemenea, că fuseseră cândva afiliați serviciilor de informații militare ucrainene, dar că se află acum sub autoritatea Forțelor Armate ale Ucrainei... O investigație ulterioară avea să arate cât de neclare sunt liniile pe care operează Getica.

Răspunsul privind libertatea de exprimare ridică o problemă evidentă. Nu poți invoca protecția libertății de exprimare în timp ce operezi ca organizație militară care vizează civili. Dacă sunt civili, membrii Getica beneficiază de o largă protecție a libertății de exprimare - până în punctul în care discursul devine incitare sau creează amenințări reale, imediate. În acel caz, ar trebui să se ocupe de ei forțele de ordine și justiția civilă. Dacă sunt militari, problema e diferită. Organizațiile militare operează sub reguli de angajare. Nu vizează civili. Nu întrețin liste negre proprii cu „inamici". Răspund în fața unui lanț de comandă. Dacă sunt militari scăpați de sub control, ar trebui să răspundă în fața unui tribunal militar.

Getica revendică ambele statute deodată: afiliere militară atunci când îi convine (embleme de unitate ucraineană pe site, participare la un batalion ucrainean, strângere de fonduri pentru activitățile sale) și protecție civilă a libertății de exprimare atunci când e pusă în fața răspunderii pentru baza de date „Coloana a Cincea". Imediat după ce le-am trimis o serie de întrebări despre modul în care evaluează oamenii pentru a-i adăuga pe lista „Coloana a Cincea", m-au blocat pe Facebook, deși nu îi menționasem niciodată și nu publicasem încă nimic despre ei. Onoarea și etica serviciului militar au fost înlocuite cu metodele unor interlopi mărunți.

Dar întrebarea depășește activitățile Getica. Dacă Ucraina sprijină aceste activități, atunci depășește o altă linie, într-un context deja extrem de încărcat, ținând cont de recenta atribuire a sabotajului Nord Stream unui agent ucrainean de către un tribunal german - cel mai grav atac asupra infrastructurii unei țări NATO de până acum a fost comis de cineva afiliat armatei ucrainene. Atmosfera e cu atât mai încărcată cu cât o dronă ucraineană a explodat recent în portul românesc Constanța - cel mai mare port NATO de la Marea Neagră - la câteva sute de metri de terminalele petroliere și de un depozit de azotat de amoniu, substanță chimică ce a provocat pagube majore în portul Beirut în 2020. Cu Getica, întrebarea privind disponibilitatea Ucrainei de a viza civili și infrastructură occidentală devine și mai acută. Nu poți primi sprijin occidental și, în același timp, ataca Occidentul. Nu poți primi finanțare pentru armata ta și, în același timp, plăti membrii Getica pentru a viza civili din UE și SUA. Dacă Ucraina nu poate trimite în fața curții marțiale pe cei care vizează cetățeni din UE și SUA, dacă îi acoperă, atunci întreaga poveste a apărării unei democrații împotriva unei autocrații se prăbușește și, odată cu ea, o parte din motivele pentru a susține Ucraina împotriva invaziei ruse.

Getica - ilegală, periculoasă și... aliniată cu Macron?

În România, organizațiile paramilitare care operează în afara comenzii statului sunt interzise constituțional. Totuși, Grupul de Luptă Getica pare să opereze deschis: bărbați înarmați care revendică legături cu structuri militare ucrainene, care întrețin o listă neagră de civili și care pretind chiar că au desfășurat două operațiuni pe teritoriul românesc.

Fondatorul și comandantul său istoric, Sergiu Meseșan, revendică participarea la zeci de misiuni de luptă în Ucraina. Membrii și susținătorii grupului au doxat critici și au vizat membri de familie. Meșeșan s-a întors recent în România pentru a preda oamenilor cum să folosească drone FPV, inclusiv cum să le înarmeze cu explozibili. În schimburi publice, grupul a glumit despre crime de război, viol, dispariții și alte comportamente care, în mod normal, ar declanșa o atenție serioasă.

Într-un schimb live pe X, contul Legiunii Române Getica a răspuns unui alt utilizator cu un limbaj care banalizează violul și invocă Azov: „Da, la creația ta am participat cateva grupuri de armata, AZOV cred că erau și ei. Femeia nu s-a plâns." Referința nu e întâmplătoare. Originile neonaziste ale Azov au fost documentate până la punctul în care Congresul SUA a interzis transferurile de arme către unitate în 2018, restricție rămasă în vigoare până în 2024. În această perioadă, Radu Hossu - principalul finanțator și co-fondator al Getica - a apărut într-un interviu din iunie 2023, purtând o emblemă Azov ce conținea Wolfsangel, un simbol cu filiație nazistă directă. Într-unul dintre propriile sale rapoarte de strângere de fonduri, a recunoscut și că a cumpărat echipament pentru doi militari înrolați în Azov, adăugând, între paranteze: „yes, that AZOV."

Radu Hossu, la podcastul românesc Vorbintoricii, purtând simbolul Wolfsangel al Azov în iunie 2023, când interdicția Congresului SUA privind înarmarea Azov era încă în vigoare din cauza elementelor sale neonaziste.

Nu e vorba de vinovăție prin asociere. E vorba de faptul că un grup armat care întreține o listă neagră de civili, care glumește despre viol și crime de război, care invocă dispariții și care afișează apropiere de formațiuni militare suficient de controversate încât să declanșeze ani de restricții din partea Congresului ar fi trebuit să atragă o atenție instituțională cu mult înainte ca jurnaliști, politicieni și cetățeni străini să înceapă să apară pe lista sa.

A cui armată?

