Descoperire la mormântul faraonului Tutankhamon: Noi dovezi indică posibilul cavou al reginei Nefertiti

Un nou studiu efectuat de către experții britanici Benjamin Thompson și Elizabeth Giubnery și publicat în revista Nature din 18 septembrie 2026 a dezvăluit o nouă descoperire remarcabilă la mormântul faraonului Tutankhamon din Egipt. Ei au dezvăluit noi dovezi care indică camere ascunse acolo și posibil ca acestea să adăpostească mormântul reginei Nefertiti, mama vitregă a lui Tuthankhamon.

Este cel mai important mormânt din lume, studiat pe larg de egiptologi de când a fost descoperit de Howard Carter în urmă cu mai bine de un secol și vizitat de sute de mii de oameni în fiecare an, potrivit Daily Mail.

Dar arheologii cred că ar fi putut descoperi un nou secret ascuns în spatele zidurilor mormântului lui Tutankhamon din Valea Regilor din Egipt. Căci scanările au dezvăluit dovezi tentante ale unei rețele anterior necunoscute de coridoare și camere, la doar câțiva metri de camera funerară a tânărului faraon.

Dacă cercetătorii au dreptate, acestea ar putea conține una dintre cele mai mari comori dispărute ale Egiptului antic - locul de înmormântare de mult pierdut al mamei sale vitrege, regina Nefertiti. Studiul, publicat pentru prima dată în Nature, a implicat o serie de studii geofizice și indicii de la radarul care penetrează pământul.

Analiza structurii mormântului, a solului din jurul acestuia și a picturilor murale indică existența unui „complex ascuns" de coridoare și camere. Experții au spus că acestea par să fie anterioare înmormântării lui Tutankhamon - sugerând că ar putea conține rămășițele mamei sale vitrege.

Și, dacă se confirmă, descoperirea s-ar putea „concentra printre cele mai transformatoare descoperiri arheologice ale erei moderne". Ideea că ar putea exista o cameră ascunsă în mormântul care o conține pe predecesoarea lui Tutankhamon, Nefertiti, a fost propusă pentru prima dată în 2015 de egiptologul britanic Nicholas Reeves.

El a spus că liniile și crăpăturile din peretele nordic al camerei funerare, precum și modificările picturilor din cameră, l-au făcut să creadă că structura era un perete fals. Mormântul în sine este neașteptat de mic pentru o înmormântare regală, ceea ce i-a făcut pe unii să creadă că face parte dintr-o rețea mai mare de camere.

Pentru noul studiu, arheologii de la Institutul Național de Cercetare pentru Astronomie și Geofizică din Egipt au folosit un radar puternic care penetrează pământul pentru a sonda pereții interiori ai mormântului. Analiza lor indică un coridor lat de doi metri care duce departe de camera funerară. George Ballard, coautor al studiului, a declarat că echipele anterioare ar fi putut rata acest lucru deoarece căutau un gol mare imediat în spatele zidului.

De peste 3.300 de ani este căutat mormântul lui Nefertiti

Investigațiile ulterioare care au implicat un studiu de microgravitație - o tehnică ce poate măsura densitatea prin variații minuscule ale câmpului gravitațional al Pământului - au indicat o serie de camere ascunse în stânca din spate.

Studiul, publicat în Occasional Papers of the Amarna Royal Tombs Project, compară aspectul mormântului lui Tutankhamon cu altele, inclusiv cel al lui Hatshepsut - una dintre cele mai puternice faraoane din Egiptul antic. Cercetătorii adaugă că este posibil ca această cameră funerară a lui Tutankhamon să fi servit inițial ca spațiu intermediar care separă apartamentele exterioare vizibile ale mormântului de o suită funerară originală mai în spate.

Pereții camerei funerare a lui Tutankhamon ar putea conține un alt indiciu. Experții cred că unele dintre picturi au fost create inițial pentru un membru al familiei regale anterioare - și că imaginile cu Nefertiti ar fi putut fi modificate pentru a-l înfățișa pe fiul ei vitreg după moartea sa neașteptată. „O analiză atentă confirmă că spațiul folosit drept cameră funerară pentru Tutankhamon nu fusese conceput ca atare", au scris cercetătorii.

„Întrucât nimeni în afară de Nefertiti... nu îndeplinește aceste criterii, nu este surprinzător să constatăm că imaginile de proprietate de pe peretele nordic reproduc profilul precis al acestei doamne." Echipa sugerează că moartea lui Tutankhamon - la doar un deceniu după moartea mamei sale vitrege - a determinat redeschiderea mormântului lui Nefertiti și reutilizarea camerelor exterioare drept cameră funerară. „[Această cameră] a fost acum reproiectată ca o cameră funerară pentru Tutankhamon, cu camere laterale satelit nou excavate", a scris echipa.

„[Scena] unică de pe peretele nordic a fost apoi revizuită pentru a se potrivi noului său proprietar și rol. „Până la momentul în care aceste modificări au fost implementate complet, KV 62 prezenta aparența că proprietatea aparținea exclusiv lui Tutankhamon - ceea ce, timp de mai bine de un secol, a fost înțeleasă greșit."

Cercetătorii au spus că există o șansă ca aceasta să fie umplută cu obiecte - care este posibil să nu fi fost atinse de când au fost așezate acolo pentru prima dată, acum mai bine de 3.300 de ani. Decizia de a intra în presupusele camere aparține Consiliului Suprem al Antichităților din Egipt. Neferititi a trăit în secolul al XIV-lea î.Hr., aproximativ între anii 1.370 î.Hr. și 1.336 î.Hr.