ANUNȚ OFICIAL: TOȚI OAMENII SUNT SCLAVI!

Șefa Fondului Monetar Internațional, Kristalina Georgieva, a anunțat că datoria publică mondială se află la cel mai înalt nivel al său de după Al Doilea Război Mondial.

Acesta va depăși curând 100% din PIB-ul planetar.

Ceea ce înseamnă că TOT ceea ce produce astăzi Omul nu este al său, ci al creditorilor săi.

Altfel zis, Omul nu mai este Liber, nici măcar teoretic, atât cât îi îngăduiau restricțiile societății în care trăia.

De acum, Omul nu își mai aparține. Oficial, suntem anunțați că este Sclav. TOȚI suntem sclavi! Deci, nu avem dreptul să emitem pretenții legate de LIBERTATE sau DREPTURI.

Iar situația noastră, ne înștiințează același FMI, se înrăutățește continuu, prin creșterea datoriei publice.

O datorie de care nu cetățenii de rând se fac vinovați, ci o pătură politico-financiară globală care se întinde ca o peliculă de păcură, uniformă, clisoasă, toxică, peste întreaga omenire, luând-o prizonieră ca pe un pelican surprins de mareea neagră.

Adrian Pătrușcă