Unii membri Getica dețin cărți de identitate militare ucrainene și primesc solde de la armata ucraineană. Potrivit reprezentanților grupului contactați direct pentru această investigație, Getica a operat sub comanda militară ucraineană - inițial sub GUR, direcția de informații militare a Ucrainei, iar apoi sub ZSU, Forțele Armate ale Ucrainei. Când au fost întrebați despre specificul afilierii lor, ne-au trimis către site-ul lor. Iar acel site și-a schimbat de mai multe ori povestea. Până pe 30 mai 2026, afișa emblema Brigăzii a 4-a Mecanizate Grele a Armatei Ucrainene.

La acea dată - la scurt timp după ce această investigație a început să trimită scrisori de drept la replică unor instituții românești și ucrainene - emblema a fost eliminată în tăcere, cu un anunț că urma să fie dezvăluită o nouă afiliere de unitate. Câteva zile mai târziu, au apărut două embleme noi: cea a Batalionului 1230 de Sprijin Tehnico-Ingineresc, parte a Brigăzii 48 Geniu a Forțelor de Sprijin ale Ucrainei; și cea a Legiunii Internaționale de Informații pentru Apărare a Ucrainei, MUNA 3449 - o unitate separată de luptători străini, subordonată Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina, adică GUR.

Legiunea Internațională de Informații pentru Apărare a Ucrainei

Nicio instituție ucraineană nu a revendicat oficial supravegherea grupului. Nici vreo instituție românească. Oamenii din spatele Getica formează un parteneriat neobișnuit. Pe de o parte, Sergiu Meșeșan, fondatorul și comandantul istoric al grupului, este un voluntar român plecat să lupte în Ucraina, condamnat anterior în Suedia la trei ani de închisoare pentru fraudă agravată, ca lider al unei operațiuni de skimming bancar și phishing activă în Suedia, Finlanda și Danemarca.

Pe de altă parte, Radu Hossu, autodeclarat părinte fondator al proiectului: un activist proeminent pro-Ucraina, finanțator și politician din USR - partidul creat de actualul președinte al României și aliniat cu grupul Renew Europe al lui Macron - precum și „jurnalist încorporat" de război, acoperind operațiuni și unități militare pe care, în același timp, le finanța.

Unul a construit și a comandat organizația și avea să publice manifestul listei negre „Coloana a Cincea" și să o întrețină. Celălalt a oferit finanțare, legitimitate publică, acces la mass-media și conexiuni politice.

Întrebările privind finanțarea Getica au produs deja unul dintre primele conflicte publice legate de grup. Specialistul IT Sebastian Dracopol, adăugat ulterior el însuși pe baza de date „Coloana a Cincea", a contestat modul în care erau folosiți banii strânși de Hossu printr-un cont personal Revolut. După ce a fost doxat și amenințat, Dracopol l-a dat în judecată pe Hossu. Deși nu a obținut un ordin de restricție, procesul a produs una dintre puținele înregistrări oficiale legate de Getica, inclusiv recunoașteri privind rolul de finanțator al lui Hossu, crearea și deținerea de către acesta a canalului de Telegram al grupului și natura înarmată a combatanților care operează sub numele Getica. Ne vom întoarce mai târziu la acest caz.

Manifestul „Coloana a Cincea" din aprilie 2024

În aprilie 2024, comandantul Getica, Sergiu Meșeșan, a publicat ceea ce reprezintă documentul fondator al proiectului „Coloana a Cincea", expunându-și programul în termeni expliciți:

„Considerăm normal să avem opinii diferite și libertate de exprimare. Asta înseamnă democrația. Dar dorim să avertizăm, prin acest mesaj, că există o limită a activităților subversive pe care le vom tolera - mă refer la «Getica» - pe teritoriul României sau al Republicii Moldova. Și suntem EXTREM de pregătiți să acționăm din umbră pentru a limita impactul influenței ruse în ambele state.

Astfel, când Ucraina se va prăbuși - așa cum susține această categorie de rusofili, și dacă acest lucru chiar se va întâmpla - vom fi pregătiți să lovim cu o intensitate și o putere de foc pe care România nu le-a mai văzut vreodată, pentru a apăra interesele naționale și vitale ale națiunii.

Suntem conștienți că există un cadru legal deloc favorabil instituțiilor de apărare a statului pentru a acționa liber și eficient. Legile se schimbă, însă, iar pentru patrie, «Getica» este pregătită chiar să le ocolească. Ne asumăm asta. Am putea fi numiți teroriști. Dar teroriștii unora sunt luptătorii pentru libertate ai altora.

[...] Avem deja un site, un server securizat și un domeniu. Le vom publica în curând. Dincolo de informațiile și imaginile de prezentare pe care le-ați putut vedea pe pagina noastră de-a lungul timpului, dorim să punem în practică conceptul de bază de date #coloana5. Credem cu tărie că expunerea identității elementelor subversive și a idioților utili îi va descuraja, mai mult sau mai puțin, de la activitățile lor de sabotare a opiniei publice și ne va scuti de alte acțiuni - din păcate mult mai invazive - în viitorul apropiat."

Manifestul lui Meșeșan rămâne și astăzi public pe Facebook. Între timp, s-a întors în România.

Ideea unui grup armat, plătit de Ucraina, care scapă de sub control și vizează cetățeni ai unor state membre NATO ar fi trebuit să atragă o reacție din partea autorităților, măcar din partea României și a Ucrainei. Ca răspuns la solicitarea noastră, Forțele Armate ale Ucrainei au declarat că problema ține de competența Direcției Principale de Informații (GUR) a Ministerului Apărării. Ministerul Apărării din România a negat orice afiliere. Nu a fost oferită nicio altă clarificare.

