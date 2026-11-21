Au chip de om, piele artificială, prezintă știrile și pot vorbi în direct cu invitați în studio sau cu publicul. China a lansat doi roboți care țin locul realizatorilor si moderatorilor TV
Postat la: 21.11.2026 |
Doi roboți umanoizi, cu piele bionică și înfățișare aproape umană, au urcat pe scena unui eveniment internațional de presă organizat la Beijing. Au salutat publicul, au prezentat informații și au demonstrat că pot interacționa cu oamenii în timp real. Nu sunt personaje dintr-un film SF, ci noii prezentatori creați printr-o colaborare între agenția chineză de presă Xinhua și compania de robotică UBTECH.
Apariția lor ridică o întrebare care devine tot mai greu de evitat: cât de mult se va schimba jurnalismul atunci când roboții vor putea ocupa locul prezentatorilor de televiziune? China susține că aceste mașini nu au fost concepute pentru a înlocui redacțiile, ci pentru a le ajuta. Jurnaliștii și editorii vor continua să decidă ce informații sunt publicate, în timp ce roboții se vor ocupa de prezentarea și distribuirea unei părți din conținut.
Proiectul impresionează însă prin nivelul de realism urmărit. Roboții au fost dotați cu piele artificială care imită aspectul și textura pielii umane, iar designul lor a fost coordonat de un regizor celebru. În spatele fețelor aproape umane se află un sistem de inteligență artificială conectat la platforma de informații a agenției Xinhua.
Doi prezentatori umanoizi au urcat pe scena unui eveniment internațional la Beijing
Cei doi roboți au fost prezentați pe 5 noiembrie 2026, în cadrul celui de-al șaptelea World Media Summit, organizat la Beijing. Evenimentul a inclus un forum dedicat inteligenței artificiale și modernizării Chinei, iar prezentatorii umanoizi au fost unul dintre proiectele tehnologice expuse publicului.
Roboții se numesc Xinyan și Xinyu. Unul are înfățișare feminină, iar celălalt masculină. Sunt construiți la dimensiunea unui adult și au fost adaptați pentru activități de prezentare a știrilor.
Xinyan a demonstrat capacitățile sistemului în fața participanților. A salutat publicul și a citit informațiile de deschidere ale evenimentului, în timp ce colegul său se afla alături.
Potrivit informațiilor publicate de Xinhua și preluate de presa de specialitate, proiectul este prezentat drept o premieră mondială în categoria roboților umanoizi bionici concepuți special pentru prezentarea știrilor.
Cine a construit roboții și cine deține drepturile asupra proiectului
Dezvoltarea celor doi prezentatori a fost realizată printr-o colaborare între agenția Xinhua și compania chineză UBTECH Robotics.
UBTECH s-a ocupat de construcția tehnică, inclusiv de pielea bionică, sistemul de operare, modelul lingvistic cu componentă emoțională și hardware-ul necesar pentru inteligența artificială integrată în roboți.
Xinhua a precizat că deține drepturile de proprietate intelectuală asupra proiectului. Astfel, agenția de presă a combinat propriile resurse și standarde editoriale cu tehnologiile dezvoltate de compania de robotică.
Piele artificială și expresii faciale. Cum au fost făcuți roboții să semene cu oamenii
Unul dintre cele mai surprinzătoare elemente ale proiectului este aspectul fizic. Roboții nu au fost concepuți să arate precum mașinăriile metalice obișnuite, cu forme rigide și articulații vizibile. Dimpotrivă, dezvoltatorii au urmărit să obțină o înfățișare apropiată de cea a unui prezentator uman.
Pielea bionică reproduce aspectul și textura pielii naturale. Această tehnologie este importantă mai ales în cazul prezentatorilor de televiziune, deoarece camerele surprind detalii pe care publicul le poate observa cu ușurință: trăsăturile feței, expresiile și mișcările.
UBTECH a furnizat și modelul lingvistic cu componentă emoțională, menit să contribuie la expresivitatea roboților. Sistemul tehnic nu se limitează, așadar, la transmiterea unor cuvinte, ci urmărește să coordoneze comportamentul fizic cu prezentarea informațiilor.
Un regizor celebru a contribuit la înfățișarea prezentatorilor
Designul vizual și fizic al roboților a fost coordonat de Zhang Yimou, unul dintre cei mai cunoscuți regizori chinezi.
Implicarea sa arată că proiectul nu a fost tratat exclusiv ca o provocare inginerească. Pentru ca prezentatorii să pară credibili în fața camerelor, dezvoltatorii au avut nevoie și de o abordare artistică, care să țină cont de limbajul corporal, expresivitate și convențiile estetice ale televiziunii.
Scopul a fost obținerea unui echilibru între seriozitatea specifică prezentării știrilor și naturalețea unei înfățișări umane.
Xinhua Yudian, sistemul care le furnizează roboților informațiile
Dincolo de aspectul fizic, o componentă esențială a proiectului este platforma Xinhua Yudian. Aceasta este o platformă de informații și un agent inteligent bazat pe inteligență artificială, lansat de agenție în luna iunie 2026.
Cei doi roboți sunt conectați la acest sistem, care le furnizează informațiile necesare pentru activitatea de prezentare. Potrivit explicațiilor oferite de Xinhua, această legătură permite urmărirea sursei conținutului și un control mai bun asupra materialelor transmise.
Reprezentanții agenției susțin că informațiile sunt verificabile și autorizate înainte de a ajunge la prezentatorii umanoizi. În acest fel, proiectul încearcă să limiteze una dintre problemele importante ale inteligenței artificiale generative: apariția unor informații inventate, cunoscute drept halucinații ale AI.
Sistemul „creier-expresie-control" trebuie să reducă riscul informațiilor false
Zhou Jian, fondatorul și președintele UBTECH, a explicat că roboții folosesc un sistem denumit „creier-expresie-control".
Acesta se bazează pe informații verificate și autorizate, preluate în timp real. Scopul este ca prezentatorii să poată transmite conținut fără să genereze în mod autonom informații care nu au o bază documentară.
Cu alte cuvinte, roboții nu ar trebui să inventeze știrile pe care le prezintă. Ei folosesc informații provenite din resursele agenției și sunt integrați într-un sistem care urmărește controlul și verificabilitatea conținutului.
Ce vor putea face roboții în redacțiile de știri
Potrivit Xinhua, prezentatorii umanoizi au fost concepuți pentru a îndeplini mai multe sarcini în sprijinul echipelor editoriale.
Printre rolurile anunțate se numără prezentarea informațiilor, transmiterea conținutului în mai multe limbi și interacțiunea cu publicul în timp real.
Capacitatea de a comunica în mai multe limbi ar putea fi utilă pentru o agenție care distribuie informații către publicuri din diferite țări. Roboții ar putea contribui la prezentarea aceluiași conținut pentru audiențe diverse, fără ca fiecare versiune să necesite neapărat un prezentator uman diferit.
Interacțiunea în timp real reprezintă o altă componentă importantă. Proiectul urmărește să depășească simpla redare mecanică a unui text și să permită comunicarea cu publicul.
Roboții prezintă știrile, dar nu decid ce ajunge la televizor
Aici se află una dintre cele mai importante precizări ale proiectului. Xinhua afirmă că prezentatorii umanoizi nu sunt autori independenți ai știrilor pe care le transmit.
Qian Tong, directorul Centrului New Media al agenției, a explicat că jurnaliștii și editorii rămân actorii centrali ai sistemului editorial. Roboții sunt destinați să îi sprijine, nu să preia controlul asupra redacției.
Aceeași idee a fost susținută și de participanții la forumul de la Beijing. Raționamentul uman, reportajele realizate pe teren și verificarea faptelor continuă să fie considerate activități esențiale pentru jurnalism.
