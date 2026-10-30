Faza 1 a Apocalipsei este aproape aici

Australia cere acum cetățenilor să stocheze hrană și apă. Acesta este cel mai ciudat concurs de circumstanțe văzut de oameni în ultimele decenii. Opt țări avertizează acum simultan oamenii să se pregătească pentru lipsuri alimentare. Marea Britanie. Germania. Suedia. Norvegia. Franța. Japonia. SUA. Și acum Australia.

Guvernele intră în panică din cauza unei amenințări de care oamenii nu sunt conștienți încă. Un atac cibernetic mortal ar putea fi chiar după colț. Internet. Electricitate. Apă. Hrană. Bănci. Supermarketuri. Bancomate. Totul ar putea fi perturbat timp de luni întregi. Un atac cibernetic asupra sistemelor de refrigerare ale supermarketurilor franceze a crescut temperaturile în 350 de magazine. Cantități mari de hrană s-au stricat.

Pentagonul încă nu are răspunsuri pentru defecțiunile inexplicabile ale congelatoarelor din mai multe comisariate ale bazelor militare americane. Cantități mari de hrană s-au stricat din nou. Următorul război major, de mai mulți ani, ar putea fi declanșat de atacuri cibernetice. Mai multe țări europene au legat atacurile cibernetice recente asupra infrastructurii critice de actori legați de statul rus. Ei învinuiesc grupuri ruse pentru realizarea de atacuri cibernetice mortale asupra instalațiilor de apă și infrastructurii legate de hrană.

Ei cred, de asemenea, că Rusia folosește aceste atacuri cibernetice pentru a spiona guvernele. Marea Britanie se pregătește deja pentru război împotriva Rusiei. Cetățenii au fost îndemnați să facă sacrificii pentru țara lor. Ei cred că mai au doar 1000 de zile până la război. Membrii NATO au crescut cheltuielile pentru apărare. Și au început să desfășoare exerciții de război.

Prim-ministrul indian avertizează indienii că teroriștii cibernetici ar putea distruge băncile indiene și întregul sistem financiar. Războiul din Iran nu se va termina nici el în curând. Strâmtoarea Ormuz ar putea rămâne închisă mult dincolo de 2029. Ansar Allah bombardează acum Riyadhul fără oprire. Bab el Mandeb ar putea fi, de asemenea, închis pentru saudiți timp de ani de zile. Infrastructura energetică din Rusia și Ucraina este distrusă în fiecare săptămână.

Revolte au izbucnit în mai multe țări din cauza costului vieții și a crizelor de combustibil. Următoarea fază va lipsa de îngrășăminte. Și asta ar putea pune milioane de oameni pe muchia foametei. Țări precum Ucraina au impus deja limite pentru paste, ulei de gătit, ouă și zahăr în supermarketuri. În curând, asta s-ar putea extinde în restul lumii. Guvernele vor decide cât mănâncă oamenii.

Să spunem că atacurile cibernetice se intensifică și adaugă la crizele care există deja. Războaie noi. Carantine. Blackout-uri. Lipsuri alimentare. Distrugerea ar putea fi catastrofală. Panica, stres continuu, perpetuu care asigura obedienta populatiilor. Si supunerea.

Iulian Urban