La un an de la manifest, Getica devine... „clandestină"?

Într-o declarație amplă publicată pe 14 aprilie 2025, fondatorul Getica, Sergiu Meșeșan, s-a descris ca având la activ 37 de misiuni de luptă în Ucraina, incluzând roluri de infanterie, SIGINT, recunoaștere cu drone și drone de atac. A declarat că Getica a avut aproximativ 50 de membri de-a lungul existenței sale și niciodată mai mult de 20 de luptători activi la un moment dat.

Mai important, a recunoscut public că grupul a desfășurat „2 operațiuni de supraveghere limitate pe teritoriul românesc." Meșeșan nu a dezvăluit țintele, baza legală, beneficiarii sau autorizarea instituțională a celor două operațiuni de supraveghere pe teritoriul românesc. Nicio autoritate română contactată în cadrul acestei investigații nu a recunoscut că a solicitat, supravegheat, autorizat sau măcar cunoscut aceste operațiuni. Declarația ridică întrebări evidente privind legalitatea unor activități de tip informativ desfășurate pe teritoriul românesc de persoane care se prezintă drept membri ai unei structuri militare străine. Dacă sunt un grup paramilitar, activitățile lor sunt neconstituționale și ilegale în România. Dacă sunt afiliați armatei ucrainene, aceasta reprezintă o încălcare gravă a tratatelor care ar trebui să prevină astfel de activități. Dacă aceste misiuni s-au desfășurat cu binecuvântarea Armatei Române, atunci cineva de la MApN ne-a mințit și a acoperit Getica - și această persoană ar trebui, de asemenea, să răspundă în fața legii.

În aceeași declarație, Meșeșan a proclamat: „Începând de astăzi, Getica devine o operațiune multinațională, globală și clandestină." Din orice perspectivă rezonabilă, Getica nu prezintă caracteristicile unei forțe militare regulate. Forțele militare regulate operează cu reguli de angajare, un cod de conduită formal și o ierarhie de comandă responsabilă - constrângeri care împiedică tocmai grupurile armate să vizeze civili, să se implice în discursul public sau să ia parte la dezbateri politice.

Coloana a Cincea a Getica

Coloana 5 este lista neagră a Getica. Până în mai 2024, pagina era deja online. În prezent, listează peste 150 de cetățeni și organizații americane și europene, acuzați că servesc interese rusești, că sunt „idioți utili" sau inamici ai României.

Includerea nu este notificată în avans. Potrivit operatorilor înșiși, un profil poate fi identificat automat printr-o combinație de pretinse sisteme de inteligență artificială militare - o bază de date OSINT și un LLM - și apoi aprobat de un operator uman. Lista nu este statică: operatorii afirmă că monitorizează persoanele listate și pot revizui pozițiile în timp, o formă implicită de presiune pentru a-i constrânge pe oameni să se alinieze. Versiunea inițială a site-ului includea o rubrică de „acțiuni recomandate", care specifica măsuri precum localizarea și monitorizarea persoanelor listate. Acea secțiune a fost între timp eliminată. La un moment dat, site-ul a început să blocheze instrumentele de arhivare web, făcând versiunile mai vechi inaccesibile.

Într-o comunicare directă cu o persoană listată, conducerea Getica a invocat explicit Myrotvorets drept model - lista morții ucraineană pe care se afla influencer-ul chiliano-american Gonzalo Lira, al cărui caz a atras atenția în 2023, după ce Elon Musk a pus public sub semnul întrebării detenția sa. Potrivit oficialilor ucraineni, Lira a murit în detenție din cauza pneumoniei și a complicațiilor de sănătate; familia și susținătorii săi au susținut că a fost maltratat și torturat.

O evoluție în linie cu calendarul electoral

Proiectul „Coloana a Cincea" al lui Getica nu a apărut într-o perioadă politică oarecare. În 2024, fiecare funcție electivă majoră era programată pentru reînnoire în România.

La finalul lunii aprilie, Uniunea Europeană și-a activat Sistemul de Reacție Rapidă pentru a semnala conținut în timpul campaniei pentru alegerile europarlamentare, iar Getica a început, simultan, să listeze membri ai opoziției pe site-ul său. Cadrul fusese stabilit cu săptămâni înainte: pe 6 martie, Ursula von der Leyen, aflată în campanie pentru realegere, a făcut explicit mizele într-un discurs ținut la București:

„[...] Prietenii lui Putin încearcă să ne rescrie istoria și să ne deturneze viitorul. Ei răspândesc ură de după tastaturile lor. Și să nu existe nicio îndoială cu privire la ce este în joc la aceste alegeri. Europa noastră pașnică și unită este contestată ca niciodată de populiști, naționaliști și demagogi. Fie că este vorba de extrema dreaptă sau de extrema stângă. Fie că este AfD, Rassemblement National, confederația sau Wasraschdene. Numele diferă, dar scopul este același: vor să calce în picioare valorile noastre și vor să ne distrugă Europa. Dar noi, PPE, nu vom permite niciodată asta."

Urmând tiparul „Russiagate", criticii și opoziția la putere devin „influență rusă" - aceasta avea să devină o temă recurentă pe parcursul lungului ciclu electoral românesc. Proiectul Getica, presupus dedicat expunerii influenței ruse, s-a suprapus pur și simplu peste conflicte politice interne, figuri ale opoziției, jurnaliști, comentatori și critici ai puterii.

