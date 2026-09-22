România își schimbă strategia pentru marile proiecte. Nazare, după întâlnirea cu J.P. Morgan: „Nu mai negociem capital pentru consum, ci capital pentru transformare"

România își recâștigă predictibilitatea fiscală și încearcă să atragă mai mult capital privat pentru proiecte în infrastructură, energie, apărare, digitalizare și industrie, a transmis ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, după discuțiile purtate la New York cu reprezentanții J.P. Morgan, unul dintre marii actori financiari internaționali.

Discuțiile au vizat următoarea etapă pentru economia României, inclusiv reducerea deficitului bugetar, scăderea necesarului și a costurilor de finanțare ale statului și menținerea investițiilor și a fondurilor europene în centrul creșterii economice.

Nazare: Cum reducem deficitul și costurile de finanțare

„Am discutat concret cu partenerii externi despre următoarea etapă pentru economia României - cum continuăm reducerea deficitului, cum coborâm treptat necesarul şi costurile de finanţare ale statului şi cum păstrăm, în acelaşi timp, investiţiile şi fondurile europene în centrul creşterii economice", a scris Alexandru Nazare, marți, pe Facebook.

Potrivit ministrului, investițiile publice au ajuns la aproximativ 76,5 miliarde de lei în primele șapte luni ale anului, în creștere cu aproximativ 24% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Nazare susține că 71% din aceste investiții au fost finanțate din fonduri europene și prin PNRR.

Ce urmăresc investitorii care finanțează România

Ministrul Finanțelor a arătat că predictibilitatea fiscală și respectarea angajamentelor asumate sunt esențiale în relația României cu investitorii.

„Pentru investitorii care finanţează statul român contează predictibilitatea, respectarea proiecţiilor asumate, continuarea reformelor şi capacitatea noastră de a folosi fondurile europene pentru investiţii şi creştere economică", a afirmat Nazare.

România se confruntă în continuare cu un deficit excesiv, însă ministrul susține că percepția investitorilor asupra execuției bugetare s-a îmbunătățit.

„Credibilitatea execuţiei - un factor decisiv pentru investitori - s-a apreciat incontestabil", a declarat acesta.

„România nu mai negociază capital pentru consum, ci capital pentru transformare"

Nazare spune că următorul obiectiv este atragerea capitalului privat către proiectele strategice de investiții ale României.

„România nu mai negociază capital pentru consum, ci capital pentru transformare. România are proiecte în infrastructură, energie, apărare, digitalizare, industrie sau infrastructură critică, iar direcţia care ne interesează este cea a tranzacţiilor concrete", a precizat ministrul.

În viziunea acestuia, provocarea următorilor ani este folosirea investițiilor publice și a fondurilor europene drept bază pentru atragerea unui volum mai mare de capital privat și dezvoltarea unor proiecte bancabile.

„Nu doar să explicăm ce facem, ci să demonstrăm concret că România poate livra rezultate şi este un partener serios şi responsabil", a transmis ministrul Finanțelor.

România caută capital american pentru proiecte strategice

Alexandru Nazare participă la New York la o serie de întâlniri economice și financiare care urmăresc atragerea capitalului american pentru proiecte strategice, consolidarea dialogului cu investitorii internaționali și dezvoltarea componentei economice a Parteneriatului Strategic România-SUA.

Ministrul Finanțelor face parte, în perioada 21-22 septembrie 2026, din delegația oficială a României la New York, condusă de președintele Nicușor Dan, cu prilejul celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite.