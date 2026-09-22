Se schimbă sistemul de tarifare pentru rovinietă. Dispar taxele de pod, cum ar fi cea de la Fetești

De la 1 octombrie 2026 intră în vigoare noul sistem de tarifare rutieră, care schimbă modul în care șoferii și transportatorii plătesc pentru utilizarea drumurilor naționale. Rovinieta pentru autoturisme și vehiculele de până la 3,5 tone va ține cont și de norma de poluare, în timp ce pentru camioanele de peste 3,5 tone se introduce taxa TollRo, calculată în funcție de numărul de kilometri parcurși și de clasa de emisii.

Conform Legii nr. 226/2023, rovinieta rămâne obligatorie pentru autoturisme și pentru vehiculele de marfă de până la 3,5 tone, dar se calculează după un criteriu nou: pe lângă categoria vehiculului și durata de utilizare, intervine clasa de emisii poluante (EURO). Totodată, vehiculele pentru care nu există date privind încadrarea sunt tratate automat ca Euro 0, adică la tariful maxim. Se păstrează variantele de 1 zi, 10, 30, 60 de zile și 12 luni, cu plafoane fixate prin lege (tariful zilnic nu poate depăși 9% din cel anual, cel de 10 zile 12%, cel de 30 de zile 19%, iar cel de 60 de zile 30%). Tarifele urmează să fie actualizate anual cu rata inflației comunicată de INS.

Pentru vehiculele de marfă de peste 3,5 tone, rovinieta este înlocuită cu TollRo, aceasta fiind o taxă calculată ca tarif unitar înmulțit cu distanța parcursă, în kilometri întregi, pe rețeaua națională. Practic, pentru prima dată în sistemul nostru legislativ se introduce acest nou criteriu de distanță parcursă la calcularea Rovinietei. Tariful include atât costul infrastructurii, cât și o componentă bazată pe costurile externe de poluare, în aplicarea principiului „poluatorul plătește".

Se abrogă taxele de pod

Dispoziția centrală este abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe drumurile naționale (aprobată prin Legea nr. 424/2002), actul care a reglementat rovinieta timp de peste două decenii. Cu alte cuvinte, Taxa de pod Fetești-Cernavodă, instituită prin această ordonanță și actualizată prin OG 23/2025, se abrogă, la fel și celelalte taxe de pod aplicate în prezent, respectiv Giurgeni - Vadu Oii, Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, Podul Calafat-Vidin supranumit „New Europe Bridge" (DN56, frontiera cu Bulgaria).

Astfel, de la 1 octombrie 2026 își încetează valabilitatea și rovinietele emise în baza acestei OG, cu excepția celor pentru autoturisme și vehicule sub 3,5 tone, care rămân valabile până la expirare, precum și peajele emise și neutilizate, pentru care CNAIR restituie contravaloarea la cerere scrisă. Tot de la intrarea în vigoare a legii încetează scutirea vehiculelor de epocă de la plata rovinietei și a tarifului de trecere.

Pentru șoferii obișnuiți, prețul rovinietei devine dependent de vechime și de motorizare (nivel de poluare): proprietarii de mașini vechi sau fără date de emisii în certificatul de înmatriculare vor plăti mai mult. Amenda pentru circulația pe drumurile publice fără rovinietă valabilă se stabilește între dublul și cvаdruplul rovinietei anuale, iar pentru vehiculele înmatriculate în alte state sancțiunea se aplică pe loc.

Pentru transportatori, schimbarea este structurală: costul rutier nu mai este un abonament, ci variază cu fiecare kilometru parcurs și cu clasa de emisii a camionului. Neplata TollRo se sancționează cu amendă între 10 și 20 de ori suma datorată, iar dacă distanța nu poate fi stabilită se aplică un TollRo forfetar de 2.000 de lei și o amendă de 5.000 de lei. Transportatorii străini urmează să primească o scrisoare de informare și au 72 de ore la dispoziție pentru efectuarea plății.

Sumele încasate din rovinietă și TollRo sunt venituri ale CNAIR, destinate întreținerii, modernizării și rambursării creditelor pentru drumurile naționale. Interoperabilitatea cu sistemele de taxare din celelalte state UE (SETRE) urmează să se aplice din 15 ianuarie 2027.

Guvernul și-a asumat prin lege acest cadru, iar textul este astăzi în vigoare, însă ne putem aștepta ca aplicarea legii să fie amânată. Presiunea vine din două direcții. Pe de o parte, CNAIR, care are motive proprii să întârzie: sisteme de taxare nepuse la punct, contracte în derulare, venituri pe care nu vrea să le vadă redistribuite. Pe de altă parte, transportatorii, destul de bine organizați, sindicalizați și cu un istoric de acțiuni de protest, au interesul ca actualul sistem de taxare să fie conservat.