Implicarea membrului USR Radu Hossu constituie un argument evident pentru un sprijin politic direct sau, cel puțin, pentru o complezență convenabilă față de activitățile infracționale ale Getica. Contactați, nici Dominic Fritz - liderul USR - nici USR Brașov nu au oferit vreo declarație pentru a se distanța de Hossu. Liderul USR București, Vlad Voiculescu, a răspuns într-un mesaj direct că nu vede legătura cu USR. Totuși, faptul că un membru USR a ajutat și a acoperit o rețea de coerciție rămâne, evident, o problemă a USR. Niciuna dintre întrebările trimise fondatorului USR și actualului președinte, Nicușor Dan, Ministerului Apărării - condus de membrul USR Radu Miruță - nici Ministerului Afacerilor Externe - condus de membra USR Oana Țoiu - nu a primit o evaluare semnificativă, un răspuns, cu atât mai puțin o recunoaștere a gravității situației. Tăcerea pare să însemne, în mod clar, consimțământ, iar utilitatea Getica pentru USR ar putea fi rezumată astfel: dacă propaganda eșuează, dacă cenzura și instrumentalizarea DSA eșuează, atunci un instrument informal de amenințare sau reducere la tăcere își găsește întreaga utilitate.

Cine ajunge pe listă?

Progresia de la etichetarea media la lista neagră poate fi observată direct în propriul meu caz. Din decembrie 2024, am descris în mod repetat absurditatea încadrării drept pro-ruse a unor persoane care - precum majoritatea conservatorilor români - au condamnat invazia Rusiei în Ucraina și privesc Rusia cu neîncredere din motive istorice numeroase. Într-o țară în care 87,5% dintre oameni sunt orientați spre Vest și consideră apartenența la UE și NATO drept garanții de securitate și prosperitate, încadrarea unei părți a populației - conservatorii - drept anti-UE, anti-NATO, pro-Rusia servește doar unei mașinării de propagandă.

Înainte de a apărea în baza de date „Coloana a Cincea", fusesem deja etichetat în mod repetat drept pro-rus, pro-Orbán, pro-Georgescu sau parte a diverselor rețele de influență - și asta fără să fi publicat vreodată material pro-rus, pro-Georgescu sau pro-Orbán. Atacurile aveau mult mai mult de-a face cu subiectele pe care le-am publicat decât cu vreun conținut pro-rus.

Am documentat cum implementarea actuală a Digital Services Act al UE a creat un ecosistem tot mai amplu de actori ai cenzurii, lăsând protecțiile utilizatorilor în mare parte teoretice (vezi „DSA: Europe's Injustice System").

Ceva mai târziu în acel an, am contribuit la „The Managed Ballot", publicat prin MCC Brussels, cu un capitol despre Regimul Hibrid al României și complicii săi europeni. Argumentam că declinul democratic al țării a fost condus chiar de regim - guvernul și comunitatea de informații - mână în mână cu o „falsă societate civilă" locală, lipsită de o bază reală de susținători și funcționând pe fonduri de la puteri executive străine, inclusiv de la UE. În spate, interferența externă venită de la Bruxelles și de la Macron. Rezultatul: o țară pe care Indicele Democrației al The Economist a reclasificat-o drept „regim hibrid" - nemaifiind o democrație. Publicarea raportului MCC a declanșat un atac ad hominem într-o publicație deținută de Marius Bostan.

Această combinație m-a plasat în conflict direct cu actori care considerau narațiunea influenței ruse un fapt deja stabilit. Dincolo de propriile mele articole, public și ediția românească a Le Monde diplomatique și traduc regulat autori care contestă frecvent narațiunile oficiale de politică externă și se opun cenzurii, printre care Serge Halimi, Pierre Rimbert, Matt Taibbi, Aaron Maté, Thomas Fazi, Jeffrey Sachs și John Mearsheimer.

Acum câteva zile, un alt „jurnalist încorporat" al Newsweek România - combinând acoperirea războiului din Ucraina cu sprijinul pentru Ucraina -, Remus Cernea, a afirmat că Sachs și Mearsheimer sunt „intelectualii lui Putin".

Newsweek România, Alianța și ecosistemul Bostan

Lucrurile s-au precipitat însă atunci când am demontat un articol defăimător publicat de Newsweek România la adresa lui Georgică Severin, unul dintre puținii membri ai Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) care s-au opus constant măsurilor de cenzură din cadrul regulatorului media al României. Articolul meu a semnalat, de asemenea, că secțiunea de „advertorial" a Newsweek România conținea exclusiv reprezentanți ai guvernului. Înainte de a publica răspunsul meu, am trimis întrebări detaliate către Newsweek România. Nu am primit niciun răspuns. Două zile mai târziu, Newsweek România a publicat un nou articol care mă viza atât pe mine, cât și pe Severin. A urmat un alt articol, în Newsweek, care le amintea cititorilor de reacția mea favorabilă la proiectul caravanei medicale AUR și de faptul că soția mea este membră AUR.

Confruntat cu apeluri la deportare, am răspuns celor mai grave acuzații într-un singur articol publicat, în loc să răspund fiecărui hărțuitor online.

La scurt timp după aceea, am apărut pe baza de date „Coloana a Cincea" a Getica, etichetat direct drept „inamic al României" și „potențial colaborator". Dosarul Getica făcea referire la articole publicate de două instituții media în care un actor-cheie este Marius Bostan - În Linie Dreaptă și Newsweek România (o licență locală, nu ediția americană, cu autonomie editorială deplină). Bostan este fost ministru al Comunicațiilor din „guvernul tehnocrat" care a condus România între 2015 și 2017, format după protestele urmate incendiului din clubul Colectiv. Ulterior, Bostan a beneficiat pe scară largă de contracte guvernamentale în timpul crizei COVID. În 2018, Newsweek România a fost lansat, la un eveniment la care a participat șeful Serviciului Român de Informații. Bostan exercită influență suplimentară prin Alianța, un ONG american 501(c) creat inițial pentru a cultiva prietenia România-SUA, reunind în consiliul său foști ambasadori americani. Prin Newsweek România și actorii legați de Alianța, se conturează un tipar comun: persoanele care contestă narațiunile dominante sunt mai întâi încadrate public drept vectori de dezinformare, înainte ca unele dintre ele să ajungă, în cele din urmă, referențiate în proiectul „Coloana a Cincea" al Getica.

