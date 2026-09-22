Mitică Dragomir, despre arestarea lui Călin Georgescu: "Poză pentru fraieri. Părerea mea e că și-a luat măsuri, nu ai noștri. Și a venit de acolo mesaj. Le dă câte-o smetie la fiecare"

Dumitru Dragomir, fostul președinte LPF, a comentat arestarea fostului candidat la prezidențiale Călin Georgescu, susținând că acțiunea ar fi orchestrată de autoritățile europene.

"În momentul când l-au alergat pe stradă, când s-au dus cu peste douăzeci de mascați la locuința lui, cu armament, asta-i poză pentru fraieri. Dar în spatele acestei poze este ceva foarte serios. Înseamnă că Siegfried nu întrunește necesarul de voturi", a subliniat Dragomir, la „Profețiile lui Mitică".

"Părerea mea e că Europa și-a luat măsuri, nu ai noștri. Și a venit de acolo mesaj: speriați-l!", a completat Mitică Dragomir.

„Mă așteptam să-l salte pe Georgescu. Chiar aici în emisiune, acum vreo patru-cinci luni, dacă nu mai demult, am spus că n-or să-l lase în pace pe Georgescu și ferească Dumnezeu de mai rău", a mai afirmat Dragomir.

„Vor să-l sperie, cum l-au speriat pe Băsescu către finalul mandatului. Cum l-au speriat pe Grindeanu cu șeful Autorității Rutiere Române, Cristian Anton. Le dă câte-o smetie la fiecare", susține fostul oficial din fotbalul românesc.