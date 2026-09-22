Un psihiatru renumit din SUA subliniază semnele „periculoase" ale declinului mintal al lui Donald Trump

Un psihiatru renumit din SUA, dr. Bandy Lee, președintele Coaliției Mondiale pentru Sănătate Mintală, a susținut în timpul unui nou episod al emisiunii „The Weekend Show" de la MeidasTouch că există semne „periculoase" ale declinului mintal al lui Donald Trump.

Experta a afirmat că aceste semne tulburătoare atestă faptul că starea mintală a lui Trump continuă să se deterioreze. Dr. Bandy Lee spune că recenta încercare a lui Trump de a se implica în tragedia din 11 septembrie 2001 arată cât de „fragil este sentimentul său de identitate", potrivit RAW Story.

În timpul recentei ceremonii de comemorare a atentatelor din 11 septembrie 2001, Trump a susținut că primii salvatori l-au scos din dărâmăturile uneia dintre clădirile World Trade Center. De asemenea, el a susținut că a trimis echipe pentru a ajuta la intervenția în urma tragediei. Verificarea faptelor a demonstrat că ambele afirmații sunt neadevărate.

Lee a susținut că afirmațiile lui Trump sunt similare cu ceea ce ar face un copil mic atunci când ar încerca să fie „rege sau regină a universului". „Este anormal și patologic atunci când implică un adult complet dezvoltat, fie din cauza unei dezvoltări oprite, fie pentru că cineva a regresat la acea stare", a spus Lee.

Întrebările legate de sănătatea mintală a lui Trump au fost omniprezente pe parcursul celei de-a doua administrații a sa. Trump a fost fotografiat dormind în Biroul Oval în timpul evenimentelor de presă, iar partea dreaptă a lui a căzut în recentele apariții publice.

Lee a menționat că decizia lui Trump de a continua să mintă despre evenimentele din 11 septembrie arată nivelul de stres cognitiv la care se află. Sondajele au arătat că democrații au un avantaj în calea alegerilor de la mijlocul mandatului, iar războiul din Iran continuă să afecteze economia americană, a remarcat ea.

Lee a subliniat, de asemenea, meme-urile pe care Trump le-a postat online, în special cel în care conduce o navă spațială și aruncă în aer întreaga lume, ca fiind „indicii alarmante despre cât de periclitat se simte psihologic și cum trebuie să riposteze și să devină cea mai puternică și periculoasă persoană de pe planetă".

„Într-acolo se îndreaptă mintea lui", a spus Lee. Lee a adăugat că starea mintală a lui Trump a pus lumea într-o situație „extrem de periculoasă", deoarece Trump ar putea fi dispus să folosească forța devastatoare pentru a-și salva imaginea de sine.

„Configurația pe care o avem este că nu avem nicio modalitate de a contracara o armă nucleară, potrivită sau nu... nu există niciun mijloc de a contracara o armă nucleară", a spus Lee.

Declinul cognitiv este o pierdere treptată a capacităților mintale precum învățarea, memoria, atenția și raționamentul, care poate apărea odată cu înaintarea în vârstă, conform medicilor.