Într-un caz, contul de Twitter al Getica a întrebat chiar editorul de la În Linie Dreaptă când urmează să adauge un academician pe listă - ceea ce ridică întrebarea unei gestionări directe a listei Getica de către angajați ai lui Bostan.

Pe 22 iulie 2025, Getica a justificat public includerea eurodeputatului AUR Gheorghe Piperea, postând o captură dintr-un articol Digi24 care relata că Comisia Europeană considera moțiunea sa de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen ca fiind legată de interesele Moscovei. Comentariul Getica atașat era: „Conectăm punctele ;)". O procedură parlamentară normală - o moțiune de cenzură, unul dintre instrumentele standard de control și echilibru ale Parlamentului European - fusese deja reîncadrată de Newsweek România drept o inițiativă a „extremiștilor rusofili AUR", înainte ca Getica să o trateze drept un semnal de influență rusă.

Lista Getica a continuat să crească de la lansarea sa. În aprilie 2025, Donald Trump a fost adăugat. A fost eliminat la scurt timp - data eliminării nu a fost confirmată.

Luni mai târziu, operatorii au susținut că fusese un test menit să deruteze inamicii. Explicația este greu de acceptat ca atare: e mai plauzibil ca o reacție internă negativă să-i fi avertizat asupra riscului de a viza direct un președinte american în funcție. Ceea ce a urmat face ca eliminarea lui Trump să pară mai puțin o politică și mai mult un control al pagubelor - adăugările au continuat. Tiparul de vizare este greu de separat de poziționarea politică a principalului finanțator al Getica, Radu Hossu, și a partidului său, USR, care a menținut o poziție radical opusă față de Donald Trump, mișcarea MAGA și rivalii locali ai USR, partidul AUR.

Aceeași cronologie apare și în jurul Republicans for National Renewal. La începutul anului 2026, Newsweek România a publicat un articol despre o distincție acordată de organizația americană liderului AUR, George Simion. La scurt timp după aceea, liderul RNR, Mark Ivanyo, a fost adăugat în baza de date „Coloana a Cincea", împreună cu organizația însăși. Dragoș Moldoveanu, membru AUR, a fost adăugat în același val, la fel ca o figură bulgară asociată aceluiași ecosistem politic. Alte adăugări au urmat după dezbateri publice care l-au implicat pe deputatul AUR Mihai Neamțu și pe comentatori suveraniști, printre care Laurențiu Țîrcă.

Țîrcă a primit unele dintre cele mai radicale mesaje din partea Getica. Grupul i-a confirmat că Myrotvorets era modelul său și i-a atras atenția asupra felului în care persoanele de pe astfel de liste suferă morți „accidentale". Țîrcă a relatat că a văzut o imagine - între timp eliminată - cu numele său scris pe un lansator de rachete. Când a contestat presupuse crime de război comise în timpul incursiunii de la Kursk, unde au murit civili în vârstă, contul Getica i-a răspuns: „Nu mă ocup doar de pensionari, mă ocup și de studenți." Țîrcă era, la acea vreme, student.

Deși Newsweek România poartă numele săptămânalului american, întrebată despre supravegherea editorială și responsabilitate, Newsweek SUA ne-a spus că partenerii săi internaționali de publicare sunt responsabili pentru propriile operațiuni și conținut editorial, adăugând totuși că Newsweek așteaptă ca organizațiile care operează sub brandul său să respecte standardele unui jurnalism responsabil.

Concentrarea de impostori la ediția locală a Newsweek merge până acolo încât primește contribuții de la Ovidiu Nahoiu, redactor-șef la Radio France Internațional România, care s-a remarcat acum un an printr-un interviu de complezență cu ambasadorul Franței - reprezentantul guvernului care îi plătește lui Nahoiu salariul -, în care trei minciuni flagrante au rămas necontestate pe post, în sprijinul narațiunii influenței ruse care justifica anularea alegerilor. Newsweek găzduiește și materiale semnate de Adrian Zuckerman - un fost ambasador care se amestecă constant în politica românească, uneori pentru a lăuda Ministerul Afacerilor Interne pentru rolul său în lovitura din 2024 - încadrată, firește, drept „salvarea României" -, alteori pentru a îndemna Președinția României să nu se alăture consiliului de pace al lui Trump.

Cu ani în urmă, o investigație Recorder evidențiase deja unul dintre motivele-cheie care explică frauda jurnalistică din interiorul Newsweek și a unei mari părți a presei - scăldarea în bani publici.

„Distrugerea acestor emițători de idei toxice trebuie să facă parte din reacție"

Suprapunerea cu retorica Getica depășește sfera Newsweek în sine. Un nod recurent este Alianța, o rețea ai cărei membri și participanți au inclus lideri de afaceri, activiști, foști diplomați, foști ambasadori americani, figuri media și oficiali publici. Pe 20 septembrie 2025, membrul Alianța Andrei Caramitru a apărat public Getica și lista sa neagră, descriind Getica drept patrioți și eroi români și afirmând că lista conținea actori pro-ruși din România și Moldova. A adăugat că lista era probabil deja cunoscută de Azov, serviciile ucrainene, serviciile occidentale și altele. I-am oferit Alianța un drept la replică, prin scrisori adresate fiecărui membru al consiliului și foștilor ambasadori americani - nu am primit niciun răspuns.

