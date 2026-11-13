Ce a spus despre copiii români Sahra Wagenknecht, care și-a făcut un partid de extremă stângă cu numele ei (!), și anume că exploatează statul german, care le plătește alocații, nu e întâmplător. E o lovitură împotriva României și s-a folosit de copii nefericiți. O ticăloșie!

Ce are femeia asta cu România: execută ordine de la cei pe care îi încurcă groaznic proiectul Neptun Deep. Faptul că România devine cel mai mare furnizor regional de gaze din UE încurcă planurile Kremlinului. Puse pe masă și foarte recent, în cercuri înalte, a căror miză este ca Rusia să redevină furnizorul principal de gaze ieftine al unei părți din Europa. Sahra Wagenknecht este o susținătoare a reluării aprovizionării cu energie din Federația Rusă, idee în care Vladimir Putin investește în continuare.

De altfel, cu câteva zile înainte de invadarea Ucrainei, femeia asta a spus despre el că nu este un naționalist nebun care se îmbată cucerind granițe. Alte afirmații ale ei sunt constat anti-SUA, anti-NATO, anti-UE. Parlamentari ai partidului ei au fost fotografiați de altfel la Moscova în mai 2025 și iunie 2026, în “vizite de lucru”. Der Spiegel îi plasează în cercul unui oligarh sancționat de UE și SUA. Iar faptul ca s-a folosit de o temă recurentă, copii, alocații, străini, este o dovadă de populism ieftin. O mizerie pe care niciun om din Germania care are doi neuroni nu o mai crede.

Veți întreba: ce are una cu alta? Păi una dintre strategiile constate ale Kremlinului este lărgirea faliei între estul și vestul UE. Când un politician german atacă drepturi ale muncitorilor străini, alocațiile plătite copiilor, la noi în țară crește sentimentul ca românii sunt tratați ca cetățeni de mâna a doua. Iar asta oferă muniție euroscepticilor, care vor slăbirea UE. De ce? Pentru a ridica sancțiunile împotriva Rusiei.

Mai departe: România este un hub logistic important al NATO la Marea Neagră. BSW, partidul lui Wagenknecht, duce o campanie activă împotriva consolidării prezenței militare americane și NATO în Europa, susținând că aceasta provoacă Rusia. Și împotriva muncitorilor străini dintr-o țară care a găzduit până recent aproape un milion de sași și șvabi. Nu o țară care furnizează constat forța de munca însoțită de taxe plătite statului german.

În plus, o Românie izolată politic în interiorul UE sau măcinată de tensiuni sociale și populism are o capacitate mai mică de a-și promova proiectele strategice la Bruxelles și în relația cu marile capitale europene. Cred ca acum e limpede unde e miza. Iar părinții copiilor să stea liniștiți! Curtea de Justiție a UE a decis acum câțiva ani ca aceste drepturi nu pot fi tăiate sau calculate având în vedere țara de origine.

Rareș Bogdan