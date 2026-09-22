Planul stăpânilor României e unul diabolic și vi-l voi dezvălui

Interesul primordial al stăpânilor României e să mențină țara pe traiectoria germană, pro război cu Rusia și să stoarcă în continuare până la ultima picătură de energie în folosul Germaniei. Cele două mari scopuri sunt redirecționarea banilor din fondurilor europene și SAFE către industria germană și implicarea României la maximum posibil în războiul contra Rusiei.

Pentru a putea controla fluxurile de bani pe aceste două mari direcții au nevoie de o conducere obedientă, cuminte și ascultătoare la București, iar acest lucru poate fi făcut doar prin echipa special pregătită de Berlin, formată din politicienii promovați de mafia bruxelleză în fruntea PNL și USR.

Marea lor problemă e că această echipă politică nu se prea poate impune democratic, neavând o majoritate parlamentară fără ajutorul PSD și/sau AUR! Nici poporul în marea lui majoritate nu mai poate fi păcălit cu lozincile pro europene - poporul tinde să prefere o conducere suveranistă și AUR are șanse mari să atingă pragul de 50%!

Și atunci au venit cu un plan, o strategie prin care să combată această tendință, prin care să distrugă suveranismul in România! Care e acest plan!? PĂCĂLIREA LUI SIMION ȘI DISTRUGEREA AUR!

Veți vedea în curând o schimbare de atitudine a lui Nicușor cu privire la un eventual guvern PSD - AUR! Sub pretextul imposibilității formării unui guvern PNL - USR - UDMR, Nicușor se va arăta dispus să accepte un guvern PSD - AUR. Nu o va face de plăcere ci din interes meschin, din două motive:

1. Ca să nu se ajungă la anticipate.

Pentru Nicușor anticipatele ar fi sinucidere curată pentru că ar aduce AUR la aproape 50% și asta ar duce implicit, aproape sigur, la suspendarea președintelui! Cei ce tot vorbesc despre alegeri anticipate sunt niste naivi (ca să nu le spun prostani) care cred că Nicușor și gașca din spatele lui nu înțeleg pericolul uriaș ce i-ar paște prin declanșarea alegerilor anticipate!

2. Un guvern PSD - AUR a fi sabotat la greu de la Bruxelles astfel încât Romănia să fie băgată în faliment (nici nu e greu de făcut acest lucru), iar AUR să fie făcut responsabil de oalele sparte de alții și să coboare în sondaje spre 20%, unde să nu mai reprezinte un pericol pentru sistemul mafiot. Un guvern PSD - AUR în următorii (maxim) doi ani ar face ca la următoarele alegeri, AUR și PSD să nu mai treacă niciuna de 20% și să lase astfel cale liberă la guvernare "pro europenilor"!

În concluzie:

AUR NU TREBUIE ÎN NICIUN CAZ SĂ CADĂ ÎN CURSA PE CARE I-O VOR ÎNTINDE SATANELE, NU TREBUIE SĂ INTRE LA GUVERNARE ÎN ALIANȚĂ CU PSD!

Acest lucru va fi greu de evitat... tentația puterii e uriașă... disperarea lui Peiu și Dungaciu (sfătuitorii lui Simion) de a se vedea mari dregători (unul premier și celălalt ministru de externe) va pune presiune uriașă pe Simion să accepte COMPROMISUL SINUCIGAȘ! Dacă Simion va cădea în această cursă, ultima speranță a României de eliberare din ghearele sistemului satanist va muri!

Laurentiu Primo