Alianța se prezintă drept un ONG nepartizan, 501(c)(3), și totuși propriul său președinte de consiliu, fostul ambasador american Adrian Zuckerman, a declarat într-un interviu că principalul partid conservator de opoziție, AUR, este „un partid periculos pentru România, periculos pentru democrație, periculos pentru Occident - un partid care nu ar trebui să existe în România." O organizație americană scutită de taxe și nepartizană cere, pe propria sa platformă, eliminarea unui partid parlamentar românesc.

Una dintre cele mai revelatoare formulări din acest ecosistem a venit recent chiar din partea lui Marius Bostan, acționar al Newsweek România și actor central în rețeaua Alianța. La Newsweek IT & Cyber Summit 2026, Bostan i-a comparat pe adversarii ideologici cu dăunători care invadează un lan și a argumentat că era necesară o intervenție rapidă: „Când dăunătorii invadează un lan, trebuie să pulverizezi repede. Dacă nu reacționezi imediat, pierzi." A continuat: „Uneori, atacul este o formă mai bună de apărare. Distrugerea acestor emițători de idei toxice trebuie să facă parte din răspuns."

Formularea reflectă logica coercitivă deja prezentă în manifestul „Coloana a Cincea" al lui Meșeșan. Bostan nu vorbea ca un extremist anonim, ci ca acționar al Newsweek România și figură a Alianța, la un eveniment sub brand Newsweek, imediat după un summit la Palatul Prezidențial dedicat rezilienței informaționale, în care principalele figuri ale opoziției au fost expuse drept „vectori publici de dezinformare". Vârful puterii executive a României găzduind un eveniment care vizează opoziția ca pe un inamic într-un război informațional. Când o democrație se prăbușește, semnele sunt peste tot.

De aceea, baza de date „Coloana a Cincea" nu poate fi înțeleasă ca un site izolat, administrat de un grup armat marginal. Etichetele care apar pe listă precedă adesea lista în sine. Ele apar mai întâi în relatările media, în campaniile publice, în inițiativele anti-dezinformare, în comentariul politic și în discursul instituțional.

La finalul zilei, tabloidizarea Newsweek România, nivelul extrem de scăzut al „jurnalismului de defăimare", ar fi o problemă pe care piața și interesul cititorilor ar rezolva-o de la sine. Cu excepția banilor guvernamentali care curg în acest ecosistem, direct sau indirect. Ceea ce ne duce la problema mai mare - mai gravă decât faptul că Newsweek România produce știri de proastă calitate și articole defăimătoare: rolul regimului României.

Consecințele unei minciuni - Anularea alegerilor din 2024

Pentru a înțelege situația actuală din România, trebuie să ne întoarcem la alegerile prezidențiale din 2024, când un candidat outsider, Călin Georgescu, a câștigat primul tur cu 23% din voturi. Al doilea tur era programat pentru 8 decembrie 2024. Nu a avut loc niciodată. Pe 6 decembrie - cu votul diasporei românești deja în desfășurare - Curtea Constituțională a anulat întregul proces electoral. Anularea a urmat unei perioade de aproximativ două săptămâni de semnalizare publică privind o presupusă ingerință rusă și manipulare algoritmică, condusă de o serie de ONG-uri finanțate de Comisia Europeană care cereau ajutorul Bruxelles-ului.

Ceea ce a urmat a fost un ritual de spălare a deciziei, prin care lideri europeni au promovat ideea că Rusia s-ar afla în spatele succesului lui Georgescu. Macron a oferit unul dintre cele mai revelatoare exemple, declarând într-o difuzare live din februarie 2025 că instanța ar fi detectat fraudă, cumpărare de voturi, și că ar fi anulat alegerile din cauza ingerinței rusești. O invenție după alta. În realitate, Curtea Constituțională validase primul tur (Decizia 31), fără a găsi fraudă electorală, iar decizia sa de anulare nu conține nicio atribuire a rezultatului către Rusia (Decizia 32).

Suntem acum în iunie 2026. România nu a atribuit niciodată în mod oficial campania lui Georgescu Rusiei. Românilor li se spune în continuare că dovada urmează să fie făcută publică de președintele Nicușor Dan. Concluzia implicită este dublă: la momentul anulării, Curtea Constituțională nu avea dovezi ale unei ingerințe rusești - și totuși a anulat alegerile. Iar optsprezece luni mai târziu, motivul pentru care dovada nu a fost produsă este, cel mai probabil, că nu a existat o ingerință rusă decisivă care să poată fi dovedită.

Explicații alternative identificate după anulare

Puținele operațiuni identificate - inclusiv cele menționate în cadrul reuniunii Consiliului Suprem de Apărare a Țării care a servit drept justificare pentru anulare - au provenit, de fapt, din România și din Ucraina.

Pe 6 și 13 decembrie 2024, cotidianul francez Le Monde a identificat un sponsor ucrainean în spatele campaniei de influenceri a lui Georgescu: Dmitriy Makarov, un antreprenor ucrainean de 32 de ani care sprijinise anterior public Ucraina împotriva Rusiei, ale cărui companii - FA Agency, GMG și Zlodeї - au recrutat influenceri pentru a-l promova pe Georgescu.

Pe 18 decembrie, publicația românească Snoop.ro a dezvăluit că PNL, Partidul Național Liberal, membru al coaliției de guvernare, finanțase una dintre campaniile care își promova propriul competitor, Georgescu. Faptul că un partid aflat la guvernare a finanțat ascensiunea unui candidat considerat atât de periculos încât alegerile au trebuit anulate - lăsând acel partid la putere - rămâne unul dintre paradoxurile cel mai puțin abordate ale regresului democratic al României.