Prin urmare, prezentatorii bionici nu sunt proiectați să decidă ce subiecte merită acoperite, să stabilească singuri importanța unei informații sau să înlocuiască munca reporterilor. Rolul lor este unul de prezentare și distribuire a conținutului pregătit în cadrul sistemului editorial.
Vor dispărea prezentatorii umani de televiziune?
Apariția roboților Xinyan și Xinyu deschide o discuție despre viitorul profesiilor din televiziune și despre felul în care inteligența artificială va fi integrată în redacții.
Tehnologia prezentată la Beijing arată că roboții pot reproduce o parte dintre activitățile vizibile ale unui prezentator: pot sta în fața camerelor, pot rosti informații, pot avea o înfățișare apropiată de cea umană și pot interacționa cu publicul.
Dar aceste capacități nu înseamnă automat că pot îndeplini toate responsabilitățile unui jurnalist. Munca de teren, verificarea informațiilor, evaluarea credibilității surselor și deciziile editoriale presupun judecată umană și responsabilitate.
Chiar reprezentanții Xinhua au insistat asupra acestei delimitări. Roboții sunt prezentați ca instrumente care pot prelua anumite sarcini repetitive și pot extinde modul în care este distribuit conținutul, în timp ce deciziile importante rămân în mâinile oamenilor.
Așadar, întrebarea nu este doar dacă un robot poate citi știrile în locul unui prezentator. Tehnologia a demonstrat deja că poate face acest lucru. Întrebarea mai dificilă este cât de mult din activitatea unei redacții poate fi automatizat fără ca jurnalismul să piardă ceea ce îl definește: verificarea, responsabilitatea și capacitatea de a înțelege ce se întâmplă în lumea reală.
China a mai prezentat prezentatori bazați pe inteligență artificială
Apariția celor doi roboți nu este primul experiment al agenției Xinhua cu prezentatori artificiali. În noiembrie 2018, agenția prezentase deja un prezentator de știri generat cu ajutorul inteligenței artificiale.
Sistemul de atunci folosea imagini digitale construite pornind de la prezentatori umani și voci sintetizate pentru a reda informațiile. Tehnologia era însă mult mai limitată în privința expresiilor faciale și a mișcărilor, iar unele imperfecțiuni puteau fi observate în materialele video.
Opt ani mai târziu, proiectul prezentat la Beijing face un pas diferit: nu mai este vorba doar despre o imagine digitală pe ecran, ci despre roboți umanoizi fizici, construiți la dimensiunea oamenilor și dotați cu piele bionică.
Diferența arată direcția în care încearcă să evolueze tehnologia prezentatorilor artificiali: de la simularea unei fețe umane pe ecran la construirea unui corp fizic capabil să interacționeze cu publicul.
Unde ar putea fi folosiți în viitor roboții Xinhua
Prezentatorii au fost dezvoltați pentru activități de știri, însă proiectul este gândit și pentru alte tipuri de utilizare.
Potrivit informațiilor prezentate de Xinhua, aplicațiile viitoare ar putea include centre educaționale, spații publice urbane, schimburi culturale internaționale și activități de prezentare a informațiilor despre explorarea spațiului îndepărtat.
Aceste posibilități arată că tehnologia nu este limitată la studiourile de televiziune. Roboții ar putea deveni instrumente de comunicare în locuri în care publicul are nevoie de informații prezentate într-un mod accesibil și interactiv.
Deocamdată, însă, prezentarea de la Beijing reprezintă demonstrația publică a proiectului. Xinhua nu a anunțat în materialele consultate un calendar precis pentru introducerea roboților într-un program regulat de televiziune.
Un lucru este deja clar: prezentatorii umanoizi au trecut de la demonstrațiile tehnologice la scena unui summit internațional de presă. Iar discuția despre viitorul jurnalismului nu mai privește doar inteligența artificială care scrie texte, ci și mașinile care pot apărea în fața camerelor și pot vorbi cu publicul.
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