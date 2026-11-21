Nvidia investighează un posibil incident de securitate după ce numele companiei a apărut pe site-ul unei grupări de hackeri care amenință că va publica informații confidențiale. Atacatorii susțin că au obținut date sensibile și au stabilit un ultimatum pentru 28 noiembrie 2026.

Deocamdată, nu există dovezi publice care să confirme că sistemele informatice ale producătorului american de cipuri au fost compromise.

Potrivit publicației The Register, Nvidia analizează posibilitatea ca incidentul să fi afectat unul dintre partenerii săi comerciali. Reprezentanții companiei au precizat că nu au identificat indicii privind accesarea neautorizată a propriilor sisteme.

Amenințarea a fost publicată pe 18 noiembrie de gruparea The Gentlemen, pe o platformă de pe dark web unde aceasta afișează numele presupuselor victime.

Hackerii nu au prezentat însă documente care să demonstreze că dețin informații ale Nvidia și nici nu au explicat ce fel de date ar fi obținut. Nu este cunoscută nici valoarea unei eventuale răscumpărări.

The Gentlemen este o grupare de criminalitate informatică apărută în 2025, specializată în atacuri ransomware.

Acest tip de atac presupune, de regulă, blocarea accesului la fișierele unei organizații și solicitarea unei sume de bani pentru recuperarea lor.

Gruparea folosește și o metodă cunoscută drept dublu șantaj. Pe lângă blocarea sistemelor, atacatorii amenință că vor publica informațiile pe care susțin că le-au furat, pentru a exercita presiune suplimentară asupra victimelor.

The Gentlemen operează după modelul ransomware-as-a-service, prin care instrumentele folosite în atacuri sunt puse la dispoziția altor infractori, în schimbul unei părți din eventualele câștiguri.

Potrivit unei analize Check Point Research din aprilie 2026, o rețea de dispozitive compromise asociată unui afiliat al grupării avea peste 1.570 de victime identificate, majoritatea organizații.

Nvidia a mai fost vizată de atacuri informatice. În februarie 2022, gruparea Lapsus$ a revendicat un incident în urma căruia au fost sustrase date de autentificare ale angajaților și informații interne ale companiei.

Un alt incident a afectat în mai 2026 un partener regional al serviciului GeForce NOW, fiind expuse informații personale ale unor utilizatori din Armenia.