2024 - un tabu modern

De atunci, a spune că nu există dovezi ale implicării rusești a devenit noul tabu. Pe 5 martie 2026, jurnalistul Lucian Davidescu a fost verificat de principalul fact-checker al României, Factual - administrat de Funky Citizens, pe platforma Meta - pentru că a afirmat exact că nu a existat o implicare rusă reală în alegerile din 2024. „Verificarea faptelor" confirma informații direct contrazise chiar de deciziile Curții Constituționale la care făcea referire. Davidescu a obținut publicarea unui drept la replică, dar verificarea a rămas luni de zile ca „problemă semnalată" pe contul său de Facebook. Contestarea narațiunii „ingerinței rusești de succes" este, totuși, o opinie larg răspândită, împărtășită de fostul președinte Traian Băsescu, și chiar de adversara lui Georgescu din turul doi care nu a mai avut loc, Elena Lasconi - susținută la momentul respectiv chiar de Macron.

Tot pe lista Getica, jurnalistul Marius Tucă fusese cenzurat de Consiliul Național al Audiovizualului în martie 2025 pentru că a numit secvența 2024-2025 o lovitură de stat - cu două luni înainte de reluarea alegerilor prezidențiale, la care lui Georgescu i s-a interzis să candideze. Unul dintre reproșurile care mi se aduc este tocmai acela de a fi descris o lovitură de stat judiciară (vezi aici cronologia loviturii de stat).

În mai 2026, la optsprezece luni de la anulare, președintele Nicușor Dan a acordat un nou interviu, promițând raportul de mult așteptat.

Atribuirea corectă ar trebui să fie regula de aur atunci când se încadrează orice drept influență rusă. După cum argumentez în articolele mele „Aisbergul care poate scufunda Europa" și „Diplomația europeană pare prea rușinată să privească ce s-a întâmplat în România", folosirea conceptului de Influență Străină pentru a viza persoane care nu au nicio legătură cu o putere străină este un joc extrem de periculos - unul care duce la mai multă isterie de tip „coloană a cincea" și maccartism.

Cu atât mai important este să ne amintim că, atunci când vine vorba de atribuire, România este departe de a fi un stat lipsit de putere.

Statul care a ales să nu vadă

Serviciul Român de Informații, SRI, funcționează cu un buget de peste un miliard de dolari anual - de trei ori mai mare decât cel al DGSI din Franța, în termeni nominali, de șase ori mai mare la paritatea puterii de cumpărare, pentru o țară de trei-patru ori mai mică. În total, de zece până la douăzeci de ori mai multe resurse pe cap de locuitor dedicate supravegherii și controlului. Fără a mai pune la socoteală faptul că Franța are numeroase amenințări teroriste de gestionat, în timp ce Getica pare a fi singura cu care autoritățile române au de-a face... Capacitatea supradimensionată a serviciilor de informații românești a fost lăudată în 2023 de generalul de brigadă Anton Rog, șeful Cyberint - divizia de informații cibernetice a SRI -, care a explicat în termeni preciși ce poate face agenția sa atunci când democrația este atacată. Aceasta poate contracara campanii online, poate închide site-uri, poate opri operațiuni. „Putem obține un astfel de mandat în mai puțin de o oră", a spus el.

Totuși, când campania lui Georgescu se desfășura la finalul anului 2024, nu s-a întâmplat nimic.

Când Getica și-a publicat lista neagră, a amenințat jurnaliști, revelat o adresa personala și a anunțat misiuni pe teritoriul românesc, nimic.

Când deputatul AUR Dan Tanasă a trimis o întrebare parlamentară formală (PDF) despre grupul paramilitar armat Getica către guvern - tot nimic, doar un răspuns de patru pagini (PDF). Răspunsul, spune Tanasă, nu conținea nicio indicație că problema ar fi fost sesizată către DIICOT (Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism) sau către orice altă autoritate de investigație.

„Un parlamentar i-a întrebat despre un grup de voluntari care poartă arme și care fac liste cu inamici [inclusiv membri] ai Parlamentului României, și nu au făcut nimic", ne a declarat Tanasă, adăugând că „scopul acestei liste este de a reduce la tăcere oamenii de pe ea într-un fel sau altul, fie prin umilire publică, fie, cine știe, prin cineva dezechilibrat care ar crede că eu sau oricine altcineva de pe listă este plătit de Rusia și ar încerca să ne facă rău fizic." Tanasă pregătește în prezent o plângere penală împotriva celor responsabili de proiect.

Și presa care a ales să nu vadă

De la prima sa apariție, în septembrie 2023, Getica a strâns peste patruzeci de articole favorabile în presa românească - aproape jumătate publicate după ce existența listei negre era deja cunoscută. Cea mai revelatoare relatare pe acest subiect a venit, de fapt, chiar de la Sebastian Dracopol, una dintre persoanele listate de Getica: mai întâi pe Substack-ul său și, mai recent, prin ONG-ul său, Patria Prima. El a documentat trecutul infracțional al lui Meșeșan, opacitatea finanțării lui Hossu și întrebările nerezolvate privind activitatea reală de luptă a grupului. Răspunsul lui Meșeșan la ultimele dezvăluiri a fost să lanseze o nouă campanie de strângere de fonduri pe 6 iunie 2026 - pentru a acoperi cheltuielile de judecată în procesul cu Patria Prima și pentru a cumpăra echipament militar - de această dată printr-un ONG prezentat drept dedicat ajutorului civil, Voluntari Fără Frontiere. ONG-ul nu a răspuns solicitării noastre de comentarii.

Recent, Patria Prima a început să întrebe fiecare instituție media de ce prezenta Getica drept unitate militară, ajutând-o astfel, implicit, să strângă fonduri, în timp ce armata ucraineană nega orice responsabilitate pentru grup, iar Meșeșan - la fel ca Hossu - reîncadra grupul drept unul informal. Ca răspuns, a mai fost publicat un articol, de către Veridica, în sprijinul Getica. Patria Prima a anunțat că va da din nou în judecată. Autorul, Alex Craiu Rosenberg, a publicat apoi un videoclip prin care încadra acțiunile lui Dracopol drept SLAPP - Strategic Lawsuit Against Public Participation (proces strategic menit să descurajeze participarea publică). Elementul lipsă din această analiză este raportul de forțe - Getica este un grup infracțional, ilegal, neconstituțional și periculos, care a strâns bani în mod ilegal, dar care beneficiază de complezența puterii, servește interesele uneia sau mai multor partide din coaliția de guvernare și primește o acoperire media pozitivă din partea unei prese care trăiește din bani ai puterii executive - fie că este vorba de guvernul român, fie de bani din străinătate, așa cum este cazul Veridica. La fel ca în cazul articolelor defăimătoare ale Newsweek, munca Veridica nu se califică pentru statutul de victimă a unui SLAPP - face parte din mașinăria mai amplă de propagandă, cenzură și coerciție care vizează critici, opoziția și vocile nealiniate.

Întrebați despre impunitatea de care se bucură Getica, mai mulți jurnaliști prezenți pe listă au indicat legăturile cu serviciile de informații ale României și felul în care personalul militar românesc obține adesea concedii pentru a participa la misiuni plătite - ca mercenari. Acest lucru este confirmat de ceva ce am descoperit investigând DSA-ul, în septembrie 2025, când directoarea Freedom House România, Cristina Guseth, mi-a spus că Getica făcea parte din sprijinul oferit de România Ucrainei și „ceva ce guvernul român a decis să nu facă public."

Acest lucru ar putea explica o parte din ambiguitate și din tăcerea primită de investigația noastră. De ce responsabilitatea publică pentru activitățile Getica a rămas nerevendicată.

Pe 27 octombrie 2025, Serviciul Român de Informații - SRI - a răspuns la o întrebare parlamentară formală depusă de deputatul AUR Fabian Radu, membru al Comisiei comune permanente de control parlamentar al activității SRI. Răspunsul a invocat clasificarea informațiilor și principiul „necesității de a cunoaște", fără a oferi un răspuns concret. Formularea lasă deschise două posibilități: fie problema este monitorizată și este prea sensibilă pentru a fi făcută publică, fie non-răspunsul este el însuși o acoperire.

Lunile care au urmat fac tăcerea și mai greu de explicat. Între finalul lui 2025 și mijlocul lui 2026, lista s-a extins în continuare - adăugând politicieni americani, alți membri ai opoziției și pe mine, un jurnalist francez. În aceeași perioadă, fondatorul Getica a început să publice tutoriale video despre pregătirea dronelor FPV pentru uz militar.

Pe 7 iunie, contul Getica a republicat pe X un montaj video cu imagini de la drone FPV care ating țintele: 67 de soldați ruși diferiți (posibil și un civil printre ei).

Eșec de monitorizare sau complicitate de stat?

Dacă intenția serviciilor de informații ale României ar fi fost să monitorizeze - prin supraveghere sau infiltrare - înainte de a acționa împotriva Getica, opt luni par mai mult decât suficiente pentru a evalua și interveni. Dar dacă serviciile de informații românești au vreo formă de control asupra batalionului, atunci extinderea continuă a listei negre, pentru a include politicieni de opoziție, jurnaliști și cetățeni americani în această perioadă, nu mai este un eșec de supraveghere, ci un scandal de stat.

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a răspuns investigației noastre, dar doar pentru a preciza că, potrivit articolului 285 alineatul (2) din Codul de procedură penală, procedurile de urmărire penală nu sunt publice - fără a confirma sau infirma existența vreunei proceduri.

Și Serviciul Român de Informații (SRI) a răspuns, invocând natura clasificată a activităților sale, fără a confirma sau infirma dacă Getica a fost vreodată evaluată drept o preocupare de securitate națională, dacă informații au fost transmise autorităților române sau dacă a existat vreo monitorizare sau anchetă.

După cum am menționat, solicitările formale trimise Ministerului Afacerilor Externe, Președinției României și Președinției Franceze nu au primit niciun răspuns. Atmosfera este una de ambiguitate instituțională persistentă, în care responsabilitatea este permanent amânată, în timp ce lista neagră continuă să se extindă.

Acum trei luni, într-o conversație privată cu un membru al guvernului României, l-am întrebat despre incapacitatea de a dovedi implicarea rusă și despre suspiciunea larg răspândită că ceea ce s-a întâmplat a fost o „operațiune internă" - răspunsul a fost fără echivoc: „Bineînțeles. Dar îți dai seama că, dacă recunosc că nu au fost rușii, țara ar exploda."

Trei luni mai târziu, credibilitatea și legitimitatea regimului actual al României sunt mai scăzute ca niciodată. O moțiune de cenzură a doborât guvernul pe 5 mai. O lună mai târziu, o dronă ucraineană a explodat în portul din Constanța, iar autoritățile nu au reușit să obțină o explicație clară din partea Ucrainei și nici să ofere publicului o relatare convingătoare a incidentului. Perspectiva demiterii președintelui Dan - de neconceput până de curând - se află acum pe masă.